投資基金公會：首三季香港零售基金總銷售額按年升35%，投資者對避險及收益型資產需求持續

香港投資基金公會公布，今年首三季香港零售基金錄得總銷售額826億美元，按年上升35%，超越2024年全年總銷售額。

數據指出，年初至今淨流入達157億美元，按年增長44%，高於2024年全年的123億美元，屬2015年以來最高的淨流入。

首三季基金淨流入主要為債券基金

今年首三季基金淨流入主要來自債劵基金，其次為貨幣市場基金。混合資產基金錄得17億美元的淨流入，扭轉去年同期的淨流出趨勢。不過，貨幣市場基金自2025年8月起出現淨流出，結束自 2024年初以來連續多月的淨流入。

投資者對避險及收益型資產需求持續

若以基金類別計，環球債券基金及貨幣市場基金於今年首三季繼續錄得最高的淨流入，分別為114億美元及29億美元，反映投資者對避險及收益型資產的持續需求。此外，環球股票基金及環球混合資產基金的需求亦顯著上升。

相反，北美債券基金錄得最多淨贖回，其次為中國股票基金，以及行業及主題（亞太區除外）股票基金。

基金公會投資基金委員會聯席主席鄒建雄表示，隨著市場普遍預期未來利率將下調，過去偏好貨幣市場基金的投資者應重新檢視投資策略。鄒建雄提醒，雖然市場對人工智能及更廣泛的科技板塊情緒持續樂觀，但在股價估值偏高的環境下，投資者需保持審慎選擇。

