中原施永青︰料樓價三年內由低位反彈逾四成，新升浪可持續六年反彈達85%

中原集團主席施永青在其專欄預計，樓價將在三年內升穿2021年樓市高位，與今年3月的低位相比，升幅達41.85%。同時，他認為是次升浪更可以持續六年，由2025年升至2031年，與低位134.89點相比，升幅可達85%。

他指出，是次樓市回落前後只跌了三年，跌幅約有三成，相比97年亞洲金融風暴後的回落，幅度小很多，維持時間也短很多。在97至03年間，香港住宅樓價跌了七成，跌勢持續了六年。一般而言，樓價跌得愈厲害，反彈的勢頭亦會愈強勁。他認為，由於今次樓價跌得相對溫和，所以估計是次樓價的反彈也會比較溫和。

（資料圖片）

他舉例指，2003年中原城市領先指數的低位在31.77點，升至2021年的高位是191.34點，一共升了159.57點，升幅高達五倍。但預計是次升幅不會那麼高，但起碼可以升逾上次的高位。即中原城市領先指數191.34點水平，與今年3月的低位134.89點相比，升幅可達41.85%。另預計，該目標可在三年內達到，如上升浪可持續多三年，即升至2031年，中原城市指數可升至250點水平。他預期是次上升浪可持續六年，由2025年升至2031年。與低位134.89點相比，升幅可達85%。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好