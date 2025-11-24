  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

新股上市 | 京東工業通過港交所上市聆訊，並開始評估投資者對其在港上市興趣

24/11/2025

　　京東集團(09618)分拆的工業供應鏈服務商京東工業，已通過港交所上市聆訊，京東工業於今日開始評估投資者對其在香港上市的興趣。

 

新股上市 | 京東工業通過港交所上市聆訊，並開始評估投資者對其在港上市興趣

（京東工業網頁圖片）

 

　　
　　聯席保薦人美銀證券、高盛、海通國際及瑞銀。

 

　　於今年上半年，公司持續經營業務收入102.5億元（人民幣．下同），按年升18.9%；來自持續經營業務純利4.51億元，按年增長55%；毛利率18.6%，按年增加1.7個百分點。

 

　　申請文件顯示，公司於2017年開始布局專注於MRO採購服務的供應鏈技術與服務業務。經過多年發展，公司已成為中國MRO（維護、維修及運行）採購服務市場的最大參與者，據機構資料顯示，按2024年的交易額計，公司排名第一，規模為第二名的近三倍；公司亦為中國工業供應鏈技術與服務市場最大的服務提供商，市場份額4.1%。

 

　　此外，文件指出，公司大部分收入來自商品銷售收入，源於銷售工業品，主要包括MRO產品以及BOM（生產物料）產品。

 

　　上市集資所得預計用於進一步增強工業供應鏈能力；跨地域的業務擴張；潛在戰略投資或收購等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00317

中船防務

16.780

異動股

02828

恒生中國企業

92.640

異動股

01632

民商創科

0.070

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00317 中船防務
  • 16.780
  • 02828 恒生中國企業
  • 92.640
  • 01632 民商創科
  • 0.070
  • 02359 藥明康德
  • 106.700
  • 02410 同源康醫藥－Ｂ
  • 12.410
股份推介
  • 00939 建設銀行
  • 8.210
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.740
  • 目標︰$11.40
  • 00941 中國移動
  • 87.600
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.020
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.110
  • 00005 滙豐控股
  • 107.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.660
  • 00001 長和
  • 54.700
報章貼士
  • 00321 德永佳集團
  • 0.980
  • 目標︰--
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 149.400
  • 目標︰$164.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/11/2025 18:07  國泰航空(00293):10月載客量按年增29%，貨運量增加6%

24/11/2025 17:33  文遠知行(00800)第三季經調整淨虧損擴大至2.8億人幣，收入升1.4倍

24/11/2025 16:45  《盤後部署》減息希望重燃恒指重上百天線，領展跌過龍7厘回報買得過

24/11/2025 16:11  恒指全日升496點報25716收復百天線，市況轉強成交三千億，科技股領漲

24/11/2025 16:08  《新股掛牌》創新實業收高33%每手賺1800元，較開市價升幅收窄

24/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８５﹒７１億元，買阿里沽中芯

24/11/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通大升百度目標逾七成兼升級，野村削舜宇目標四成兼降級

24/11/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７８２９，一周拆息較上日微升１１基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中原施永青︰料樓價三年內由低位反彈逾四成，新升浪可持續六年反彈達85%新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中日韓領導人峰會未有期，阿里千問首周下載破千萬新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 傳美國考慮批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹逆市下挫可趁機吸？新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達2.75厘，數銀推新客1個月16厘
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
人氣文章

Shopping What’s On

十五運會特許商品開賣｜球類公仔盲盒＋運動巾＋別注版XO醬禮盒登場
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實 1
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

意大利百年蛋糕名牌新店登陸金鐘！5呎高蛋糕飾櫃必試nano cake、亞洲首間分店提供手工拿坡里酸種薄餅！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
安樂死｜德國50年代傳奇孖女組合同日安樂死享年89歲，財產全數捐人道救援組織新文章
人氣文章
名人健康｜61歲林雪臉現大片黑斑，網民憂糖尿病、心血管病警號新文章
人氣文章
加強改善骨盤前傾問題：5個腹部練習+1個放鬆動作助你矯正體態 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 20:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/11/2025
中原施永青︰料樓價三年內由低位反彈逾四成，新升浪可持續六年反彈達85%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區