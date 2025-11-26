阿里巴巴｜上季經調整盈利跌72%遜預期，獲大行力撐仍較美團值博？

阿里巴巴(09988)昨日(26日)收市後公布上季經調整盈利按年跌72%至約104億元人民幣，差過市場預期，惟雲智能收入進一步加速至增長34%，績後仍獲多家大行唱好，股價今早(26日)卻最多跌逾2%，反而將於本周五(28日)公布季績的美團(03690)低位反彈逾半成，可能因阿里預告下季閃購業務投入顯著收縮，但市場預期美團第三季經調整溢利轉虧蝕約161億元人民幣，看來阿里較值得吸納，應如何部署？

（截自阿里巴巴官網）

阿里上季經調整盈利按年跌72% 雲智能收入增34%

阿里巴巴公布，截至9月30日止第二財季非公認會計準則淨利潤103.52億元人民幣，按年下降72%，差過預期的135.14億元人民幣。歸屬於普通股股東的淨利潤209.9億元人民幣，下降53%，每股盈利1.13元人民幣。期內收入2477.95億元人民幣，增長5%，高於預期的2452億元人民幣。雲智能集團收入進一步加速至增長34%，達398.2億元人民幣，人工智能(AI)相關產品收入連續第九個季度錄三位數增長。若不考慮高鑫零售(06808)和銀泰的已處置業務收入則升15%；經營利潤53.65億元人民幣，下降85%，主要由於經調整EBITA減少78%所致。

在消費領域，淘寶app月活躍消費者快速增長。阿里巴巴中國電商集團上季收入為1325.8億元人民幣，按年升16%，客戶管理收入增長10%至789.3億元人民幣，主要由Take rate按年提升所帶動。即時零售業務收入按年增長60%至229.1億元人民幣，主要由淘寶閃購訂單量增長所帶動。截至10月底，約3500個天貓品牌將其線下門店接入即時零售業務。阿里國際數字商業集團收入為348億元人民幣，按年升10%，經調整EBITA盈利1.62億元人民幣，主要由物流優化和投入效率共同提升所致。速賣通Choice業務的單位經濟效益持續顯著改善。

另外，阿里截至9月30日止中期非公認會計準則淨利潤438.62億元人民幣，按年下降43%。歸屬於普通股股東淨利潤641.06億元人民幣，下降7%，收入4954億元人民幣，增長3%，經營利潤403.53億元人民幣，下降43%，主要由於經調整EBITA減少44%所致，部分被去年同期的一次性計提準備金所抵銷。

吳泳銘：過去一年在AI+雲基礎投入1200億 未來三年不太存在AI泡沫



阿里首席執行官吳泳銘表示，集團正處於投入階段，構建AI技術和基礎設施平台，以及生活服務與電商結合的大消費平台，過去四個季度，集團在AI+雲基礎設施的資本開支約1200億元人民幣。

吳泳銘又提到，未來三年內行業內新的GPU「基本上是跑滿的」，甚至是上一代或是3年、5年前的前幾代的GPU亦為滿負荷運作，所以「所謂的AI泡沫應該不太存在」。而阿里現時正從「AI to B」和「AI to C」雙重發力，目標要將阿里雲發展為世界領先的全棧AI服務商，亦將基於性能AI模型和阿里生態創建面向C端用戶的AI超級原生應用。

阿里：淘寶閃購第一階段規模擴張已結束 預計下季投入顯著收縮



值得留意，阿里除了上季經調整盈利按年大跌72%差過預期，其中合併淘天集團、餓了麼與飛豬的「阿里巴巴中國電商集團」分部收入按年升16%至1235.78億元人民幣，而期內銷售和市場費用為664.96億元人民幣，按季增25%，按年更大增1.05倍，市場解讀為阿里在外賣大戰重本搏擊得不償失。

（AP圖片）

阿里中國電商事業群CEO蔣凡表示，淘寶閃購在保持份額的同時，UE(單位經濟效益)優化取得顯著進展。10月以來閃購的單均虧損已較7、8月降低一半，非茶飲訂單佔比已升至75%以上，客單價環比也有兩位數增長。淘寶閃購的第一階段規模擴張已結束，當前已進入第二階段，即「效率優化」階段。阿里首席財務官徐宏指，第三季是閃購業務投入高點，隨著整體效率的顯著改善和規模穩定，預計閃購業務的整體投入會在下季顯著收縮。當然，阿里也會根據整個市場的競爭狀態，動態調整投資策略。



摩通：阿里整體營運業績符預期 予目標價235元



摩通發表研報指，阿里2026財年第二季度經調整每股盈利遜市場預期，但集團層面的經調整EBITA卻高於該行預期，反映整體營運業績大致符合預期。按分部計，中國電商業務(包括淘寶/天貓集團、即時零售及中國批發)的經調整EBITA較該行預期低12%，而雲業務及國際業務的利潤則略高於預期。此外，三個主要收入來源中，電商客戶管理收入(CMR)及國際業務收入均按年增長10%，雲業務收入則按年增長34%，其中雲業務表現優於預期，但國際業務則令人失望。預計股價走勢將取決於管理層對於電商與外賣業務之間的協同效應的早期指標，外賣業務單位經濟改善的路線圖，以及中國生成式人工智能市場的供需情況，維持「優於大市」評級，予港股目標價235元。

高盛下調阿里港股目標價3.5%，由199元降至192元，維持「買入」評級。高盛指，阿里第二季業績顯示雲業務增長強勁；AI資本支出強度大幅超出預期；電商客戶管理收入(CMR)增長基本上符合預期；集團EBITA則出現下跌。另即時零售業務虧損見頂達360億元人民幣；除即時零售以外中國電商業務利潤較上季略有增長。股價小幅下跌由於公司AI與雲端運算業務的超預期表現，提升其估值，就算管理層表示由於競爭加劇和用戶投資增加，CMR增長可能放緩，以及中國電商集團EBITA波動。即時零售業務方面，預計第三財季虧損將收窄至230億元人民幣。而資本開支按年增長80%至320億元人民幣，反映公司對AI基建投資的決心，預計公司於2026至28財年資本開支將達4600億元人民幣，高於公司早前預期的3800億元人民幣。

滙研：對雲業務中長期增長前景更具信心 予目標價200元



滙豐研究表示，對阿里第二財季雲端業務收入較去年同期增長加速至34%感到鼓舞，預計在強勁的AI需求推動下，雲端業務將持續保持強勁成長，該行對其雲業務中長期增長前景更具信心。AI需求相關不斷擴大的積壓工作，顯示需求超過供應，且增長潛力巨大，將其2026至2028財年雲端業務收入預測上調介乎2%至6%。而阿里快電商應能提升客戶管理收入(CMR)，尤其在超市、食品和醫療保健領域，但下調其2026至2028財年的客戶管理及淘天集團EBITA預期。整體而言，對阿里預期的調整幅度相對較小，維持其美股目標價205美元及「買入」評級，H股目標價200元。

摩根士丹利稱，阿里在雲端業務發展邏輯未變，目前預期在行業需求強勁支持下，阿里雲12月底止第三財季收入增長將維持在約35%的穩健水平，並於明年3月底止第四財季及2027財年分別增長36%及40%。預期由於宏觀環境遜預期，阿里第三財季客戶管理收入增長可能放緩至7.5%。次財季阿里即時零售業務虧損較預期的370億元人民幣為少，反映集團執行能力超出預期，相信虧損已於第二財季見頂，第三季有望進一步收窄至250億元人民幣。目前預測第三財季阿里中國電商業務經調整EBITA將按年跌40%至370億元人民幣，整體經調整EBITA料達320億元人民幣，按年跌41%，計及即時零售投資的影響，將2026及2027財年經調EBITA預測下調8.3%及6.6%，維持其美股目標價200美元及「增持」評級。

熊麗萍：阿里現金流仍強150元以下可吸 美團乏新增長點

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，阿里淘寶閃購投資金額料會減少，而就算投資保持不變，加上之前的投入已產生規模效益，料成本可降低。雖然管理層強調中長線繼續看好，但要留意季度業績波動性，以今次業績所見，阿里全部業務收入都有增長，但盈利增長未能跟足，即時零售更出現倒退。不過，內地AI或雲業務發展仍處於開始階段，不會那麼快出現投資過度，AI泡沫言之尚早，始終其投資是逐步將其應用於不同場景，加上在業務改組後，有更多場景可令相互效益及客戶粘性提高，故增加投資不會對業務有負面影響。

熊麗萍又指，雖然今次即時閃購影響阿里整體盈利，雲業務發展亦令其自由現金流淨額減少，但公司本身現金及流動投資仍有5000幾億元，現金流仍很強，未至於因要加大投資而有集資需要，相信暫未需要發債。至於股價，料150元附近再跌幅度未必太大，若無貨150元以下可買入。

至於美團，熊麗萍指，其股價確已跌過龍，但最重要有甚麼原因令其上升，暫時看不到，可能大家覺得即將公布的業績不會太差，又或與預期差不多，股價反應已過龍；另阿里即時閃購業務其實之前正是與美團直接競爭，往後阿里此方面投入會減少，美團此前面對阿里及京東(09618)競爭最壞情況或已過去，若它們都不再大量投入做補貼，美團可能會稍為鬆一口氣，但問題是看不到它有新增長點，不似阿里有其他業務，主要看AI及雲業務增長，美團業務較單一，周五公布業績要留意有否提到新競爭策略。

阿里半日跌1.14%收報156元，成交114.6億元；美團升5.85%報104元，成交89.2億元；京東亦升1.96%報114.6元，成交5.53億元。其他科技股則普遍回吐，騰訊(00700)跌0.48%報622元，百度(09888)跌1.45%報115.2元，網易(09999)跌1.29%報214.8元，快手(01024)跌2.48%報68.9元，嗶哩嗶哩(09626)跌2.43%報208.4元，惟小米(01810)升0.35%報40.48元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此







另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評阿里及大市，立即重溫







其他阿里相關新聞：

大行報告 | 阿里、蔚來、同程及周大福績後點部署？一表盡掌握

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.14%，創業板指漲近3%

《外資精點》高盛削阿里目標價3.5%，本財季即時零售虧損料收窄至230億元人民幣

《外資精點》摩通：阿里整體營運業績大致符預期，目標價235元

《異動股》阿里低開2%，第二財季經調整淨利按年跌72%遜預期





【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情