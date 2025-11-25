  • 會員
新股上市 ｜ 樂摩科技招股入場費4041元，今年首八月盈利倒退近6%

25/11/2025

新股上市 ｜ 樂摩科技招股入場費4041元，今年首八月盈利倒退近6%

 

 

　　在內地公共場所經營收費按摩椅業務的樂摩科技(02539)，今日至周五(28日)招股，計劃全球發售555.56萬股股份，當中10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎27元至40元，集資最多2.22億元，每手100股，入場費4040.35元。公司預期將於下周三(3日)掛牌，中信建投國際及申萬宏源香港為聯席保薦人。

 

　　假設發售價為招股中位價每股33.5元，公司是次全球發售淨籌約1.47億元，當中約60%用於擴大公司的服務網點的覆蓋範圍及滲透率；約20%用於持續提升和迭代技術；約10%用於提升品牌；及約10%用於支持營運資金及其他一般公司用途。

 

　　樂摩科技主要業務是透過位於中國各地人流密集的公共場所的各服務網點的機器按摩設備提供　按摩服務。招股資料顯示，以收入計，於2024年公司於中國機器按摩市場排名第一，市佔率超過50%。公司於2016年推出「樂摩吧」品牌，致力於在商業綜合體、戲院、交通樞紐場所等消費場景為消費者提供機器按摩服務。

 

　　現時公司已為機器按摩服務設立超過4.8萬個服務點，投放超過53.3萬張機器按摩設備，涵蓋中國31個省級行政區及337個城市。該公司的服務網點由2022年底約2.17萬個服務網點擴展至2024年底的4.6萬個服務網點，CAGR約為45.49%。公司有註冊會員人數超過4000萬名。

 

　　財務方面，截至今年8月31日止八個月，錄得純利8855萬元(人民幣．下同)，按年跌5.7%。去年全年則達8581萬元，按年減1.8%。

撰文：經濟通市場組

