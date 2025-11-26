  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

異動精選 | 阿里業績折戟挫股價美團揚帆，萬科股債雙殺惹關注

26/11/2025

異動精選 | 阿里業績折戟挫股價美團揚帆，萬科股債雙殺惹關注

 

異動精選 | 阿里業績折戟挫股價美團揚帆，萬科股債雙殺惹關注

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02306

樂華娛樂

2.190

異動股

09992

泡泡瑪特

204.600

異動股

01276

恒瑞醫藥

73.550

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02306 樂華娛樂
  • 2.190
  • 09992 泡泡瑪特
  • 204.600
  • 02431 佑駕創新
  • 14.670
  • 01276 恒瑞醫藥
  • 73.550
  • 02108 K2 F&B
  • 0.290
股份推介
  • 00780 同程旅行
  • 21.760
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.100
  • 目標︰$47.50
  • 03692 翰森製藥
  • 40.500
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.210
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.100
  • 00700 騰訊控股
  • 619.500
  • 00005 滙豐控股
  • 107.600
  • 01347 華虹半導體
  • 72.800
報章貼士
  • 02209 喆麗控股
  • 4.520
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 111.100
  • 目標︰$128.00
  • 01729 匯聚科技
  • 16.320
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/11/2025 17:33  大埔宏福苑火警目前造成四死三傷，據報一名消防員殉職

26/11/2025 17:15  彭博指太古(00019)裁減香港總部10%員工，涉可持續發展等部門

26/11/2025 16:42  《盤後部署》恒指續高開低走再失兩萬六，人民幣走強利好內銀農行可吼

26/11/2025 16:13  恒指全日升幅收窄至33點兩萬六不保，阿里績後折戟萬科股債雙殺

26/11/2025 14:18  《異動股》中集集團飆逾11%，紅海航線有望重啟或推高貨櫃需求

26/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒５２億元，買阿里沽盈富基金

26/11/2025 08:37  【大行炒Ｄ乜】阿里績後遭多間大行削目標，花旗微升周大福目標

26/11/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７７８２，一周拆息較上日升至２﹒８…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

大埔宏福苑火警升至四級造成四死三傷，據報一名消防員殉職新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國傳再購至少10船美國大豆，寧德時代西班牙電池廠動土新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

頂好大光麵宣布今年12月結束營運，公司早已停產部分商品新文章
品味生活
生活
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

銷售實戰筆記02 │ 新人Cold Call不想打擾朋友？4招衝破心理關口 新文章
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

電商仍是最值得長期下注的行業
人氣文章

政政經經．石鏡泉

查理芒格談賣股票
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

腰圍身高比：比BMI更準確衡量長遠健康的指標？簡單公式計算WHtR，測出隱性肥胖的可能性！ 新文章
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《換乘真愛》：不是每段關係都有一個正式結局
人氣文章

Fashion Feature

Black Friday時尚攻略！8大電商平台優惠亮點：Farfetch半價入手Prada手袋／Lookfantastic 美妝品7折
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鬼剃頭 │ 研究揭1種蔬菜汁搽頭皮，6星期助87%患者頭髮再生
人氣文章
名人保養｜51歲楊恭如被嘲整容、頭髮稀少額頭現皺紋，公開反擊：人活著就會老新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 19:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞26/11/2025
大埔宏福苑火警升至四級造成四死三傷，據報一名消防員殉職
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區