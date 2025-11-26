  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

異動股 | 萬科跌近3%，境內債價格連日崩跌，分析師料深鐵將中斷輸血僅維持經營

26/11/2025

異動股 | 萬科跌近3%，境內債價格連日崩跌，分析師料深鐵將中斷輸血僅維持經營

 

 

　　萬科企業(02202)H股現價跌2.7%，報4.03元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅3.8%。該股成交約2640萬股，涉資1.08億元。萬物雲(02602)跌0.3%，報21.68元。

 

　　本周起萬科多隻境內債債價急瀉，至今早仍未能止瀉，深交所公告「22萬科02」盤中成交價較前收盤價首次下跌達到或超過20%，據有關規定，易所10時30分18秒起對該債券實施臨時停牌，於11時00分19秒復牌；另外一隻「21萬科04」同樣因為急挫兩成，10時11分55秒起臨時停牌半小時。

 

　　《彭博》引述內地中原地產首席分析師張大偉分析認為，萬科大股東深圳市地鐵集團進一步救助的可能性不高。他指，萬科已失去自我「造血」的能力，市場目前被擔憂的情緒縈繞，大股東深鐵「孤注一擲」提供救助的可能性不高，只能維持萬科不倒，但難以實現其徹底復甦。

 

　　張大偉又提到，現時萬科對市場的象徵意義已大幅減弱，不再具備過去的龍頭企業影響力，從體量和市場地位來看，萬科現在只是普通企業，對行業信心影響有限。另外他指出，此前深鐵救助均附帶條件，主要依靠資產抵押，優質資產已基本抵押得差不多，剩餘資產價值有限，優質的土地儲備賣得差不多。

 

　　張大偉總結，市場對萬科前景普遍不樂觀，當前經濟環境下，可能企業是通過「時間換空間」的方式，短期內維持運轉，再逐步解決問題。

撰文：經濟通市場組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02306

樂華娛樂

2.190

異動股

09992

泡泡瑪特

204.600

異動股

02592

撥康視雲－Ｂ

7.070

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02306 樂華娛樂
  • 2.190
  • 09992 泡泡瑪特
  • 204.600
  • 02431 佑駕創新
  • 14.670
  • 01276 恒瑞醫藥
  • 73.550
  • 02108 K2 F&B
  • 0.290
股份推介
  • 00780 同程旅行
  • 21.760
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.100
  • 目標︰$47.50
  • 03692 翰森製藥
  • 40.500
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.210
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.100
  • 00700 騰訊控股
  • 619.500
  • 00005 滙豐控股
  • 107.600
  • 01347 華虹半導體
  • 72.800
報章貼士
  • 02209 喆麗控股
  • 4.520
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 111.100
  • 目標︰$128.00
  • 01729 匯聚科技
  • 16.320
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/11/2025 17:33  大埔宏福苑火警目前造成四死三傷，據報一名消防員殉職

26/11/2025 17:15  彭博指太古(00019)裁減香港總部10%員工，涉可持續發展等部門

26/11/2025 16:42  《盤後部署》恒指續高開低走再失兩萬六，人民幣走強利好內銀農行可吼

26/11/2025 16:13  恒指全日升幅收窄至33點兩萬六不保，阿里績後折戟萬科股債雙殺

26/11/2025 14:18  《異動股》中集集團飆逾11%，紅海航線有望重啟或推高貨櫃需求

26/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒５２億元，買阿里沽盈富基金

26/11/2025 08:37  【大行炒Ｄ乜】阿里績後遭多間大行削目標，花旗微升周大福目標

26/11/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７７８２，一周拆息較上日升至２﹒８…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

大埔宏福苑火警升至四級造成四死三傷，據報一名消防員殉職新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國傳再購至少10船美國大豆，寧德時代西班牙電池廠動土新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

頂好大光麵宣布今年12月結束營運，公司早已停產部分商品新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

BNO永居或收緊：需B2英語及入息門檻，退休及低收入港人恐被邊緣化新文章
人氣文章

娛樂

第62屆金馬獎｜張震二封影帝爆冷贏柯煒林 范冰冰強勢回歸奪影后，香港電影人威風奪5獎
人氣文章

政政經經．石鏡泉

仍待上企26300新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining Feature

Winter Bar Hopping：天際泳池醉人景致 Kimpton Swim Club、簡約現代小酌 Mius，今季特色酒吧新寵！
人氣文章

Beauty Feature

CHANEL 2025 節日美妝系列開箱：限定藍灰色眼影盤、人氣唇彩新色、奢華身體油，星空下的美妝盛宴！ 新文章
人氣文章

Fashion Feature

金馬獎2025紅毯一次看：林嘉欣西裝造型率性浪漫、氣質女神桂綸鎂回歸！ 林依晨化身「夢幻美人魚」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
公院加價｜免費變收費！明年1月1日起非緊急放射服務 CT、MRI每項$500新文章
人氣文章
鬼剃頭 │ 研究揭1種蔬菜汁搽頭皮，6星期助87%患者頭髮再生
人氣文章
名人保養｜54歲袁詠儀現白髪魚尾紋顯老，與型佬老公張智霖成明顯對比新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 19:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/11/2025 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞26/11/2025
大埔宏福苑火警升至四級造成四死三傷，據報一名消防員殉職
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區