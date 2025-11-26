美團預測 | 券商料美團上季盈轉虧勁蝕143億人幣，本地商業業務受累外賣大戰

美團(03690)將於本周五（28日）公布第三季業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，今年第三季收入預測975.9億元（人民幣．下同），按年升4.3%；經調整虧損料錄143.4億元，按年盈轉虧，去年錄經調整純利128.3億元。

於第三季，一方面核心本地商業業務利潤受內地「外賣大戰」競爭激烈拖累，第二方面海外繼續擴張，亦令新業務虧損持續。

核心本地商業業務利潤料錄經營虧損150億元，外賣蝕近200億元

花旗料美團第三季總收入按年增長3.9%至973億元，經調整淨虧損163億元。另估算第三季核心本地商業收入按年跌0.5%至690億元，經營虧損150億元，主要由外賣業務虧損192億元所拖累，部分被到店業務50億元的經營利潤所抵銷。新業務虧損估算為23.7億元。

核心本地商業收入幾乎持平，外賣、到店收入亦料要下跌

中信里昂預計美團第三季核心本地商業收入按年下跌1%至680億元，主要受激烈競爭影響。其中，外賣收入預計按年下跌9%，反映平均訂單價值下跌；外賣虧損估算170億元。到店、酒店及旅遊收入增長放緩至約9%，部分由於餐廳商家廣告支出有所減少。另料美團閃購收入預計按年增長28%至89億元；新業務收入按年增長18%至285億元，惟虧損主要由於海外擴張而擴大。因此第三季整體虧損163億元，由於補貼及騎手成本增加及海外擴張虧損較高。

新業務受海外擴張拖累料蝕約20多億元

摩通料美團第三季即時配送業務總虧損達200億元，其中外賣業務虧損190億元，即時零售業務虧損10億元。預計第四季度即時配送業務虧損將收窄至160億元。預計第三季度核心本地商業經營利潤將從第二季度的40億元盈利大幅下滑至150億元虧損。季內收入料按年增長5%，主要由於核心本地商業收入按年幾乎零增長；預計第三季度經調整淨虧損為170億元，其中核心本地商業虧損150億元，新業務虧損23億元。

第四季業績仍悲觀

大摩預計美團第三季核心本地商業業務將錄得132億元經營虧損，主要由即時配送業務虧損186億元所拖累。至於核心本地商業收入按年持平於696億元，但經營利潤由去年同期盈利146億元轉為虧損132億元，主要受到自今年4月以來競爭加劇影響。大摩指出，餐飲外賣業務競爭激烈，對到店業務產生間接負面影響，第三季到店、酒店及旅遊業務經營利潤料按年持平於54億元，經營利潤率為29.5%。新業務方面，預計第三季度經營虧損擴大至23.5億元，主要由於中東地區業務擴張所致。

大行普遍指出，預計第四季虧損將收窄，惟下跌風險仍存，主要由於補貼並非大幅減少及公司持續拓展海外業務。投資者將繼續聚焦美團管理層對外賣、即時零售收入增長及單位經濟（UE）改善情況，以及整體競爭格局看法。而且，到店業務同樣受同業競爭影響，投資者亦宜關注未來盈利能力恢復指引、Keeta海外擴張步伐等。

撰文：經濟通採訪組記者許英略

