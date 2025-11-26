盤前攻略 | 美股抽升惟英偉達股價曾急挫 阿里跌幅料有限恒指仍看升

據報白宮國家經濟委員會主任哈塞特可能出任下任聯儲局主席，哈塞特被視為總統特朗普的盟友，市場認為美國減息機會大增。隔夜美股延續升勢，道指周二高開34點後曾小幅轉跌，其後掉頭向上，一度大漲734點，高見47182點。Meta據報正洽購Alphabet旗下Google的AI晶片，刺激後者股價收市升1.5%，創歷史新高。相反，面臨挑戰的AI晶片龍頭英偉達盤中曾急挫7.1%，收市仍跌2.6%。道指收升664點或1.43%，報47112點；標指升0.91%，報6765點；納指升0.67%，報23025點。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍微升0.3%。阿里巴巴跌2.31%，報157.01美元；京東升0.27%，報29.14美元；百度跌1.12%，報117.88美元；理想升1.10%，報18.32美元；小鵬升3.30%，報21.62美元；蔚來跌4.35%，報5.50美元；嗶哩嗶哩升3.03%，報27.18美元。

夜期高水，港股ADR個別走

恒指夜期升66點，報25977，高水82點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股高5.17%，折合103.3港元；長和(00001)ADR較港股低0.40%，折合54.6港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.49%，折合621.9港元；小米(01810)ADR較港股低0.16%，折合40.3港元；港交所(00388)ADR較港股高0.36%，折合416.9港元；滙控(00005)ADR較港股高1.21%，折合108.1港元。





阿里上季經調整淨利遜預期，惟股價跌幅料有限

恒指昨日盤中曾上26000點大關，過千張熊證跌入被收回範圍。最新熊證數量略減至6164張，但由於牛證同減，因此熊證佔牛熊證街貨總數維持在36.8%。熊證重貨區維持在26300至26399區間，該區亦是最多新增區，總數746張中有220張屬於新增。牛證方面，恒指連升兩日，但好友不敢高追，因此牛證總數略有減少。牛證重貨區雖維持在25100至25199區間，但總數減少185張至1593張。不過，發行商新開的25400至25799四個百點區間，合共有556張新增持倉。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升85點，報26000，高水106點。預料恒指高開近百點。阿里巴巴(09988)昨日收市後公布業績，截至9月底止季度，經調整淨利為103.52億元人民幣，按年大跌約72%，低於預期的135.14億元人民幣。收入為2477.95億元人民幣，按年升5%，高於預期的2452億元人民幣，若不考慮高鑫零售和銀泰的已處置業務的收入，同口徑收入增長15%。期內雲智能集團收入為398.2億元人民幣，按年升34%，主要由公共雲業務收入增長所帶動。隔夜阿里ADR跌2.3%。

儘管阿里上季經調整淨利遜預期，但雲業務收入理想，隔夜美股ADR僅跌2%，預料港股下跌幅度有限，對大市影響不大。預料恒指今日走勢反覆向上，只要A股站穩，恒指仍有機會重上26000點。

