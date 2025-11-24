盤前攻略 | 儲局安撫市場奏效美股反彈，減息預期難言明朗港股未見穩

美股連跌多日終在上周五出現技術反彈，消息面上在大行紛紛不為下月減息作預測後，保證具有投票權的美國聯儲局紐約聯儲行長威廉斯強調「短期內」仍有空間調整政策立場，平衡市場憂慮。據利率期貨顯示，目前12月減息率機會重新由三成回升至七成；上周五三大指數反彈，道指升493點或1.08%報46245，納指升195點或0.88%報22273，標普升64點或0.98%報6602。

（Shutterstock圖片）

中概跟彈，ADR跑贏港股

中概股普遍跟彈；阿里巴巴跌0.23%報152.93美元，拼多多升0.27%報113.24美元，京東升1.90%報28.95美元，唯品會升3.04%報18.64美元，百度升0.45%報110.95美元，小鵬升1.34%報20.36美元，理想升2.10%報18.13美元，蔚來升3.33%報5.58美元，富途升5.03%報161.75美元。

ADR普遍跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.83%，折合615.1港元；美團(03690)ADR較港高1.15%，折合96.7港元；友邦(01299)ADR較港股高1.23%，折合77.7港元；滙控(00005)ADR較港股高2.12%，折合107.3港元；小米(01810)ADR較港股高1.53%，折合38.7港元。

利率期貨波動港股大市料議息前變化較大，恒指須守穩百天線

上周五恒指夜期升308點報25541，高水321點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25526，恒指料跟隨高開逾200點近300點。

美國減息預期急降多日拖累美股以至全球股市表現，聯儲局隨即讓聯儲行長較重要的紐約聯儲行長威廉斯發聲安撫，令減息預期回穩。但這並不代表12月已必然會再減息，據報道統計，12月議息有投票權的12人當中已有5人表明傾向維持利率不變，令下月能否落實減息更為撲朔迷離。分析認為，不論下月議息結果為何，都會出現理事或聯儲行長與主席意向不同的異議票，反映目前議息結果的不確定性。

如此一來，大受減息預期左右的港股走勢便會受到影響，目前因應減息機會回升帶動的升幅，也有可能因為最終不減息決定而回落，亦有可能因應利率期貨變化而波動，投資者切過份進取跟炒減息。以目前恒指出走勢，上周五裂口跌穿100天線（約25639），短線以心理關口25000為支持，但要確認消化沽壓，恒指至少要連續三日重上企穩百天線，兼周五收穩百天線，才證明有足夠資金動力撐穩後市。

