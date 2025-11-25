恒指全日升178點收報25894，兩連升惟成交回落，AI基建概念搶眼

中美元首通話、美聯儲下月減息機率增，加上美國投資AI熱情復燃，美股周一（24日）走高帶旺環球股市，今早恒指一度突破兩萬六，但阻力湧現致港股稍微回落，午後進一步回軟但尾盤翹起，恒指全日收報25894，升178點或0.7%，連續兩日上升，惟在兩萬六及多條主要平均線水平受壓，主板成交約2311億元，較上日超過3000億元水平顯著回落。恒生中國企業指數收報9158，升78點或0.9%。恒生科技指數收報5612，升66點或1.2%。

Google Gemini新AI模型效果驚艷，重燃市場對AI投資的熱情，ChatGPT母公司OpenAI行政總裁Sam Altman警告，公司技術領先優勢正逐漸縮小，並坦言Google在AI預訓練等領域已取得突破。消息重新刺激市場對AI投資熱情，阿里(09988)今日放榜前收市升2.14%，報157.8元，連升2日累計升幅6.91%，百度(09888)漲4.56%，報116.9元，為全日表現最佳藍籌；快手(01024)升3.06%，報70.65元，商湯(00020)升1.9%，報2.15元。AI基建股萬國數據(09698)更漲6.03%，報31.98元，ASMPT(00522)升3.46%，報73.3元。

嗶哩嗶哩(09626)獲挪威央行於上周四（20日）增持至法定披露水平，股價漲5.22%，報213.6元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅11.19%；小米(01810)繼連日回購後，再獲創始人雷軍低位掃貨，股價漲4.35%，報40.34元，連升3日累計升幅7%。

據《彭博》引述知情人士報道，中國政府已指示國內航空公司減少2026年3月底之前的赴日航班數量，民航股繼續捱沽，東航(00670)跌5.9%，報4.31元，南航(01055)跌1.94%，報5.06元，國航(00753)跌3.28%，報6.19元。

信義玻璃(00868)跌2.15%，報8.64元，為表現最差藍籌；恒隆地產(00101)跌1.76%，報8.92元。

市況修復，公用股偏軟，長江基建(01038)跌1.01%，報53.7元，電能(00006)跌0.77%，報51.8元，中電(00002)跌0.58%，報68.1元。

小馬智行(02026)與內地出行服務平台「陽光出行」達成全面戰略合作，雙方將共同組建規模化自動駕駛車隊，在國內一線城市落地，股價急漲9.32%，報96.2元；同業文遠知行(00800)季度收入表現佳，股價全日升1.75%，報20.88元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、小米及騰訊(00700)。騰訊收報625元，升不足0.1%。

撰文：經濟通市場組

