開市Go | 習特通話，小米獲雷軍增持，優必選再抽水

要聞盤點

1、受惠於人工智能投資熱潮重燃，以及聯儲局減息預期升溫，美股周一(24日)強勢反彈。科技股全線造好，帶動納指大升近600點。谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)因推出新一代AI模型Gemini 3獲市場熱捧，股價勁升逾6%，成為升市火車頭。​道指收市升202點，或0.44%，報46448點；標普500指數升102點，或1.55%，報6705點；納指升598點，或2.69%，報22872點。中國金龍指數升212點。日經期貨截至上午7時52分上升130點。

2、聯儲局理事沃勒及舊金山聯儲行長Daly呼籲12月降息，因勞動力市場或突然惡化。利率市場預測年底降息概率約七成。

3、儘管聯儲局內部對12月議息決定分歧加劇，巴克萊報告預測鮑威爾大概率在FOMC會議推動減息0.25厘。

4、中美元首周一自上月會晤後首次通話，討論貿易、台灣及俄烏問題。特朗普稱美中關係強勁，將於明年4月訪華，並邀習近平訪美。

5、特朗普簽署行政令啟動「創世使命」，旨在協調政府科研工作，加強人工智能發展。

6、特朗普看好俄烏停火，但烏克蘭及歐洲盟友反對倉促結束戰爭，稱和平談判仍存關鍵分歧。

7、因政府長時間停擺，美國經濟分析局取消發布第三季度GDP初值報告，9月PCE數據、個人收入和支出報告推遲至12月5日公布。

8、摩根士丹利策略師Wilson認為美股回調接近尾聲，滙豐則預計標普500指數將再實現兩位數年度漲幅。

9、中國人民銀行將於2025年11月25日開展1萬億元MLF操作，期限1年，以固定數量、利率招標方式進行。

10、截至周一的期權定價顯示，交易員對離岸人民幣的看漲情緒達到逾十四年來最高水平。

11、滙豐環球研究將恒指今年底目標上調至27500點，國企指數目標維持9720點，明年底目標分別為31000點及11250點，維持「增持」評級。

12、金岩高嶺新材招股入場費3687元，四基石投資購7620萬元；樂摩科技招股入場費4041元，今年首八月盈利倒退近6%

