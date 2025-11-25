小傳日記 | 太興盤數靚到震，第二代接棒繼續「慳」字行頭？

人生無常，噚日傳來一個令人唏噓嘅消息，太興集團(06811)創辦人、被譽為「燒味教父」嘅陳永安先生安詳辭世，享年66歲。呢位用一碗燒味創業、一手將太興集團打造成香港馳名餐飲帝國嘅商業傳奇，就咁離開咗，太興嘅大旗正式由佢個仔陳國強接過。

陳永安1989年喺西灣河開設第一間「太興燒味」，用咗36年時間將集團發展成今日嘅規模，除咗太興之外，旗下仲包括茶木、亞參雞飯、敏華等15個品牌，喺港澳同埋內地足足擁有217間餐廳。

當然，對股民嚟講，最值得講嘅就係今年上半年太興嘅成績表，正當大家樂(00341)、大快活(00052)呢啲港式快餐品牌都仲喺苦海沉淪之際，太興嘅成績卻出人意表咁靚仔：2025年上半年營業額按年增長6.2%至17.12億元，盈利更升足2.8倍至4080萬元，派發嘅中期息每股增加咗40%至3.5仙，明明價位貴過快餐店同茶餐廳，但係成績反而更好，莫非太興唔怕兩餸飯同港人北上消費？

其實都係萬變不離其宗，一個字：慳！業績講到，靠集團引入自動化廚房設備、提升「太興App」功能、制定貼合需求的排班方案等措施，集團喺上半年成功將員工成本佔收益比例由37.3%降至36%，租賃開支佔收益比例都由16%降至15.1%。綜合新聞報道，太興用自動炒菜機節省烹飪成本，另外用外勞填補本地員工空缺，估計截至去年底太興已經請咗300名外勞。

「燒味教父」走咗之後，正式由第二代陳國強接班，創業難守業更難，陳國強要面對嘅挑戰認真唔細。先睇外因，香江經濟疲弱未見顯著起色，市民消費力下降轉食兩餸飯或者去深圳消費，加上市面上「倒模」冰室愈開愈多，甚至有神州「港式」茶餐廳品牌反攻香江，太興已經唔夠新鮮；再睇內因，家族企業接班，最考功夫就係點樣喺「守住老竇盤生意」同「搞新意思」之間攞個平衡。翻看陳國強之前嘅報道，佢對未來都有自己嘅諗法，佢話會繼承父親建立嘅核心價值，例如「以人為本、以客為先」，但同時會融入更多現代化、科技化嘅經營理念。

無論時代點變都好，港式茶餐廳文化依然有得做，變就一定要變，更潮嘅風格、更多嘅菜色、更新嘅營銷手法，都冇問題。不過，最忌就係為咗盤數靚而犧牲食物質素，最起碼嗰杯冰鎮奶茶要保持咁好飲得，請請！

