恒指 | 恒指全日升496點報25716收復百天線，市況轉強成交三千億，科技股領漲

24/11/2025

　　股連跌多日終在上周五（21日）出現技術反彈，消息面上在大行紛紛不為下月減息作預測後，保證具有投票權的美國聯儲局紐約聯儲行長威廉斯強調「短期內」仍有空間調整政策立場，平衡市場憂慮。外圍恐慌情緒獲安撫，港股開市即拉漲，隨著科技股急升，恒指午後升幅擴大至逾500點，一舉收復100天線（約25612），全日收報25716，升496點或2%，並伴隨大成交，全日主板成交逾3026億元，陸股通淨流入85.7億元。

 

　　恒生中國企業指數收報9079，升159點或1.8%。恒生科技指數收報5545，升150點或2.8%。

 

　　　阿里(09988)績前漲4.67%，報154.5元，其AI及雲業務備受期待；另外有兩隻新勢力車股本周放榜，蔚來(09866)升5.77%，報45.44元，理想汽車(02015)升3.93%，報71.35元，據報內地10月新能源汽車出口同比增接近一倍。

 

　　其他科技股亦走高，網易(09999)漲5.87%，報216.6元，快手(01024)升7.11%，報68.55元，佔據藍籌升幅榜前兩位，百度(09888)升4.19%，報111.8元，美團(03690)升2.72%，報98.15元，小米(01810)連續兩日實施股份回購，股價再升1.52%，報38.66元，累計兩日升幅2.55%。

 

　　傳特朗普團隊正討論是否允許英偉達向中國售H200 AI晶片，晶片股早段急跌盤中回穩，中芯(00981)曾挫7%至兩個月低，收市跌幅收窄至1.09%，報68.05元，華虹(01347)跌4.91%，報69.65元，ASMPT(00522)軟0.49%，報70.85元。

 

　　信達生物(01801)成功染藍，股價全日升5.44%，報92元，零跑汽車(09863)將被納入科指成分股，股價升5.84%，報50元；新奧能源(02688)被剔出國指成分股，為跌幅最大藍籌，跌2.09%，報67.8元，信義光能(00968)則跌1.88%，報3.14元。

 

　　國際油價下跌，中海油(00883)跌1.49%，報21.22元，中石油(00857)跌0.69%，報8.64元，中石化(00386)跌0.45%，報4.41元。

 

　　生物製藥股造好，翰森製藥(03692)漲5.29%，報40.2元，藥明康德(02359)抽高5.12%，報106.7元；非藍籌方面，三生製藥(01530)升6.07%，報31.12元，晶泰控股(02228)升4.65%，報10.12元，先聲藥業(02096)升3.58%，報13.31元，康方生物(09926)升5.14%，報112.5元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中芯。

撰文：經濟通市場組

