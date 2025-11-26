業績股｜阿里巴巴績後點部署？
26/11/2025
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://youtu.be/hZxTWGNulno
【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？
26/11/2025 17:33 大埔宏福苑火警目前造成四死三傷，據報一名消防員殉職
26/11/2025 17:15 彭博指太古(00019)裁減香港總部10%員工，涉可持續發展等部門
26/11/2025 16:42 《盤後部署》恒指續高開低走再失兩萬六，人民幣走強利好內銀農行可吼
26/11/2025 16:13 恒指全日升幅收窄至33點兩萬六不保，阿里績後折戟萬科股債雙殺
26/11/2025 14:18 《異動股》中集集團飆逾11%，紅海航線有望重啟或推高貨櫃需求
26/11/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒５２億元，買阿里沽盈富基金
26/11/2025 08:37 【大行炒Ｄ乜】阿里績後遭多間大行削目標，花旗微升周大福目標
26/11/2025 16:27 《財資快訊》美電升報７﹒７７８２，一周拆息較上日升至２﹒８…
|香港要聞26/11/2025
大埔宏福苑火警升至四級造成四死三傷，據報一名消防員殉職
