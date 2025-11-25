  • 會員
維他奶 | 本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績，內地市場暫無再減價計劃

25/11/2025

　　維他奶國際(00345)執行主席羅友禮在中期業績發布會中，被問及「港人北上」對香港零售業務影響。他形容現時本港面對「北上」的同時，亦有「北落」的機遇，維他奶及維他品牌在本港表現強勁，內地客來港旅遊期間留意到該集團的實力及產品分布，對於中港市場的日後發展均有幫助。

 

維他奶 | 本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績，內地市場暫無再減價計劃

左至右：維他奶國際(00345)副主席羅其美、執行主席羅友禮、行政總裁陸博濤、首席財務總監吳茵虹（林倬樑攝）

 

　　會上有媒體問及，維他奶頻頻進行回購計劃，是否用以應對信置(00083)大股東家族成員黃志達的收購行動。羅友禮指出，維他奶回購股份是對集團長期價值、每股回報提升的信心表現，並不是短暫看法，而是考慮到長期增長。

 

陸博濤：飲料業務表現穩健，有信心保持強勁業績

 

維他奶 | 本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績，內地市場暫無再減價計劃

（林倬樑攝）

 

　　行政總裁陸博濤表示，對香港業務充滿信心，主要考慮到集團每年均能在核心業務方面，保持非常穩定的表現。雖然澳門市場、出口表現等短期因素。可能會帶來負面影響，但集團飲料業務表現仍然非常穩健，有信心下半財年能保持強勁業績，並較上半財年略有進步。

 

吳茵虹：美國關稅影響微，內地茶飲產品價格無再調整必要

 

　　首席財務總監吳茵虹補充，美國對華徵收關稅，只是影響維他奶出口至北美市場的業務，至於該業務板塊只是佔集團銷售額低單位數百分比。

 

　　吳茵虹亦指，集團於去年11月有下調中國內地市場茶飲產品定價，幅度介乎10%至15%。她形容，現時該板塊產品在內地市場已經非常具有競爭力，故集團認為沒有再調整價格的必要。

 

撰文：經濟通採訪組

 

