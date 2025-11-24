  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

美股 | 聯儲局高層鴿派言論推升大市，唯美股周線仍全面下挫

24/11/2025

美股 | 聯儲局高層鴿派言論推升大市，唯美股周線仍全面下挫

 

 

　　紐約聯儲銀行行長威廉姆斯上周五（21日）釋出的鴿派信號，三大指數全線收高，唯未能完全修復本周重創，全周均錄得顯著跌幅。

 

　　受科技股估值過高及獲利回吐湧現影響，上周早段時間大市顯著受壓。然而，上周五局勢峰迴路轉。身兼聯邦公開市場委員會常任委員的威廉姆斯公開表示，預計短期內仍有進一步下調利率的空間。

 

　　道指收市升493.15點，或1.08%，報46245.41點；標普500指數升64.23點，或0.98%，報6602.99點；納指升195.03點，或0.88%，報22273.08點。

 

　　總結全周，美股仍錄得數月來最差單周表現。道指全周累跌　1.91%，標指數跌　1.95%，而以科技股為主的納指更重挫2.74%，連續第三周低收。

 

美匯在100水平上方整固

 

　　美匯指數在100水平上方整固，報100.15水平，日內基本持平。美元兌日圓持續於高位震盪，日內報156.41，下跌0.65%。歐元兌美元日內報1.1518，下跌0.08%。

 


　　市場避險情緒升溫，加密貨幣市場遭遇黑色星期五，比特幣單周急瀉13%一度至82000美元水平，創下自今年4月以來新低。​

 

　　國際金價呈反覆波動格局。現貨黃金早段曾回調至4022美元附近尋求支撐，隨後在美國數據公布後反彈，尾市再度向下，報每盎司4060美元，日內跌幅約0.4%。​紐約期金報每盎司4054美元，下跌約0.1%。​

 

　　國際油價顯著受壓。紐約期油一度跌穿每桶58美元水平，日內報57.89美元，下跌1.8%。布蘭特期油亦跟隨跌勢，日內報62.38美元，下跌1.5%。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00317

中船防務

16.780

異動股

02828

恒生中國企業

92.640

異動股

01632

民商創科

0.070

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00317 中船防務
  • 16.780
  • 02828 恒生中國企業
  • 92.640
  • 01632 民商創科
  • 0.070
  • 02359 藥明康德
  • 106.700
  • 02410 同源康醫藥－Ｂ
  • 12.410
股份推介
  • 00939 建設銀行
  • 8.210
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.740
  • 目標︰$11.40
  • 00941 中國移動
  • 87.600
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.020
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.110
  • 00005 滙豐控股
  • 107.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.660
  • 00001 長和
  • 54.700
報章貼士
  • 00321 德永佳集團
  • 0.980
  • 目標︰--
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 149.400
  • 目標︰$164.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/11/2025 18:07  國泰航空(00293):10月載客量按年增29%，貨運量增加6%

24/11/2025 17:33  文遠知行(00800)第三季經調整淨虧損擴大至2.8億人幣，收入升1.4倍

24/11/2025 16:45  《盤後部署》減息希望重燃恒指重上百天線，領展跌過龍7厘回報買得過

24/11/2025 16:11  恒指全日升496點報25716收復百天線，市況轉強成交三千億，科技股領漲

24/11/2025 16:08  《新股掛牌》創新實業收高33%每手賺1800元，較開市價升幅收窄

24/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８５﹒７１億元，買阿里沽中芯

24/11/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通大升百度目標逾七成兼升級，野村削舜宇目標四成兼降級

24/11/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７８２９，一周拆息較上日微升１１基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中原施永青︰料樓價三年內由低位反彈逾四成，新升浪可持續六年反彈達85%新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中日韓領導人峰會未有期，阿里千問首周下載破千萬新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 傳美國考慮批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹逆市下挫可趁機吸？新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
人氣文章

影視娛樂

11月新片速遞：舒淇首執導《女孩》奪獎，馮德倫力撐，威尼斯影后辛芷蕾《日掛中天》，探討原諒與愛
人氣文章

Foodie What’s On

KFC買一送一優惠！限時5日 4款指定套餐：家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞／巴辣雞腿包
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

仍然是那個女孩
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

意大利百年蛋糕名牌新店登陸金鐘！5呎高蛋糕飾櫃必試nano cake、亞洲首間分店提供手工拿坡里酸種薄餅！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

轉季不一定要換粉底！4種方法防止底妝卡粉，初秋潤澤妝感瞬間Get！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 54歲張文慈繼母離世返港陪父親，成長坎坷曾遭性侵影響星途
人氣文章
健康飲食｜營養師推薦1種水果預防糖尿病，含7大營養素穩血糖、增免疫力新文章
人氣文章
名人保養 │ 42歲李彩華凍齡現身香港，出道逾廿年樣貌蛻變，盼早日覓得另一半
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 20:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/11/2025
中原施永青︰料樓價三年內由低位反彈逾四成，新升浪可持續六年反彈達85%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區