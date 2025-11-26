港股 | 午市前瞻 | 新人上場儲局明年減息步伐可期 港股有機會挑戰3萬點？

據報白宮國家經濟委員會主任哈塞特可能出任下任聯儲局主席，哈塞特被視為總統特朗普的盟友，市場認為美國減息機會大增。隔夜美股延續升勢，道指一度暴漲，帶動亞太股市今早行情向好，盡管重磅股阿里績後下跌，但無阻恒指突破兩萬六，半日收報26013，升118點或0.5%，但上方仍有多條主要平均線築成回升阻力。

（Shutterstock圖片）

半日主板成交近1140億元。恒生中國企業指數報9203，升45點或0.5%。恒生科技指數報5640，升28點或0.5%。

溫鋼城：鴿派打骰有利港股挑戰30000

美國聯儲局鴿派持續反攻，最新報道指主席遴選已進入最後幾周，市場放風指白宮經濟委員會主任哈塞特在總統特朗普支持下，最有望空降聯儲局主席一職。隔晚美股進一步反彈，港股跟隨高開逾百點，但重磅阿里巴巴(09988)上季績遜預期，拖累恒指升勢，半日升幅收窄至不足100點。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，在鴿派連環出招後，預期下個月減息機會維持偏大，因應利率始終不低，雖然通脹維持中間偏高水平，但就業市場並非一直向好，加上白宮方面為降利息支出，持續向聯儲局施壓要求減息，聯儲局議息考量比以前複雜得多，但綜合目前預期，下月減息0.25厘機會始終較大。他指早前聯儲局主席鮑威爾放鷹，都主要為股市過熱降溫，預計未構成強硬態度。

針對白宮計劃空降鴿派親信擔任聯儲局主席，溫鋼城認同未來一年聯儲局將有更大減息空間。目前市場預期明年全年大約減息三次合共約0.75厘，但他認為鴿派主導下大有機會減息多於三次，預期可能至少每季一次甚至更多。

減息預期升溫，溫鋼城認為恒指早前受鷹派突襲急跌過後，在25200已築成支持，合計10月低位同樣位於25200，該位已可算雙底支持，預計港股今年餘下時間都以25000至27000水平橫行為主，逢低吸納以待來年減息利好，明年恒指上破28000，最樂觀挑戰30000都非無可能。

若新加坡起訴成功，蔚來股價未跌完

蔚來(09866)公布截至9月第三季虧損36.6億人幣，比去年同期虧損51億人幣收窄近四成，亦勝預期的虧損39.18億人幣。不過公司對第四季交付量指引為12萬至12.5萬架，低於此前一直維持的15萬架，績後蔚來低開7%，早盤一度收窄跌幅，惟沽壓難擋半日維持跌7%。溫鋼城坦言對蔚來看法早已轉為負面，在競爭激烈下連造車業都不大看好。他指，蔚來至今仍然虧損，月度交付量不亮眼，比起小米(01810)及小鵬(09868)等車企，蔚來鮮有熱賣車型，扭虧之路仍然漫長，加上未來內地難有大力刺激汽車消費政策，料蔚來股價將要下試40元水平。

溫鋼城又指，蔚來收入增長緩慢，一直都未能填補從前開發不同車款的研發開支，造成長期虧損，迫使蔚來推出電池轉租等降本增收方法擴大盈利空間。但針對電池轉租一事，早前新加坡政府投資公司(GIC)起訴蔚來及其高管，指蔚來透過將電池轉賣予旗下所持有的蔚能後虛增收入，雖然蔚來否認指控，但溫鋼城認為新加坡政府有一定把握才會提出起訴，假如起訴成功，蔚來便需要作出賠償，屆時股價進一步受挫，下試32元支持，故在此巨大暗湧下不建議撈底蔚來。

蔚來股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇