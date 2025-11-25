小米 | 連日回購兼獲創始人雷軍增持，股價曾再飆逾半成應如何部署？

繼連續兩日回購後，小米集團(01810)再出招捍衛股價，集團創始人雷軍昨日(24日)斥1億元增持260萬股，持股比例升至23.26%。小米今日(25日)最多再升逾6%至41.1元。另外，小米近日宣布全面開源具身大模型MiMo-Embodied，同步支持具身智能與自動駕駛，獲高盛唱好，予目標價53.5元，花旗則指雷軍增持屬正面消息。小米雖已連升3日，但累積跌幅仍大，仍處於所有平均線之下，或仍有反彈空間，應如何部署？

創始人雷軍昨斥1億元增持260萬股 持股比例升至23.26%

小米公布，創始人、執行董事、董事長、首席執行官兼控股股東雷軍通知，他於昨日自公開市場通過由其全資擁有的Team Guide Limited購入合共260萬股B類普通股，每股平均價約38.58元，涉約1億元。集團指，增持事項後，雷軍擁有約40.6億股A類普通股及約19.9億股B類普通股中權益，合共相當於已發行股份數約23.26%。董事會認為，增持事項顯示雷軍對集團的發展前景及增長潛力充滿信心，以及其對集團之長期承諾。



此前，小米於上周四(20日)及上周五(21日)共回購2150萬股，斥資逾8億元並註銷股份，間接提升每股盈餘(EPS)，讓全體股民受益。

具身大模型MiMo-Embodied全面開源 支持具身智能與自動駕駛

小米近日公布，具身大模型MiMo-Embodied正式發布，並全面開源。該模型同步支持具身智能三大核心任務(可供性推理、任務規劃、空間理解)與自動駕駛三大關鍵任務(環境感知、狀態預測、駕駛規劃)，形成全場景智能支撐。

在自動駕駛領域方面，MiMo-Embodied能精準感知交通場景及預測動態目標行為，並生成安全高效的駕駛規劃。在具身智能領域方面，能理解自然語言指令，完成複雜的任務規劃和空間推理。

高盛：料AI技術推動人車家全生態差異化發展 予目標價53.5元



高盛發表研報指，小米具身大模型MiMo-Embodied整合自動駕駛與具身智能技術，能在動態物理環境中實現高效運作，同時小米亦推出端到端輔助駕駛系統超級自動駕駛(HAD)增強版，目前系統擁有約47.3萬個活躍用戶，累計輔助駕駛里程達3億公里。HAD版本升級，反映小米的自動駕駛技術持續演進，從初期高精地圖方案、輕量化地圖版本發展至現時整合世界模型與強化學習的端到端架構，決策能力得以提升。



小米計劃2025年投入逾70億元人民幣用於AI研發，高盛預期未來幾個季度集團將披露更多AI技術成果，以及AI應用於小米生態、推動「人車家全生態」差異化發展的進展。高盛維持對小米「買入」評級，目標價53.5元，認為風險回報水平仍具吸引力。另花旗指，雷軍增持小米股份消息屬正面，予小米「買入」評級及目標價50元。

上季經調整盈利升81%收入升22% 惟智能手機收入跌3%

值得一提，小米早前公布，今年第三季純利122.7億元人民幣，按年升1.3倍，勝預期；經調整淨利潤113.11億元人民幣，升80.9%，同勝預期。期內收入1131.21億元人民幣，升22.3%；智能手機收入460億元人民幣，減少3.1%。另小米智能電動汽車及AI等創新業務分部收入為290億元人民幣，創歷史新高，其中智能電動汽車收入大增近兩倍至283億元人民幣。期內智能電動汽車及AI等創新業務分部首次實現單季度經營盈利，季度經營收益為7億元人民幣。

集團總裁盧偉冰預計小米汽車於上周完成全年35萬輛的年度交付目標，但承認汽車行業明年仍有挑戰，原因是購置稅補貼將減半，以及行業競爭激烈，預計明年電動車分部毛利率會受壓。另方面，近期手機記憶體成本大幅上升，盧偉冰承認，對於部件成本上漲會為後續毛利帶來壓力，短期會升級產品結構，促進平均售價(ASP)緩和成本上漲壓力，其他業務利潤貢獻也可以抵銷影響。

林嘉麒：雷軍增持提高短期投機價值 可分兩注中線買入

（林嘉麒）

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，小米勢頹，基本上所有平均線都已跌穿，牛熊線約46元亦於10月中失守，基本上有跌無升，只於11月中有些反彈，約36元見短期支持。他認為，小米反彈應與短期平淡倉關係較大，事實上，無論其手機或智能電動車之前估值可能已太高，市場一直在「做夢」，給予的「市夢率」難以完全計算，但當大家要去槓桿，估值要調整，要逐項業務計算時，小米價值可能不算太高，所以大家正等待其合理價值到來，而股東何時出手就顯得很重要。小米做過回購，但回購不代表其價值再現，公司回購可以有很多原因；最近則見雷軍自己真金白銀去增持股份，用1億元買回260萬股。1億元對雷軍或小米來說意義並不重大，但當公司自己做回購，雷軍也會增持，之前的淡倉短期會鳴金收兵，因見其一直往下走時淡倉比率相對高，愈跌就愈沽，現時它們就需平倉。



林嘉麒續指，先不理現時買入小米是否長線資金，此輪買上去的力量應會較大，尤其上周五成交比過去一段時間交易增加一倍，今日到一點幾，成交已接近昨日(24日)甚至上周高位，代表其短期成交開始增加，再加上大家會想到雷軍可能真的覺得公司價值被低估才出手，最惡劣情況或已過。雖然不排除升至20天線42元會遇阻回落，但若回至38元，距42元則有一成水位，若再突破下降通道即20天線再上，可能又可重回牛熊線。若往後有多些行業利好消息，或雷軍持續增持、公司繼續回購，小米短期投機價值可能提高，當然需上述幾方面配合，不是純看基本面，只是操作上可能有短期反彈，可於現價近10天線或38元分兩注中線買入，值博率會高得多。

小米今日升4.35%收報40.34元，連升3日，累計升幅7%，成交127.95億元。其他科技股亦普遍向上，阿里巴巴(09988)升2.14%報157.8元，騰訊(00700)升0.08%報625元，美團(03690)升0.1%報98.25元，百度(09888)升4.56%報116.9元，快手(01024)升3.06%報70.65元，網易(09999)升0.46%報217.6元，嗶哩嗶哩(09626)升5.22%報213.6元，惟京東(09618)無升跌報112.4元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

