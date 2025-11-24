新股上市 | 京東工業通過港交所上市聆訊，並開始評估投資者對其在港上市興趣

京東集團(09618)分拆的工業供應鏈服務商京東工業，已通過港交所上市聆訊，京東工業於今日開始評估投資者對其在香港上市的興趣。

聯席保薦人美銀證券、高盛、海通國際及瑞銀。

於今年上半年，公司持續經營業務收入102.5億元（人民幣．下同），按年升18.9%；來自持續經營業務純利4.51億元，按年增長55%；毛利率18.6%，按年增加1.7個百分點。

申請文件顯示，公司於2017年開始布局專注於MRO採購服務的供應鏈技術與服務業務。經過多年發展，公司已成為中國MRO（維護、維修及運行）採購服務市場的最大參與者，據機構資料顯示，按2024年的交易額計，公司排名第一，規模為第二名的近三倍；公司亦為中國工業供應鏈技術與服務市場最大的服務提供商，市場份額4.1%。

此外，文件指出，公司大部分收入來自商品銷售收入，源於銷售工業品，主要包括MRO產品以及BOM（生產物料）產品。

上市集資所得預計用於進一步增強工業供應鏈能力；跨地域的業務擴張；潛在戰略投資或收購等。

撰文：經濟通採訪組

