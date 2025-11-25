  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

按證公司發行253億港元多幣種公募基準債券，規模歷來最大

25/11/2025

　　按揭證券公司公布，在其300億美元中期債券發行計劃下成功發行總額為253億港元（或等值33億美元）的多幣種公募基準債券，為有史以來規模最大的公募債券發行，打破了按揭證券公司於2024年十月創下的紀錄，當時發行了第三批社會責任債券，金額達238億港元等值。

 

按證公司發行253億港元多幣種公募基準債券，規模歷來最大

（按揭證券公司網頁截圖）

 

債券發行最高峰期認購金額約800億港元等值

 

　　經過一系列卓有成效的投資者路演，是次債券於2025年11月18日在香港以簿記建檔方式發行並定價。此次發行的多幣種基準債券包括四筆分別為100億港元2年期、50億元人民幣3年期和10億美元5年期傳統債券，以及20億港元30年期社會責任債券。

 

　　此次發行受到多元化的優質本地、南向債券通及國際機構投資者熱烈追捧，其中包括多邊開發銀行、政府相關基金、銀行、保險公司、強積金及退休基金、資產管理公司及私人銀行。債券發行最高峰期的合計認購金額約800億港元等值，最終配售給約250家機構投資者。

 

　　是次發行的30年期港元社會責任債券不僅是香港有史以來規模最大的30年期港元債券，也是亞太地區首筆用於支持安老按揭計劃以為香港長者提供必要融資的社會責任債券。

 

李達志：多幣種債券發行鞏固香港作為亞洲領先國際債券發行中心

 

　　金管局副總裁兼按揭證券公司執行董事李達志表示，這次具有里程碑意義的多幣種債券發行進一步鞏固了香港作為亞洲領先的國際債券發行中心和首屈一指的離岸人民幣業務中心的地位。本次債券通過各種幣種和不同年期發行，進一步突顯按證公司在促進公募債券市場發展的角色，為其他發債機構提供了連接本地、中國內地及海外機構投資者的機會。

 

鮑克運：創紀錄債券發行證明吸引新投資者進入香港市場成效顯著

 

　　按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示，此次創紀錄的債券發行已證明其在吸引新投資者進入香港資本市場方面成效顯著，也印證了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。此外，這次歷來第一筆用於支持安老按揭貸款的社會責任債券不僅促進了為長者提供可持續融資和普惠金融，也為香港的退休規劃市場發展和銀髮經濟作出了貢獻。

 

　　安老按揭計劃是「HKMC退休3寶」之一，旨在為長者業主提供退休規劃方案，讓他們可以釋放其物業價值，為他們提供額外現金流，從而幫助他們在退休後維持生活質素，並滿足醫療保健和其他生活需要。截至2025年10月底，按揭證券公司在安老按揭計劃下收到8776宗申請，平均物業估值約為550萬港元，平均每月年金約15900港元。借款人的平均年齡為69歲。

 

 撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02330

中國上城

0.550

異動股

01949

佰達國際控股

0.180

異動股

00670

中國東方航空股份

4.310

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02330 中國上城
  • 0.550
  • 01949 佰達國際控股
  • 0.180
  • 00670 中國東方航空股份
  • 4.310
  • 02486 普樂師集團控股
  • 5.940
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
  • 目標︰$47.50
  • 03692 翰森製藥
  • 39.820
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.220
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.990
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.770
  • 目標︰$11.40
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 67.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
  • 09992 泡泡瑪特
  • 200.200
  • 00700 騰訊控股
  • 625.000
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.650
  • 目標︰$75.00
  • 01112 Ｈ＆Ｈ國際控股
  • 13.820
  • 目標︰$16.50
  • 02400 心動公司
  • 69.550
  • 目標︰$75.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/11/2025 16:50  《盤後部署》中美股市齊漲恒指曾上二萬六，內地赴日遊勢減銀娛可低吸

25/11/2025 17:21  據指京東(09618)發行78億可交換債券，京東：完全不屬實

25/11/2025 17:10  小馬智行(02026)第三季經調整淨虧損擴大至5472萬美元，收入升72%

25/11/2025 15:56  【中日關係】中國據報要求航空公司削減赴日航班直至明年3月底

25/11/2025 16:37  周大福(01929)中期純利升0.1%至25.3億元，派息增至22仙

25/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１２億元，買阿里沽中海油

25/11/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】麥格理恢復石藥跑贏大市評級，滙證微降信達生物目標

25/11/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７７６９，一周拆息較上日升至２﹒６…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

維他奶 | 本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績，內地市場暫無再減價計劃新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 太興盤數靚到震，第二代接棒繼續「慳」字行頭？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美元首再通話，星洲AI計劃採用阿里千問，股匯漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜阿里巴巴業績前瞻｜科技指數投資回暖 科網股最新睇法係？｜小米獲雷軍斥1億元增持！新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

查理芒格談賣股票新文章
人氣文章

購物兵團

海港城Mahou Dokoro哈利波特主題快閃店︱聖誕樹掛飾＋保暖圍巾拖鞋＋限定商品新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

故宮「古埃及文明大展」最深入導賞！與北大教授顏海英對談，看貓木乃伊的宗教啟示
人氣文章

Art & Living Feature

November Art Map：韓國原創音樂劇登陸香港、彭秀慧一口騷！「從縫熊開始」還原西西故居
人氣文章

Fashion Feature

金馬獎2025紅毯一次看：林嘉欣西裝造型率性浪漫、氣質女神桂綸鎂回歸！ 林依晨化身「夢幻美人魚」 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
防癌攻略｜長期慢性發炎易誘發癌症，醫生教飲食運動營養素全攻略新文章
人氣文章
毒素10個窩藏點｜每日拍打十窩穴通經絡，助你體內大掃除 新文章
人氣文章
心血來潮挑戰自我 創意素食譜：蔬菜午餐肉做法分享新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 20:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/11/2025
維他奶 | 本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績，內地市場暫無再減價計劃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區