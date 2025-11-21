跌市尋寶 | 恒指再跌逾600點失守百天線，哪些股份抗跌力強可作避險佳選？

港股近日可謂跌跌不休，由上周四(13日)起短短一周已跌了近2000點，今日(21日)更跌逾600點收報25220點，失守100天線(約25640點)，以接近全日低位收市，此前強勢的滙控(00005)近日亦見調整。不過，在連日跌市中仍有一些抗跌力較強的股份，包括內銀股、電訊股以至公用股，當中哪些較值得吸納？應如何部署？

分析：港股今年升幅仍逾兩成 料年底前難再大升

英偉達(US.NVDA)業績報喜，未能剎停市場對AI泡沫的恐慌，美股昨日(20日)先升後倒跌，道指與納指全日波幅均超過1100點，呈現劇烈的過山車走勢。道指收市跌0.84%，報45752.26點；標普500指數跌1.56%，報6538.76點；納指跌2.15%，報22078.05點。港股今日承接美股跌市，恒生指數低開375點，其後跌逾600點，下殺至25178點，失守100天線(約25640點)。有分析認為，外圍投資氣氛差、美股走勢較弱，港股難以獨自強勢，即使港股相對美股表現穩定，但短期難以出現明顯上升。而港股今年升幅已相當可觀，至今累升超過5000點，升約兩成以上，現階段不適宜過度進取，不建議投資者此時大舉進場。

分析指，市場普遍觀望明年市況，預計今年底前難再大升。技術面留意100天線為關鍵支持位，若失守會再下試25100點水平，若能守穩100天線，走勢不算差，只是未必夠動力衝太高。

傳內地擬推房貸貼息 花旗：內銀按揭風險料可緩解

《彭博》近日引述知情人士報道，中國住房和城鄉建設部等多部門正在衡量一系列選項，包括首次在全國範圍內對新增個人住房貸款提供貼息，其他正在醞釀的措施還包括提高房貸借款人的個人所得稅專項扣除，以及進一步降低住房交易契稅等。

花旗發表最新研報，預期新一輪地方性刺激措施將於11月或12月出台，但按揭利息補貼難以改變房價預期，一線城市核心區域取消限購可能對周邊二線城市產生負面影響。惟潛在的刺激措施對銀行息差影響有限，因按揭利息補貼主要由財政部提供。這將使銀行能夠維持3%的最低新按揭利率，在支持房地產行業和保護銀行息差之間取得平衡。花旗指，按揭和開發商貸款佔比較高的銀行將是主要受益者，包括招行(03968)、郵儲行(01658)以及民生銀行(01988)。

摩通：內銀收入增長前景改善 首選中行工行

另摩通近日發表研報指，根據與中國銀行業第三季業績後的線上會議及深圳考察所得，銀行業前景好壞參半。正面方面，銀行管理層預期2026年收入增長前景改善，受惠於貸款增長穩健、息差收窄放緩及手續費收入持續增長。負面方面包括中國房地產風險再現及零售貸款增長和資產質素持續疲弱。該行短期內偏好國有銀行多於股份制銀行，原因包括：保險公司表示增加股票配置，流動性是選股重要考慮因素，而國有銀行流動性較股份制銀行佳；國有銀行對房地產開發商的風險承擔較低；以及國有銀行較願意通過其他綜合收益儲備管理來平穩收入增長。

該行首選中行(03988)及工行(01398)。在股份制銀行中，招行是首選，不過，儘管其估值較同業有溢價，但對其2026年實現高於同業的利潤增長態度謹慎，可能限制短期表現。

滙研：內地三大電訊商季績放緩 惟派息增長動力仍穩健

三大中資電訊股早前已公布業績，其中中移動(00941)第三季純利約311.2億元人民幣，按年升1.4%，營業收入2509億元人民幣，升2.5%；首三季純利1154億元人民幣，升4%，營業收入7947億元人民幣，升0.4%。中電信(00728)第三季純利約77.6億元人民幣，按年升3.6%，營業收入1248億元人民幣，跌0.9%；首三季純利307.7億元人民幣，升5%，營業收入3943億元人民幣，升0.6%。中聯通(0762)第三季純利約55.16億元人民幣，按年升5.3%，營業收入927.83億元人民幣，按年持平；首三季純利200億元人民幣，升5.1%，營業收入2930億元人民幣，升1%。

滙豐研究早前發表研報指，中國三大電訊商第三季度業績普遍放緩，主要受移動業務每用戶平均收入(ARPU)下跌影響。不過，電訊股的派息增長動力仍然穩健，主要受惠於資本開支下降、派息比率提升，以及雲計算和數據中心業務規模擴大帶動利潤率上升。中移動、中電信和中聯通第三季服務收入按年增長分別為0.8%、0.5%和0.2%。該行將中移動目標價由108元降至106元，中電信目標價由7.4元降至7.1元，均予「買入」評級；中聯通目標價由9.9元元降至9.4元，予「持有」評級。

兩電明年減電費約2% 花旗：不影響公司盈利

本港兩間電力公司近日宣布明年元旦起減電費，其中中電(00002)旗下中華電力的新電費減2.6%，每度電降至140.6仙。明年基本電費上漲3.2%至101.2仙，但由於國際燃料價格緩和，燃料調整費下降6.9%至39.4仙。港燈(02638)明年新電費減2.2%，每度電163.3仙。基本電費升4.1%，但燃料調整費下降8%。

花旗發表研報指，兩電電費下調主要由於過去12個月煤炭及液化天然氣價格下跌，導致燃料附加費下降，抵銷基本電費的升幅。由於燃料附加費只是轉嫁燃料成本予客戶，不會影響公司盈利，因此此次電費下調對兩家公司來說並非重大事件。該行維持中電「買入」評級及港燈「中性」評級，未有調整盈利預測，目標價分別為76元及6.6元。

據報滙豐擬重組交易部門 冀打造債務融資巨頭

據《彭博》獲得的滙豐致員工的備忘錄顯示，滙豐將把G-10利率交易團隊與其外匯、新興市場利率及大宗商品交易團隊相整合，組建一個新的全球宏觀部。衍生品清算服務團隊將併入全球股票團隊。滙豐市場與證券服務全球主管Patrick George在該備忘錄中表示，此舉強化了「我們打造融資巨頭的雄心」。

滙豐計劃將所有剩餘的全球債務市場業務，包括從高收益和投資級交易到新興市場信貸業務，統一歸入全球信貸與融資業務架構之下。備忘錄稱，該團隊將與滙豐的投資銀行家和承銷商緊密合作。滙豐表示，此次調整旨在增強客戶聯繫、提升運營效率，並支持其融資與交易銀行業務目標。報道指，滙豐行政總裁艾橋智關閉了該行在美國、英國及歐洲大陸的大部分諮詢與股票承銷業務，轉而要求高管團隊聚焦各個地區的債務資本市場。

麥嘉嘉：電訊及公用股可短線買入 內銀可中長線部署

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，因市場預計明年1月內地央行有機會再降息降準，內銀在相對高息憧憬下防守力較強。另外，公用股及電訊股在現時波動市況下也具有一定防守力，尤其它們的股息率普遍介乎4至6厘左右。而現時市場臨近年結，恒指由年初至今累積升幅仍有兩成以上，儘管近期調整下來。因此，很多基金經理或投資者都選擇獲利了結，令恒指往上推動力較弱，連同美國聯儲局減息預期降低，近期無論美股或港股市場資金都有些收緊，不太願意流入風險資產，此情況有機會延續至年底，恒指料會隨外圍消息波動，上方阻力暫見於26000點，下方心理支持關口慢慢去到25000點。

麥嘉嘉續指，若投資者較保守，又想於年底前將資金泊入股票，中資電訊股高息對其股價有一定支撐作用，雖然間中會傳出一些相關美國制裁消息，但影響相對有限，而本地電訊股如香港電訊(06823)的防守力亦不相伯仲，更少了受外圍制裁憂慮，也是可在波動市下選擇的高息股，現價已可買入作為資金短暫停泊對象。此外，如中電(00002)及電能實業(00006)等公用股在大市調整時跌幅也較小，抗跌力較強，也可短線買入。內銀則可採中長線部署策略，因除了息率優勢外，行業政策傾斜有利其盈利環境，加上隨著明年內地經濟逐步改善，以及房地產業務壞帳風險逐步消除，內銀會成為相對防守性強股份。至於滙控，因其之前累積升幅較大，估計短期於100至110元左右整固。

昨日造好的內銀股今日亦要隨大市向下，建行(00939)跌1.58%收報8.09元，中行跌1.9%報4.66元，工行跌1.99%報6.4元，農行(01288)跌2.7%報5.76元。另中移動跌0.58%報86元，中電信(00728)升0.69%報5.85元，中聯通跌1.81%報9.21元，香港電訊跌0.26%報11.7元，電訊盈科(00008)跌0.84%報5.91元，和電香港(00215)跌0.94%報1.05元，中電跌0.95%報67.95元，電能實業跌0.58%報51.3元，港燈跌0.16%報6.18元，滙控跌2.32%報105.1元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

