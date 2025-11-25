  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

恒指全日升178點收報25894，兩連升惟成交回落，AI基建概念搶眼

25/11/2025

恒指全日升178點收報25894，兩連升惟成交回落，AI基建概念搶眼

 

 

　　

　　　中美元首通話、美聯儲下月減息機率增，加上美國投資AI熱情復燃，美股周一（24日）走高帶旺環球股市，今早恒指一度突破兩萬六，但阻力湧現致港股稍微回落，午後進一步回軟但尾盤翹起，恒指全日收報25894，升178點或0.7%，連續兩日上升，惟在兩萬六及多條主要平均線水平受壓，主板成交約2311億元，較上日超過3000億元水平顯著回落。恒生中國企業指數收報9158，升78點或0.9%。恒生科技指數收報5612，升66點或1.2%。

 

　　　Google Gemini新AI模型效果驚艷，重燃市場對AI投資的熱情，ChatGPT母公司OpenAI行政總裁Sam Altman警告，公司技術領先優勢正逐漸縮小，並坦言Google在AI預訓練等領域已取得突破。消息重新刺激市場對AI投資熱情，阿里(09988)今日放榜前收市升2.14%，報157.8元，連升2日累計升幅6.91%，百度(09888)漲4.56%，報116.9元，為全日表現最佳藍籌；快手(01024)升3.06%，報70.65元，商湯(00020)升1.9%，報2.15元。AI基建股萬國數據(09698)更漲6.03%，報31.98元，ASMPT(00522)升3.46%，報73.3元。

 

　　嗶哩嗶哩(09626)獲挪威央行於上周四（20日）增持至法定披露水平，股價漲5.22%，報213.6元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅11.19%；小米(01810)繼連日回購後，再獲創始人雷軍低位掃貨，股價漲4.35%，報40.34元，連升3日累計升幅7%。

 

　　據《彭博》引述知情人士報道，中國政府已指示國內航空公司減少2026年3月底之前的赴日航班數量，民航股繼續捱沽，東航(00670)跌5.9%，報4.31元，南航(01055)跌1.94%，報5.06元，國航(00753)跌3.28%，報6.19元。

 

　　信義玻璃(00868)跌2.15%，報8.64元，為表現最差藍籌；恒隆地產(00101)跌1.76%，報8.92元。

 

　　市況修復，公用股偏軟，長江基建(01038)跌1.01%，報53.7元，電能(00006)跌0.77%，報51.8元，中電(00002)跌0.58%，報68.1元。

 

　　小馬智行(02026)與內地出行服務平台「陽光出行」達成全面戰略合作，雙方將共同組建規模化自動駕駛車隊，在國內一線城市落地，股價急漲9.32%，報96.2元；同業文遠知行(00800)季度收入表現佳，股價全日升1.75%，報20.88元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、小米及騰訊(00700)。騰訊收報625元，升不足0.1%。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02330

中國上城

0.550

異動股

01949

佰達國際控股

0.180

異動股

00670

中國東方航空股份

4.310

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02330 中國上城
  • 0.550
  • 01949 佰達國際控股
  • 0.180
  • 00670 中國東方航空股份
  • 4.310
  • 02486 普樂師集團控股
  • 5.940
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
  • 目標︰$47.50
  • 03692 翰森製藥
  • 39.820
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.220
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.990
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.770
  • 目標︰$11.40
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 67.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
  • 09992 泡泡瑪特
  • 200.200
  • 00700 騰訊控股
  • 625.000
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.650
  • 目標︰$75.00
  • 01112 Ｈ＆Ｈ國際控股
  • 13.820
  • 目標︰$16.50
  • 02400 心動公司
  • 69.550
  • 目標︰$75.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/11/2025 16:50  《盤後部署》中美股市齊漲恒指曾上二萬六，內地赴日遊勢減銀娛可低吸

25/11/2025 17:21  據指京東(09618)發行78億可交換債券，京東：完全不屬實

25/11/2025 17:10  小馬智行(02026)第三季經調整淨虧損擴大至5472萬美元，收入升72%

25/11/2025 15:56  【中日關係】中國據報要求航空公司削減赴日航班直至明年3月底

25/11/2025 16:37  周大福(01929)中期純利升0.1%至25.3億元，派息增至22仙

25/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１２億元，買阿里沽中海油

25/11/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】麥格理恢復石藥跑贏大市評級，滙證微降信達生物目標

25/11/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７７６９，一周拆息較上日升至２﹒６…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

維他奶 | 本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績，內地市場暫無再減價計劃新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 太興盤數靚到震，第二代接棒繼續「慳」字行頭？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美元首再通話，星洲AI計劃採用阿里千問，股匯漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

我們有能力申辦奧運嗎？新文章
人氣文章

玩樂假期

聖誕好去處2025︱ifc聖誕後勤總部互動體驗及打卡，慈善捐款見聖誕老人新文章
人氣文章

智城物語．方展策

大型語言模型走到盡頭？AI教母、教父同時押注世界模型，引爆AI產業新一輪技術競賽！新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

結婚是人生目標？遇不到適合的人，繼續單身也是一種選擇
人氣文章

Art & Living Feature

November Art Map：韓國原創音樂劇登陸香港、彭秀慧一口騷！「從縫熊開始」還原西西故居
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

感情被背叛，為何不選擇離婚？除了愛或不愛，原來還有很多現實考慮 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抑鬱症｜疑分手觸發病情曾3度想自毀　39歲星二代抑鬱症復發：10年來最嚴重一次【附2招自救】新文章
人氣文章
防癌食物｜研究揭1種水果有效預防6大癌症，患胰臟癌風險可減97%
人氣文章
天氣乾燥，常被電到！「身體靜電」暗藏6大健康警號，教你8招KO靜電
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 20:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/11/2025
維他奶 | 本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績，內地市場暫無再減價計劃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區