異動股 | 萬科跌近3%，境內債價格連日崩跌，分析師料深鐵將中斷輸血僅維持經營

萬科企業(02202)H股現價跌2.7%，報4.03元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅3.8%。該股成交約2640萬股，涉資1.08億元。萬物雲(02602)跌0.3%，報21.68元。

本周起萬科多隻境內債債價急瀉，至今早仍未能止瀉，深交所公告「22萬科02」盤中成交價較前收盤價首次下跌達到或超過20%，據有關規定，易所10時30分18秒起對該債券實施臨時停牌，於11時00分19秒復牌；另外一隻「21萬科04」同樣因為急挫兩成，10時11分55秒起臨時停牌半小時。

《彭博》引述內地中原地產首席分析師張大偉分析認為，萬科大股東深圳市地鐵集團進一步救助的可能性不高。他指，萬科已失去自我「造血」的能力，市場目前被擔憂的情緒縈繞，大股東深鐵「孤注一擲」提供救助的可能性不高，只能維持萬科不倒，但難以實現其徹底復甦。

張大偉又提到，現時萬科對市場的象徵意義已大幅減弱，不再具備過去的龍頭企業影響力，從體量和市場地位來看，萬科現在只是普通企業，對行業信心影響有限。另外他指出，此前深鐵救助均附帶條件，主要依靠資產抵押，優質資產已基本抵押得差不多，剩餘資產價值有限，優質的土地儲備賣得差不多。

張大偉總結，市場對萬科前景普遍不樂觀，當前經濟環境下，可能企業是通過「時間換空間」的方式，短期內維持運轉，再逐步解決問題。

撰文：經濟通市場組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情