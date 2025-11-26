  • 會員
恒指全日升幅收窄至33點兩萬六不保，阿里績後折戟萬科股債雙殺

26/11/2025

恒指全日升幅收窄至33點兩萬六不保，阿里績後折戟萬科股債雙殺

 

 

　　據報白宮國家經濟委員會主任哈塞特可能出任下任聯儲局主席，哈塞特被視為總統特朗普的盟友，市場認為美國減息機會大增。隔夜美股延續升勢，道指一度暴漲，帶動亞太股市今早行情向好，盡管重磅股阿里(09988)績後下跌，但恒指早段仍突破兩萬六，盤中AI概念股回吐加劇，拖累恒指兩萬六得而復失，全日收報25928，升33點或0.1%，主板成交近2071億元，按日收窄一成。恒生中國企業指數收報9162，升4點或不足0.1%。恒生科技指數收報5618，升6點或0.1%。

 

　　阿里截至9月30日止第二財季非公認會計準則淨利潤103.52億元人民幣，按年下降72%，差過預期，不過雲業務收入增長34%表現亮眼。阿里全日股價下跌1.9%，報154.8元。以外賣配送為主業的美團(03690)股價則急漲5.65%，報103.8元，領漲藍籌，至於京東集團(09618)同升2.14%，報114.8元。

 

　　Google TPU晶片最近備受外界關注，有可能挑戰英偉達AI晶片霸主地位，AI概念板塊回落，百度(09888)吐2.05%，報114.5元，快手(01024)更跌2.83%，報68.65元，商湯(00020)跌1.86%，報2.11元，騰訊(00700)跌0.88%，報619.5元，惟經營數據中心業務的萬國數據(09698)升3.44%，報33.08元。

 

　　京東否認有關考慮發行至少10億美元可交換債券，變相減持京東健康(06618)的傳聞。京東健康今早高開盤中回軟，全日收跌0.64%，報61.8元。

 

　　周大福(01929)中期純利按年僅升0.1%低於預估，營業額更同比跌1.1%穿400億元水平，雖然擬派中期息22仙，按年升10%，但股價仍捱沽大跌6.1%，報14.31元，為表現最差藍籌。

 

　　內地多部委今日發布《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》，旨在提振國內消費，包括寵物周邊、動漫、潮服潮玩等興趣消費產品，以及擴大政府機關、事業單位、國有企業等對職業裝、工裝鞋等消費品的採購等。潮玩代表泡泡瑪特(09992)升2.2%，報204.6元，名創優品(09896)升2.64%，報38.14元；申洲國際(02313)漲3.2%，報69.3元，體品股安踏體育(02020)升1.63%，報84.25元，李寧(02331)升1.12%，報18.1元。

 

　　本周起萬科(02202)多隻境內債債價急瀉，今日全線債價未能止瀉，多隻債券盤中跌至觸及暫時停牌水平。內地有分析師罕有分析估計，萬科大股東深鐵集團進一步提供救助的可能性不高，因萬科優質資產已基本抵押得差不多，未來只能維持集團不倒，但難以實現其徹底復甦。萬科股價盤中跌幅進一步擴大，失守4元關口，全日跌6.3%，報3.88元，刷超過一年當新低。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、美團及騰訊；阿里收報154.8元，跌3元或1.9%，成交172.56億元；美團收報103.8元，升5.55元或5.6%，成交133.27億元；騰訊收報619.5元，跌5.5元或0.9%，成交89.76億元。國指三大成交股份依次為阿里、美團及騰訊。科指三大成交股份依次為阿里、美團及騰訊。

撰文：經濟通市場組

撰文：經濟通市場組

