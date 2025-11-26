  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

投資基金公會：首三季香港零售基金總銷售額按年升35%，投資者對避險及收益型資產需求持續

26/11/2025

　　香港投資基金公會公布，今年首三季香港零售基金錄得總銷售額826億美元，按年上升35%，超越2024年全年總銷售額。

 

投資基金公會：首三季香港零售基金總銷售額按年升35%，投資者對避險及收益型資產需求持續

（林倬樑攝）

 

　　數據指出，年初至今淨流入達157億美元，按年增長44%，高於2024年全年的123億美元，屬2015年以來最高的淨流入。

 

首三季基金淨流入主要為債券基金

 

　　今年首三季基金淨流入主要來自債劵基金，其次為貨幣市場基金。混合資產基金錄得17億美元的淨流入，扭轉去年同期的淨流出趨勢。不過，貨幣市場基金自2025年8月起出現淨流出，結束自　2024年初以來連續多月的淨流入。

 

投資者對避險及收益型資產需求持續

 

　　若以基金類別計，環球債券基金及貨幣市場基金於今年首三季繼續錄得最高的淨流入，分別為114億美元及29億美元，反映投資者對避險及收益型資產的持續需求。此外，環球股票基金及環球混合資產基金的需求亦顯著上升。

 

　　相反，北美債券基金錄得最多淨贖回，其次為中國股票基金，以及行業及主題（亞太區除外）股票基金。

 

　　基金公會投資基金委員會聯席主席鄒建雄表示，隨著市場普遍預期未來利率將下調，過去偏好貨幣市場基金的投資者應重新檢視投資策略。鄒建雄提醒，雖然市場對人工智能及更廣泛的科技板塊情緒持續樂觀，但在股價估值偏高的環境下，投資者需保持審慎選擇。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02306

樂華娛樂

2.190

異動股

09992

泡泡瑪特

204.600

異動股

01276

恒瑞醫藥

73.550

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02306 樂華娛樂
  • 2.190
  • 09992 泡泡瑪特
  • 204.600
  • 02431 佑駕創新
  • 14.670
  • 01276 恒瑞醫藥
  • 73.550
  • 02108 K2 F&B
  • 0.290
股份推介
  • 00780 同程旅行
  • 21.760
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.100
  • 目標︰$47.50
  • 03692 翰森製藥
  • 40.500
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.210
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.100
  • 00700 騰訊控股
  • 619.500
  • 00005 滙豐控股
  • 107.600
  • 01347 華虹半導體
  • 72.800
報章貼士
  • 02209 喆麗控股
  • 4.520
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 111.100
  • 目標︰$128.00
  • 01729 匯聚科技
  • 16.320
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/11/2025 17:33  大埔宏福苑火警目前造成四死三傷，據報一名消防員殉職

26/11/2025 17:15  彭博指太古(00019)裁減香港總部10%員工，涉可持續發展等部門

26/11/2025 16:42  《盤後部署》恒指續高開低走再失兩萬六，人民幣走強利好內銀農行可吼

26/11/2025 16:13  恒指全日升幅收窄至33點兩萬六不保，阿里績後折戟萬科股債雙殺

26/11/2025 14:18  《異動股》中集集團飆逾11%，紅海航線有望重啟或推高貨櫃需求

26/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒５２億元，買阿里沽盈富基金

26/11/2025 08:37  【大行炒Ｄ乜】阿里績後遭多間大行削目標，花旗微升周大福目標

26/11/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７７８２，一周拆息較上日升至２﹒８…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

大埔宏福苑火警升至四級造成四死三傷，據報一名消防員殉職新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國傳再購至少10船美國大豆，寧德時代西班牙電池廠動土新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

頂好大光麵宣布今年12月結束營運，公司早已停產部分商品新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

聖誕甜品2025｜半島酒店 x miffy 聖誕甜品：超可愛miffy／boris造型蛋糕、馬卡龍、朱古力火鍋、黑森林芭菲新文章
人氣文章

台灣熱話．姚超文

賴清德媚日，害慘島內民眾 3 新文章
人氣文章

騙局大拆解

釣魚騙案｜假冒煤氣公司釣魚短訊！小心無「#」開頭Towngas SMS一定係假！新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

當奢侈品成為藝術品：12.1億美元的金廁所，是藝術還是荒誕？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《換乘真愛》：不是每段關係都有一個正式結局
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜51歲楊恭如被嘲整容、頭髮稀少額頭現皺紋，公開反擊：人活著就會老新文章
人氣文章
脂肪肝｜港人逾4分1患脂肪肝，營養師揭5類傷肝食物，熱門早餐麵包上榜
人氣文章
胰臟癌｜1症狀易與糖尿病混淆，錯過黃金治療時間，醫生揭胰臟癌8大徵兆新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 19:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞26/11/2025
大埔宏福苑火警升至四級造成四死三傷，據報一名消防員殉職
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區