港股 | 午市前瞻 | 恒指年內難回兩萬七點 名創優品績後累挫逾一成惟不宜博反彈

24/11/2025

　　美股連跌多日終在上周五出現技術反彈，消息面上在大行紛紛不為下月減息作預測後，保證具有投票權的美國聯儲局紐約聯儲行長威廉斯強調「短期內」仍有空間調整政策立場，平衡市場憂慮。外圍恐慌情緒獲安撫，港股開市即拉漲，盤中隨著重磅股阿里(09988)一度漲超半成，恒生指數半日報25578，升358點或1.4%，主板成交近1306億元。恒生中國企業指數報9028，升108點或1.2%。恒生科技指數報5484，升88點或1.6%。

 

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：美聯儲減息不確定性仍高

 

　　上周五美聯儲官員放鴿，市場情緒回暖，帶動港股低位反彈。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指今日反彈主要受美股帶動，恒指後續的升勢依賴於美股繼續上揚或其他外部利好消息。短線先觀察恒指能否彌補上周五跳空低開的裂口頂部（25700點），後續再觀察能否成功挑戰26000點。但聶振邦指出，年內要重回本月高位27188點較難，今年年底前恒指能逐步回升至26500點已經是個不錯的結果。他解釋道，近年來只有三個交易日收高於27000點，分別是今年的10月2日，10月3日及本月13日，由此可見挑戰27000點難度可見一斑，暫時來看恒指動力不足以挑戰該位置。

 

　　至於下方支持位，聶振邦指出，美股走勢受減息預期影響較大，預期短期內美股較為波動，恒指短線支持位為25000點。

 

　　美聯儲官員威廉姆斯早前於智利發表演說，指出美國就業下行風險增加，通脹上行風險則紓緩，而現時貨幣政策輕微收緊，因此有空間作進一步調整，隨後美聯儲12月降息概率推升至約60%。聶振邦表示，市場的減息預期變化極快，且變化劇烈，預期一至兩個交易日後減息與不減息的概率將變成五五開，減息不確定性仍高。若短期內美國勞工市場數據持續改善，減息的可能性將進一步降低。

 

名創優品「增收不增利」料待明年首季才改善

 

　　名創優品(09896)上周五中午公布第三季業績後股價受壓，公司公布上季經調整純利則按年增12.3%至7.63億人幣，經調整淨利潤率按年縮窄2個百分點至13.2%。期內收入增28.2%至57.97億人幣達指引上限，但利潤4.4億元人民幣，按年下跌31.6%，期內銷售成本亦按年增加28.6%至32.07億人幣。

 

　　聶振邦指出，名創優品「增收不增利」反映成本控制能力需進一步觀察，而且此問題已經連續發生了三個季度，投資者已失去耐心，在改善大量投入資本的情況之前，短期內股價將繼續面臨壓力。他認為，該情況需等到明年第一季，受低基數效應影響盈利出現增長後，市場對它的前景才會稍微改觀。

 

　　名創優品暫連跌3日，跌穿250天線（約39.88元），低見36.3元，最大累計跌幅11.7%。聶振邦表示，初步留意34元附近是否有支持。對於想部署反彈的投資者，聶振邦認為，未來一兩個交易日能守住36元的話，才考慮小注入手，但反彈或受限於40元，潛在升幅僅一成，未必有吸引力。

 

名創優品股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

  • 02359 藥明康德
  • 106.700
  • 02410 同源康醫藥－Ｂ
  • 12.410
