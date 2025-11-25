按證公司發行253億港元多幣種公募基準債券，規模歷來最大

按揭證券公司公布，在其300億美元中期債券發行計劃下成功發行總額為253億港元（或等值33億美元）的多幣種公募基準債券，為有史以來規模最大的公募債券發行，打破了按揭證券公司於2024年十月創下的紀錄，當時發行了第三批社會責任債券，金額達238億港元等值。

債券發行最高峰期認購金額約800億港元等值

經過一系列卓有成效的投資者路演，是次債券於2025年11月18日在香港以簿記建檔方式發行並定價。此次發行的多幣種基準債券包括四筆分別為100億港元2年期、50億元人民幣3年期和10億美元5年期傳統債券，以及20億港元30年期社會責任債券。

此次發行受到多元化的優質本地、南向債券通及國際機構投資者熱烈追捧，其中包括多邊開發銀行、政府相關基金、銀行、保險公司、強積金及退休基金、資產管理公司及私人銀行。債券發行最高峰期的合計認購金額約800億港元等值，最終配售給約250家機構投資者。

是次發行的30年期港元社會責任債券不僅是香港有史以來規模最大的30年期港元債券，也是亞太地區首筆用於支持安老按揭計劃以為香港長者提供必要融資的社會責任債券。

李達志：多幣種債券發行鞏固香港作為亞洲領先國際債券發行中心

金管局副總裁兼按揭證券公司執行董事李達志表示，這次具有里程碑意義的多幣種債券發行進一步鞏固了香港作為亞洲領先的國際債券發行中心和首屈一指的離岸人民幣業務中心的地位。本次債券通過各種幣種和不同年期發行，進一步突顯按證公司在促進公募債券市場發展的角色，為其他發債機構提供了連接本地、中國內地及海外機構投資者的機會。

鮑克運：創紀錄債券發行證明吸引新投資者進入香港市場成效顯著

按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示，此次創紀錄的債券發行已證明其在吸引新投資者進入香港資本市場方面成效顯著，也印證了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。此外，這次歷來第一筆用於支持安老按揭貸款的社會責任債券不僅促進了為長者提供可持續融資和普惠金融，也為香港的退休規劃市場發展和銀髮經濟作出了貢獻。

安老按揭計劃是「HKMC退休3寶」之一，旨在為長者業主提供退休規劃方案，讓他們可以釋放其物業價值，為他們提供額外現金流，從而幫助他們在退休後維持生活質素，並滿足醫療保健和其他生活需要。截至2025年10月底，按揭證券公司在安老按揭計劃下收到8776宗申請，平均物業估值約為550萬港元，平均每月年金約15900港元。借款人的平均年齡為69歲。

撰文：經濟通採訪組

