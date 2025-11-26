  • 會員
美股 | 鴿派哈塞特任聯儲局主席呼聲高，降息預期提振道指飆660點

26/11/2025

美股 | 鴿派哈塞特任聯儲局主席呼聲高，降息預期提振道指飆660點

 

 

　　美股周二（25日）收高，道指飆升逾660點。市場氣氛受到雙重利好刺激，一是白宮有意提名鴿派的國家經濟委員會主任哈塞特出任下屆聯儲局主席，二是ADP就業數據疲軟，市場對12月減息預期急升。

 

　　道指收市升664.18點，或1.43%，報47112.45點；標普500指數升60.76點，或0.91%，報6765.88點；納指升153.59點，或0.67%，報23025.59點。

 

　　據彭博指出，哈塞特目前在聯儲局主席的遴選中處於領先位置。哈塞特被視為鴿派代表，市場普遍預期若他上任，將會推行更積極的寬鬆貨幣政策。此消息令美國國債受捧，10年期國債孳息率單日急挫，一個月來首度跌穿4%關口，報3.99%。

 

　　有報道指Meta(US.META)正與谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)洽談，計劃採購及租用谷歌開發的TPU人工智能晶片，以減少對外部供應商的依賴。​Alphabet股價上漲1.5%，並創下歷史新高。​英偉達股價受壓下挫2.6%。​

 

美匯跌穿100心理大關

 

　　美匯指數跌穿100心理大關，低見99.65，日內報99.83，下跌0.35%。美元兌日圓由高位回落，日內報156.09，下跌0.5%。美匯指數表現偏軟，帶動歐元兌美元匯價展現韌性，日內報1.1566，上升0.4%。

 

　　現貨黃金盤中一度突破每盎司4159美元，日內報每盎司4132美元。紐約期金交投更為活躍，一度觸及4194美元水平，單日升幅達0.7%，報每盎司4163美元。

 

　　國際原油市場受壓，市場避險情緒顯著降溫。紐約期油盤中跌穿每桶58美元的心理關口，報約57.86美元，下跌1.6%。布蘭特期油同樣疲軟，日內下跌約1.5%，報每桶61.72美元。

撰文：經濟通國金組

