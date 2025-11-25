異動精選 | 雷軍增持力撐小米股價，AI概念復仇百度領漲藍籌
25/11/2025
【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇
25/11/2025
【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇
更多財經熱話
2025-11-25
2025-11-25
2025-11-25
2025-11-25
2025-11-25
2025-11-25
2025-11-25
2025-11-25
延伸閱讀
25/11/2025 16:50 《盤後部署》中美股市齊漲恒指曾上二萬六，內地赴日遊勢減銀娛可低吸
25/11/2025 17:21 據指京東(09618)發行78億可交換債券，京東：完全不屬實
25/11/2025 17:10 小馬智行(02026)第三季經調整淨虧損擴大至5472萬美元，收入升72%
25/11/2025 15:56 【中日關係】中國據報要求航空公司削減赴日航班直至明年3月底
25/11/2025 16:37 周大福(01929)中期純利升0.1%至25.3億元，派息增至22仙
25/11/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１２億元，買阿里沽中海油
25/11/2025 08:55 【大行炒Ｄ乜】麥格理恢復石藥跑贏大市評級，滙證微降信達生物目標
25/11/2025 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒７７６９，一周拆息較上日升至２﹒６…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 20:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N