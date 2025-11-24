  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

盤前攻略 | 儲局安撫市場奏效美股反彈，減息預期難言明朗港股未見穩

24/11/2025

　　美股連跌多日終在上周五出現技術反彈，消息面上在大行紛紛不為下月減息作預測後，保證具有投票權的美國聯儲局紐約聯儲行長威廉斯強調「短期內」仍有空間調整政策立場，平衡市場憂慮。據利率期貨顯示，目前12月減息率機會重新由三成回升至七成；上周五三大指數反彈，道指升493點或1.08%報46245，納指升195點或0.88%報22273，標普升64點或0.98%報6602。

 

盤前攻略 | 儲局安撫市場奏效美股反彈，減息預期難言明朗港股未見穩

（Shutterstock圖片）

 

中概跟彈，ADR跑贏港股

 

　　中概股普遍跟彈；阿里巴巴跌0.23%報152.93美元，拼多多升0.27%報113.24美元，京東升1.90%報28.95美元，唯品會升3.04%報18.64美元，百度升0.45%報110.95美元，小鵬升1.34%報20.36美元，理想升2.10%報18.13美元，蔚來升3.33%報5.58美元，富途升5.03%報161.75美元。

 

　　ADR普遍跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.83%，折合615.1港元；美團(03690)ADR較港高1.15%，折合96.7港元；友邦(01299)ADR較港股高1.23%，折合77.7港元；滙控(00005)ADR較港股高2.12%，折合107.3港元；小米(01810)ADR較港股高1.53%，折合38.7港元。

 

利率期貨波動港股大市料議息前變化較大，恒指須守穩百天線

 

　　上周五恒指夜期升308點報25541，高水321點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25526，恒指料跟隨高開逾200點近300點。

 

　　美國減息預期急降多日拖累美股以至全球股市表現，聯儲局隨即讓聯儲行長較重要的紐約聯儲行長威廉斯發聲安撫，令減息預期回穩。但這並不代表12月已必然會再減息，據報道統計，12月議息有投票權的12人當中已有5人表明傾向維持利率不變，令下月能否落實減息更為撲朔迷離。分析認為，不論下月議息結果為何，都會出現理事或聯儲行長與主席意向不同的異議票，反映目前議息結果的不確定性。

 

　　如此一來，大受減息預期左右的港股走勢便會受到影響，目前因應減息機會回升帶動的升幅，也有可能因為最終不減息決定而回落，亦有可能因應利率期貨變化而波動，投資者切過份進取跟炒減息。以目前恒指出走勢，上周五裂口跌穿100天線（約25639），短線以心理關口25000為支持，但要確認消化沽壓，恒指至少要連續三日重上企穩百天線，兼周五收穩百天線，才證明有足夠資金動力撐穩後市。

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00317

中船防務

16.780

異動股

02828

恒生中國企業

92.640

異動股

01632

民商創科

0.070

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00317 中船防務
  • 16.780
  • 02828 恒生中國企業
  • 92.640
  • 01632 民商創科
  • 0.070
  • 02359 藥明康德
  • 106.700
  • 02410 同源康醫藥－Ｂ
  • 12.410
股份推介
  • 00939 建設銀行
  • 8.210
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.740
  • 目標︰$11.40
  • 00941 中國移動
  • 87.600
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.020
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.110
  • 00005 滙豐控股
  • 107.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.660
  • 00001 長和
  • 54.700
報章貼士
  • 00321 德永佳集團
  • 0.980
  • 目標︰--
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 149.400
  • 目標︰$164.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/11/2025 18:07  國泰航空(00293):10月載客量按年增29%，貨運量增加6%

24/11/2025 17:33  文遠知行(00800)第三季經調整淨虧損擴大至2.8億人幣，收入升1.4倍

24/11/2025 16:45  《盤後部署》減息希望重燃恒指重上百天線，領展跌過龍7厘回報買得過

24/11/2025 16:11  恒指全日升496點報25716收復百天線，市況轉強成交三千億，科技股領漲

24/11/2025 16:08  《新股掛牌》創新實業收高33%每手賺1800元，較開市價升幅收窄

24/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８５﹒７１億元，買阿里沽中芯

24/11/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通大升百度目標逾七成兼升級，野村削舜宇目標四成兼降級

24/11/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７８２９，一周拆息較上日微升１１基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中原施永青︰料樓價三年內由低位反彈逾四成，新升浪可持續六年反彈達85%新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中日韓領導人峰會未有期，阿里千問首周下載破千萬新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 傳美國考慮批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹逆市下挫可趁機吸？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

KFC買一送一優惠！限時5日 4款指定套餐：家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞／巴辣雞腿包
人氣文章

玩樂 What’s On

昂坪360全年通85折︱行山儲印章換禮品＋四大路線推介
人氣文章

生財有道

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達2.75厘，數銀推新客1個月16厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《小人物之歌》口碑不似預期：是觀眾刻薄，還是大師冷淡？
人氣文章

Beauty

奢寵節日美肌：La Mer、Chantecaille、The Whoo節日限定護膚套裝推薦，送禮自用都心動！
人氣文章

Art & Living

「西九夜延場」愈夜愈有機？專訪表演藝術行政總監，在茶館劇場實踐藝術生活化
健康好人生 Health Channel
人氣文章
防癌食物｜研究揭1種水果有效預防6大癌症，患胰臟癌風險可減97%
人氣文章
26歲內地樂隊女主音遭舞台電動座椅夾傷，肋骨斷裂搶救不治！
人氣文章
食物安全 │ 3種魚含重金屬，醫生警告：常食恐傷腦、增失智風險！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 20:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/11/2025
中原施永青︰料樓價三年內由低位反彈逾四成，新升浪可持續六年反彈達85%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區