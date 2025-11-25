  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

機械人股 | 優必選再度配股籌近31億元，股價急跌後倒升仍可吼？

25/11/2025

　　「人形機器人第一股」優必選(09880)擬折讓11%配股，淨籌30.6億元，用於收購及還債，這已是公司自兩年前上市以來第六次配股，不過，公司同時公布再中標金額2.64億元人民幣的人形機器人訂單，加上大市繼續反彈，其他機械人概念股亦普遍造好，優必選今早(25日)雖曾插半成，半日卻倒升收市。花旗近日引述內地多間人形機械人企業指明年收入料可指數級增長，優必選之前股價調整幅度已很大，可否再吼？

 

機械人股 | 優必選再度配股籌近31億元，股價急跌後倒升可否再吼？

（優必選官網截圖）


擬折讓11.4%配股淨籌30.6億元　用作收購及還債等


　　優必選公布，擬向不少於六名承配人配售3146.8萬股新H股，佔公司擴大後約6.25%，每股作價98.8元，較公司上日收市價111.5元折讓11.39%，集資淨額約30.56億元。集團指，擬將配售事項所得款項淨額中約75%主要用於未來兩年內投資或收購集團業務價值鏈中具潛力的上游或下游目標企業，或與相關行業整合或成立合營實體；約15%用於集團的業務運營及發展；及約10%作償還集團公司相關金融機構授信業務項下的款項。

 

　　值得一提，優必選自2023年12月上市以來頻頻在市場集資，今次已經是公司第六次配股，對上一次是在今年7月，連同今次配售，共集資超過73億元。

 

再獲2.64億人幣人形機器人訂單　全年總訂單達11億

 

　　另外，據「優必選科技」公眾號發布，11月21日，優必選中標廣西防城港市人形機器人數據採集與測試中心和人工智能科創教育示範項目，中標金額2.64億元人民幣，產品以最新款可自主換電的工業人形機器人Walker S2為主。該項目將聚焦人形機器人在全國邊境口岸的旅客和人員疏導、崗哨巡檢、物流、商業服務以及國内鋼銅鋁大型生產製造基地的設施巡檢等項目。訂單預計在12月交付。截至目前，2025年優必選Walker系列人形機器人全年訂單總金額達11億元人民幣（不含全尺寸科研教育人形機器人天工行者和小型人形機器人AI悟空）。

 

　　不過，優必選早前發布Walker S2量產交付視頻，人形機器人公司Figure創始人逐幀分析後在X平台稱視頻大概率是電腦特效。對此，據《財聯社》引述優必選回應稱，該指控不實。優必選官方社媒後續已發布了一鏡到底原速原聲的視頻，畫面顯示現場確實有大批人形機器人產品，而首批數百台全尺寸Walker S2正式開啟量產交付，將分批投入產業一線應用。

 

機械人股 | 優必選再度配股籌近31億元，股價急跌後倒升可否再吼？

 

花旗：仿真機械人企業料明年收入指數級增長　首選優必選


　　花旗近日發表報告指，上周二至四（18日至20日）期間，與五家仿真機械人相關公司會晤，包括優必選、奧比中光(滬:688322)、領益智造(深:002600)、綠的諧波(滬:688017)及浙江榮泰(滬:603119)，會談所得支持該行對行業正面看法。

 

　　報告稱，五家公司全部預期明年仿真機械人相關收入可錄指數級上升，或最少按年倍升，因內地及美國仿真機械人公司加快生產。它們相信領先美國新能源車及仿真機械人公司已加快供應鏈建設及增加產能。該行在仿真機械人首選股維持優必選，但對零件生產商綠的諧波看法更趨正面。

 

黃德几：多次配股帶來很大攤薄效應　料短暫反彈125元阻力較大

 

機械人股 | 優必選再度配股籌近31億元，股價急跌後倒升仍可吼？

（黃德几facebook截圖）

 

　　證券商協會會董、香港股票分析師協會理事黃德几指，優必選過去一年多次配股頗嚴重攤薄股東櫂益，今次配股折讓幅度也達11%，而今日之所以低開後跌幅收窄，首先，股價10月初明顯出現「吊頸」形態見頂回落，累積跌幅已相當驚人；再者，由上周五(21日)起市場傳出多個正面消息，包括聯儲局「第三把交椅」威廉姆斯突然發表鴿派言論，令市場重燃減息預期，利好市場氣氛，而之前人工智能相關股份泡沫雖已形成，但未至於爆破，因真的有盈利，股價卻已大幅回落，機械人相關股也一樣，尤其它們尚算是高風險資產，市場氣氛改善，股價才會再造好。而藉著恒指跌至近25000點反彈，減息預期升溫，美國很多科技股都反彈，優必選也借勢回升，始終累積跌幅已很大，加上過去公司雖多次集資，但每次集資背後都有些計劃，今次也提到未來兩年都會加大上下游整合或收購，不過股價可能只屬技術性反彈，因已跌至長期下降軌底部，彈至10天線也有可能，但嚴格來說已是很明顯下降三角形，相信彈至三角形附近約125元，即20天線前已有較大阻力。

 

　　黃德几續指，當然，除配股外，公司同時中標了一些人形機械人項目，自主換電人形機械人亦已推出，而人形機械人感覺也有很多應用場景可使用，但實際上應用場景仍有限，撇除在餐飲地方收下碗碟、送菜等非人形機械人有很多應用場景，人形機械人很多時變成一種潮流玩意、表演或用作展示科技實力等。而優必選不是沒訂單，但經多次配股帶來很大的攤薄效應後，之前股價頂位已沒直接參考價值，未必可一直上升。今次配股攤薄效應雖只有6%，而其亦可守住配股價，但在持續配股下，即使今日借助大市有反彈料亦屬短暫，其他機械人概念股相信也只是短暫反彈，尤其大市由25000點邊緣已累積一定反彈幅度，26100點相信會有短期阻力，現時追入有一定風險。

 

　　優必選半日倒升0.54%收報112.1元，曾跌5.74%低見105.1元，成交15.36億元。其他機械人概念股亦普遍上升，地平線機器人(09660)升0.53%報7.62元，三花智控(02050)升4.13%報32.8元，微創機器人(02252)升2.39%報22.26元，越疆(02432)升1%報36.38元，敏實集團(00425)升2.75%報34.4元，德昌電機(00179)升1.82%報29.12元，首程控股(00697)升1.5%報2.03元。

 

機械人股 | 優必選再度配股籌近31億元，股價急跌後倒升可否再吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

其他機械人股相關新聞：
優必選(09880) 中標廣西項目金額2.64億元人民幣，以Walker S2為主
優必選(09880) 再啟配股抽水，擬折讓11%配股淨籌30.6億元作收購及還債

 

【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02330

中國上城

0.550

異動股

01949

佰達國際控股

0.180

異動股

00670

中國東方航空股份

4.310

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02330 中國上城
  • 0.550
  • 01949 佰達國際控股
  • 0.180
  • 00670 中國東方航空股份
  • 4.310
  • 02486 普樂師集團控股
  • 5.940
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
  • 目標︰$47.50
  • 03692 翰森製藥
  • 39.820
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.220
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.990
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.770
  • 目標︰$11.40
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 67.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
  • 09992 泡泡瑪特
  • 200.200
  • 00700 騰訊控股
  • 625.000
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.650
  • 目標︰$75.00
  • 01112 Ｈ＆Ｈ國際控股
  • 13.820
  • 目標︰$16.50
  • 02400 心動公司
  • 69.550
  • 目標︰$75.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/11/2025 16:50  《盤後部署》中美股市齊漲恒指曾上二萬六，內地赴日遊勢減銀娛可低吸

25/11/2025 17:21  據指京東(09618)發行78億可交換債券，京東：完全不屬實

25/11/2025 17:10  小馬智行(02026)第三季經調整淨虧損擴大至5472萬美元，收入升72%

25/11/2025 15:56  【中日關係】中國據報要求航空公司削減赴日航班直至明年3月底

25/11/2025 16:37  周大福(01929)中期純利升0.1%至25.3億元，派息增至22仙

25/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１２億元，買阿里沽中海油

25/11/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】麥格理恢復石藥跑贏大市評級，滙證微降信達生物目標

25/11/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７７６９，一周拆息較上日升至２﹒６…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

維他奶 | 本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績，內地市場暫無再減價計劃新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 太興盤數靚到震，第二代接棒繼續「慳」字行頭？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美元首再通話，星洲AI計劃採用阿里千問，股匯漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

大型語言模型走到盡頭？AI教母、教父同時押注世界模型，引爆AI產業新一輪技術競賽！ 新文章
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

銷售實戰筆記02 │ 新人Cold Call不想打擾朋友？4招衝破心理關口新文章
人氣文章

玩樂假期

大熊貓龍鳳胎︱加加得得15個月大增磅＋新技能解鎖，海洋公園$269起入場兩次優惠新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

Netflix《科學怪人》：久違的黑暗童話 新文章
人氣文章

Beauty Feature

CHANEL 2025 節日美妝系列開箱：限定藍灰色眼影盤、人氣唇彩新色、奢華身體油，星空下的美妝盛宴！ 新文章
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《換乘真愛》：不是每段關係都有一個正式結局
健康好人生 Health Channel
人氣文章
家居意外｜女子誤用洗衣膠囊險致失明，醫生教2招急救、消委會推15款洗衣產品新文章
人氣文章
前列腺癌：如何診斷腫瘤擴散？擴散後怎辦？荷爾蒙治療會否失效？失效又怎辦？PSMA「照到就醫到」？解構PSMA PET scan與鑥177-PSMA放射性同位素治療！新文章
人氣文章
食物安全 │ 3種魚含重金屬，醫生警告：常食恐傷腦、增失智風險！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 20:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/11/2025
維他奶 | 本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績，內地市場暫無再減價計劃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區