新股上市 ｜ 金岩高嶺新材招股入場費3687元，四基石投資購7620萬元

內地煤系高嶺土公司金岩高嶺新材(02693)今日至本周五(28日)招股，計劃全球發售2430萬股H股，當中10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股發售價為7.3元，最高集資額達1.77億元，每手500股，入場費3686.82元。公司預期於下周三(3日)掛牌，國元國際及民銀資本為聯席保薦人。

金岩高嶺新材是次招股引入四家業內基石投資者包括河南國資委旗下平煤香港；創力集團(滬:603012)旗下創力香港；金源香港及德高礦山，合共認購總金額達7620萬元，基於發售價格每股股份7.3元，基石投資者將認購的發售股份總數為1044.1萬股發售股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總數的10.74%(假設超額配股權未獲悉數行使)。

公司估計全球發售所得款項淨額將約為1.24億元，當中約約70.8%將用於莫來石基鋁矽系材料深加工項目；約20.6%將用於建立矽鋁新材料工程技術研究中心；約0.6%將用於償還公司若干銀行貸款的本金總額及應計利息；及約8.0%將分配給利息及一般企業營運資金。

金岩高嶺新材在中國專營煤系高嶺土，擁有橫跨從採礦、研發、加工到生產、銷售的全價值鏈的整合能力。根據招股書數據，以2024年中國煤系煅燒高嶺土公司的收入計算，公司以5.4%的市佔率排名第五。作為中國煅燒高嶺土產品的主要生產商，公司的業務以豐富且優質的煤系高嶺土礦產資源為依賴。公司的產品主要包括精鑄用莫來石材料和耐火用莫來石材料，這些產品是精鑄型殼和耐火材料的重要材料。公司也銷售生焦生粉，客戶可進一步加工。

公司截至今年5月底止五個月錄得溢利及全面收益總額達1803.2萬元人民幣，按年升24.6%，2024年度則錄得溢利及全面收益總額達5260.2萬元人民幣按年升20.6%。

撰文：經濟通市場組

