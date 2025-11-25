  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

小傳日記 | 太興盤數靚到震，第二代接棒繼續「慳」字行頭？

25/11/2025

　　人生無常，噚日傳來一個令人唏噓嘅消息，太興集團(06811)創辦人、被譽為「燒味教父」嘅陳永安先生安詳辭世，享年66歲。呢位用一碗燒味創業、一手將太興集團打造成香港馳名餐飲帝國嘅商業傳奇，就咁離開咗，太興嘅大旗正式由佢個仔陳國強接過。

 

小傳日記 | 太興盤數靚到震，第二代接棒繼續「慳」字行頭？

 

　　陳永安1989年喺西灣河開設第一間「太興燒味」，用咗36年時間將集團發展成今日嘅規模，除咗太興之外，旗下仲包括茶木、亞參雞飯、敏華等15個品牌，喺港澳同埋內地足足擁有217間餐廳。

 

　　當然，對股民嚟講，最值得講嘅就係今年上半年太興嘅成績表，正當大家樂(00341)、大快活(00052)呢啲港式快餐品牌都仲喺苦海沉淪之際，太興嘅成績卻出人意表咁靚仔：2025年上半年營業額按年增長6.2%至17.12億元，盈利更升足2.8倍至4080萬元，派發嘅中期息每股增加咗40%至3.5仙，明明價位貴過快餐店同茶餐廳，但係成績反而更好，莫非太興唔怕兩餸飯同港人北上消費？

 

　　其實都係萬變不離其宗，一個字：慳！業績講到，靠集團引入自動化廚房設備、提升「太興App」功能、制定貼合需求的排班方案等措施，集團喺上半年成功將員工成本佔收益比例由37.3%降至36%，租賃開支佔收益比例都由16%降至15.1%。綜合新聞報道，太興用自動炒菜機節省烹飪成本，另外用外勞填補本地員工空缺，估計截至去年底太興已經請咗300名外勞。

 

　　「燒味教父」走咗之後，正式由第二代陳國強接班，創業難守業更難，陳國強要面對嘅挑戰認真唔細。先睇外因，香江經濟疲弱未見顯著起色，市民消費力下降轉食兩餸飯或者去深圳消費，加上市面上「倒模」冰室愈開愈多，甚至有神州「港式」茶餐廳品牌反攻香江，太興已經唔夠新鮮；再睇內因，家族企業接班，最考功夫就係點樣喺「守住老竇盤生意」同「搞新意思」之間攞個平衡。翻看陳國強之前嘅報道，佢對未來都有自己嘅諗法，佢話會繼承父親建立嘅核心價值，例如「以人為本、以客為先」，但同時會融入更多現代化、科技化嘅經營理念。

 

　　無論時代點變都好，港式茶餐廳文化依然有得做，變就一定要變，更潮嘅風格、更多嘅菜色、更新嘅營銷手法，都冇問題。不過，最忌就係為咗盤數靚而犧牲食物質素，最起碼嗰杯冰鎮奶茶要保持咁好飲得，請請！

 

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02330

中國上城

0.550

異動股

01949

佰達國際控股

0.180

異動股

00670

中國東方航空股份

4.310

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02330 中國上城
  • 0.550
  • 01949 佰達國際控股
  • 0.180
  • 00670 中國東方航空股份
  • 4.310
  • 02486 普樂師集團控股
  • 5.940
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
  • 目標︰$47.50
  • 03692 翰森製藥
  • 39.820
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.220
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.990
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.770
  • 目標︰$11.40
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 67.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
  • 09992 泡泡瑪特
  • 200.200
  • 00700 騰訊控股
  • 625.000
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.650
  • 目標︰$75.00
  • 01112 Ｈ＆Ｈ國際控股
  • 13.820
  • 目標︰$16.50
  • 02400 心動公司
  • 69.550
  • 目標︰$75.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/11/2025 16:50  《盤後部署》中美股市齊漲恒指曾上二萬六，內地赴日遊勢減銀娛可低吸

25/11/2025 17:21  據指京東(09618)發行78億可交換債券，京東：完全不屬實

25/11/2025 17:10  小馬智行(02026)第三季經調整淨虧損擴大至5472萬美元，收入升72%

25/11/2025 15:56  【中日關係】中國據報要求航空公司削減赴日航班直至明年3月底

25/11/2025 16:37  周大福(01929)中期純利升0.1%至25.3億元，派息增至22仙

25/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１２億元，買阿里沽中海油

25/11/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】麥格理恢復石藥跑贏大市評級，滙證微降信達生物目標

25/11/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７７６９，一周拆息較上日升至２﹒６…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

維他奶 | 本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績，內地市場暫無再減價計劃新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 太興盤數靚到震，第二代接棒繼續「慳」字行頭？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美元首再通話，星洲AI計劃採用阿里千問，股匯漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

查理芒格談賣股票新文章
人氣文章

購物兵團

海港城Mahou Dokoro哈利波特主題快閃店︱聖誕樹掛飾＋保暖圍巾拖鞋＋限定商品新文章
人氣文章

玩樂假期

大熊貓龍鳳胎︱加加得得15個月大增磅＋新技能解鎖，海洋公園$269起入場兩次優惠新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

Netflix《科學怪人》：久違的黑暗童話 新文章
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《非常盜3》：新瓶舊酒的魔術續章
人氣文章

港女講男．妮洛

盲目追求名牌、無理財計劃！當身邊那位只會落力揮霍，換來的是無止境生活重擔 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
家居意外｜女子誤用洗衣膠囊險致失明，醫生教2招急救、消委會推15款洗衣產品新文章
人氣文章
經濟寒冬易爆抑鬱症｜中醫針灸解鬱三部曲，4招預防情緒病復發
人氣文章
名人健康 │ 76歲周中師傅近況曝光，暴瘦惹健康隱憂，曾患末期腎衰竭每晚洗肚10小時
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 20:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/11/2025
維他奶 | 本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績，內地市場暫無再減價計劃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區