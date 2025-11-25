港股 | 午市前瞻 | 下月美聯儲減息有望 俄烏談判或成接續利好催化劑

利率期貨顯示下月美聯儲減息機會率進一步回升至約八成，港股本周持續回升且有大成交配合，今早恒指一度突破兩萬六，但阻力湧現致恒指稍微回落，半日升156點或0.6%，收報25873，主板成交超過1330億元。恒生中國企業指數報9147，升67點或0.7%。恒生科技指數報5609，升63點或1.1%。

龔偉廷：環球市場正吹風俄烏和平解決，油價再跌將有利寬鬆環境

美國減息預期再度上升，繼早前紐約聯儲行長放鴿後，偏鴿派的三藩市聯儲行長戴利同樣支持在下月減息，加上中美元首通話後美國總統特朗普宣布明年4月訪華，進一步帶動市況，隔晚美股反彈，納指勁彈2.7%。港股今早高開逾200點，科技股及AI概念股集體向上，惟恒指觸及26000後即見回吐壓力，半日升幅收窄至不足200點。

下月減息0.25厘機會回升至約八成，華夏基金（香港）投資總監龔偉廷向《經濟通通訊社》表示，雖然最新放鴿的戴利在下月議息並無投票權，但她與前聯儲局主席伯南克的觀點相近，亦代表了偏鴿派立場，因此他相信下月仍有較大機會一如預期減息0.25厘。

除此以外，龔偉廷認為俄烏方面的利好作用亦有望支撐大市，而目前市場並未完全反映。周末美國國務卿魯比奧在與烏克蘭高層會談後指早前流傳的「28條」已不復存在，美烏已就和平計劃作出重大調整，他認為連帶早前外電報道歐洲有意容許俄羅斯重返G8，種種跡象都顯示俄烏戰事圓滿解決的機會正在上升，同時已有研究開始預測油價大跌對於全球金融的正面影響。他認為如俄烏真正握手後，油價將會急跌，隨後將大大降低包括美國在內的全球通脹壓力，繼而給予減息空間，他認為目前市場正衡量俄烏問題解決的機會率，並正押注在市場，帶動近日升勢。

故龔偉廷認為，在俄烏潛在利好下，加上早前聯儲局已停止縮表，資金流充裕下港股有望持續回升。他對後市較為樂觀，預計上述利好作用下，港股有望遠挑戰10月高位27300，甚至在餘下時間再創年內新高。

美元轉弱有利支撐鋰資產價格，但估值有溢價難再大升

炒作供不應求下內地鋰價早前掀起一輪升浪，但自寧德時代(03750)計劃重開梘下窩鋰礦等消息傳出後，鋰價有所回落，同時大和預期市場對鋰業情緒或會轉弱，將拖累鋰價及相關股份表現。龔偉廷以宏觀角度指出，減息預期下美元將會轉弱，而美元弱勢將有利鋰電計價，同時全球對電動車需求只升不跌，將持續支持鋰需求。不過他認為，若單以贛鋒(01772)短期走勢表現計，早前股價炒起不少，目前預期市盈率已超過200倍，他認為短期贛鋒未必會再大跌，但上升空間亦不多，要求高回報率投資者可有更多選擇。

至於寧德時代股價方面，早前H股禁售期後觸發股價急跌，但至今A股對H股仍維持折讓約一成，龔偉廷指無可否認折讓空間的確加劇寧德時代H股沽壓，短期內都要逐步收窄AH價差，但因應H股已跌，他認為後市將以A股回升來收窄價差而非H股再跌，因應寧德時代規模比贛鋒更大，他預期寧德時代後市受壓機會更加為細。

撰文：經濟通通訊社市場組

