美股 | AI熱潮重燃，中美元首通話，納指飆近600點

谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)新一代AI模型Gemini 3獲市場熱捧，周一（24日）股價勁升逾6%，成為升市火車頭。科技股全線造好，帶動納指大升近600點。

美國總統特朗普在社交媒體表示，與中國國家主席習近平進行了「非常良好的通話」，並計劃於明年4月訪華，地緣政治風險降溫亦推升市場情緒。​

道指收市升202.86點，或0.44%，報46448.27點；標普500指數升102.13點，或1.55%，報6705.12點；納指升598.92點，或2.69%，報22872.01點。

Alphabet市值進一步逼近4萬億美元大關。市場對其最新發布的Gemini 3人工智能模型反應極佳，分析師普遍認為該模型在性能上已足以與OpenAI抗衡，甚至領先。英偉達(US.NVDA)股價反彈約2.1%，特斯拉(US.TSLA)股價跟隨大市上揚，收市升6.8%。​

本周美股交易時間將受感恩節假期影響，周四（27日）美股全日休市；周五（28日）則提前於美東時間下午1時收市。

投資者本周焦點將轉向10月零售銷售數據及生產者價格指數(PPI)，這兩項數據將是聯儲局12月議息會議前的重要參考指標，將直接左右年內最後一次利率決議走向。​

美匯於100大關附近拉鋸

美匯指數於100大關附近拉鋸，日內微跌約0.03%，報100.16。美元兌日圓日內報156.8，0.3%上升。​歐元兌美元表現反覆，微升約0.08%，報1.1524。

現貨金價與紐約期金雙雙企穩在每盎司4100美元上方，市場情緒由觀望轉向謹慎樂觀。現貨黃金尾市持續上升，報約4133美元，升約1.6%。紐約期金上漲1.3%，報每盎司4168美元。

紐約期油價格上升至每桶58.92美元，日內升幅逾1.4%。布蘭特期油同樣受壓，報每桶62.81美元，單日升幅約1.4%。

撰文：經濟通國金組

