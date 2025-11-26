  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

美團預測 | 券商料美團上季盈轉虧勁蝕143億人幣，本地商業業務受累外賣大戰

26/11/2025

　　美團(03690)將於本周五（28日）公布第三季業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，今年第三季收入預測975.9億元（人民幣．下同），按年升4.3%；經調整虧損料錄143.4億元，按年盈轉虧，去年錄經調整純利128.3億元。

 

美團預測 | 券商料美團上季盈轉虧勁蝕143億人幣，本地商業業務受累外賣大戰

 

　　於第三季，一方面核心本地商業業務利潤受內地「外賣大戰」競爭激烈拖累，第二方面海外繼續擴張，亦令新業務虧損持續。

 

核心本地商業業務利潤料錄經營虧損150億元，外賣蝕近200億元

 

　　花旗料美團第三季總收入按年增長3.9%至973億元，經調整淨虧損163億元。另估算第三季核心本地商業收入按年跌0.5%至690億元，經營虧損150億元，主要由外賣業務虧損192億元所拖累，部分被到店業務50億元的經營利潤所抵銷。新業務虧損估算為23.7億元。

 

核心本地商業收入幾乎持平，外賣、到店收入亦料要下跌

 

　　中信里昂預計美團第三季核心本地商業收入按年下跌1%至680億元，主要受激烈競爭影響。其中，外賣收入預計按年下跌9%，反映平均訂單價值下跌；外賣虧損估算170億元。到店、酒店及旅遊收入增長放緩至約9%，部分由於餐廳商家廣告支出有所減少。另料美團閃購收入預計按年增長28%至89億元；新業務收入按年增長18%至285億元，惟虧損主要由於海外擴張而擴大。因此第三季整體虧損163億元，由於補貼及騎手成本增加及海外擴張虧損較高。

 

新業務受海外擴張拖累料蝕約20多億元

 

　　摩通料美團第三季即時配送業務總虧損達200億元，其中外賣業務虧損190億元，即時零售業務虧損10億元。預計第四季度即時配送業務虧損將收窄至160億元。預計第三季度核心本地商業經營利潤將從第二季度的40億元盈利大幅下滑至150億元虧損。季內收入料按年增長5%，主要由於核心本地商業收入按年幾乎零增長；預計第三季度經調整淨虧損為170億元，其中核心本地商業虧損150億元，新業務虧損23億元。

 

第四季業績仍悲觀

 

　　大摩預計美團第三季核心本地商業業務將錄得132億元經營虧損，主要由即時配送業務虧損186億元所拖累。至於核心本地商業收入按年持平於696億元，但經營利潤由去年同期盈利146億元轉為虧損132億元，主要受到自今年4月以來競爭加劇影響。大摩指出，餐飲外賣業務競爭激烈，對到店業務產生間接負面影響，第三季到店、酒店及旅遊業務經營利潤料按年持平於54億元，經營利潤率為29.5%。新業務方面，預計第三季度經營虧損擴大至23.5億元，主要由於中東地區業務擴張所致。

 

　　大行普遍指出，預計第四季虧損將收窄，惟下跌風險仍存，主要由於補貼並非大幅減少及公司持續拓展海外業務。投資者將繼續聚焦美團管理層對外賣、即時零售收入增長及單位經濟（UE）改善情況，以及整體競爭格局看法。而且，到店業務同樣受同業競爭影響，投資者亦宜關注未來盈利能力恢復指引、Keeta海外擴張步伐等。

 

撰文：經濟通採訪組記者許英略

 

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02306

樂華娛樂

2.190

異動股

09992

泡泡瑪特

204.600

異動股

02592

撥康視雲－Ｂ

7.070

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02306 樂華娛樂
  • 2.190
  • 09992 泡泡瑪特
  • 204.600
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • 7.070
  • 01276 恒瑞醫藥
  • 73.550
  • 02431 佑駕創新
  • 14.670
股份推介
  • 00780 同程旅行
  • 21.760
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.100
  • 目標︰$47.50
  • 03692 翰森製藥
  • 40.500
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.210
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.100
  • 00700 騰訊控股
  • 619.500
  • 00005 滙豐控股
  • 107.600
  • 01347 華虹半導體
  • 72.800
報章貼士
  • 02209 喆麗控股
  • 4.520
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 111.100
  • 目標︰$128.00
  • 01729 匯聚科技
  • 16.320
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/11/2025 17:33  大埔宏福苑火警目前造成四死三傷，據報一名消防員殉職

26/11/2025 17:15  彭博指太古(00019)裁減香港總部10%員工，涉可持續發展等部門

26/11/2025 16:42  《盤後部署》恒指續高開低走再失兩萬六，人民幣走強利好內銀農行可吼

26/11/2025 16:13  恒指全日升幅收窄至33點兩萬六不保，阿里績後折戟萬科股債雙殺

26/11/2025 14:18  《異動股》中集集團飆逾11%，紅海航線有望重啟或推高貨櫃需求

26/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒５２億元，買阿里沽盈富基金

26/11/2025 08:37  【大行炒Ｄ乜】阿里績後遭多間大行削目標，花旗微升周大福目標

26/11/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７７８２，一周拆息較上日升至２﹒８…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

大埔宏福苑火警升至四級造成四死三傷，據報一名消防員殉職新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國傳再購至少10船美國大豆，寧德時代西班牙電池廠動土新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

頂好大光麵宣布今年12月結束營運，公司早已停產部分商品新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

2026馬年生肖運程｜蘇民峰師傅：「屬馬」秋冬天出世的打工仔有機會升職 、「屬羊」有男貴人之助 、「屬猴」的寒命人今年是轉工好時機
人氣文章

騙局大拆解

釣魚騙案｜假冒煤氣公司釣魚短訊！小心無「#」開頭Towngas SMS一定係假！新文章
人氣文章

快樂退休．曾智華

蔡瀾倪匡式大拜拜新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

Netflix《科學怪人》：久違的黑暗童話
人氣文章

Beauty Feature

CHANEL 2025 節日美妝系列開箱：限定藍灰色眼影盤、人氣唇彩新色、奢華身體油，星空下的美妝盛宴！ 新文章
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

世界50最佳餐廳上榜中菜聯乘杭州米芝蓮二星！龍井蝦仁紙皮湯包、東坡婆參春卷，跨越城市的味覺之旅
健康好人生 Health Channel
人氣文章
氣虛｜未夠40就手腳冰冷、唔夠氣？7大氣虛常見症狀！中醫教你3招調理，補氣養血，重拾好氣色新文章
人氣文章
冬天補腎湯 │ 月經量少兼血塊？中醫推介經後飲核桃紅棗雞腎湯新文章
人氣文章
認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 19:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞26/11/2025
大埔宏福苑火警升至四級造成四死三傷，據報一名消防員殉職
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區