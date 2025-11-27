  • 會員
美股 | 感恩節前美股向好，周四休市一天

27/11/2025

美股 | 感恩節前美股向好，周四休市一天

 

 

　　美股周三（26日）表現向好，延續了感恩節周的傳統升勢。道指收市升314.67點，或0.67%，報47427.12點；標普500指數升46.73點，或0.69%，報6812.61點；納指升189.10點，或0.82%，報23214.69點。

 

　　周四（27日）美股將因感恩節休市一天，且周五（28日）將提前至美東時間下午1時收市。投資者未有因此減少交投，反而積極入市押注年底行情。市場情緒同時受樂觀的減息預期，根據芝商所數據，交易員押注聯儲局下月減息的機率已升至約85%。​　

 

　　科技板塊續成為升市火車頭。受惠於AI伺服器需求強勁，戴爾(US.DELL)上調全年營收預測，股價收市升5.8%。

 

　　重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升1.7%，英偉達(US.NVDA)升1.4%，Meta(US.META)跌0.4%，蘋果(US.AAPL)升0.2%，微軟(US.MSFT)升1.8%，谷歌(US.GOOGL)跌1.1%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.2%。

 

　　美國勞工部公布上周新領失業救濟人數降至21.6萬人，低於市場預期的22.5萬人，顯示勞動力市場依然具備韌性。​美聯儲發布的褐皮書報告指出，近幾周美國整體經濟活動變化不大，但關鍵在於消費者支出進一步下滑，僅高端消費維持一定熱度。報告為聯儲局提供更多理由在12月採取行動以支撐經濟軟著陸。​

 

美元兌日圓持續走強

 

　　美匯指數反覆上落，日內觸及99.95高位，其後逐步回落，報99.58，下跌0.2%。​美元兌日圓持續走強，一度升破156.7水平，單日升幅約0.25%，報156.42。歐元兌美元匯價窄幅震盪格局，日內報1.159，上升0.2%。

 

　　市場對聯儲局12月減息的預期顯著升溫，刺激金價反彈。現貨金日內上漲約0.8%，報每盎司4163美元。​紐約期金報每盎司4197美元，升幅約0.5%。​

 

　　國際原油市場在連續數日下跌後出現微弱反彈，但整體市場氣氛依然疲弱。紐約期油價格升約1.1%，報每桶58.59美元。布蘭特期油同步向上，升幅逾1.1%，報每桶62.47美元。

撰文：經濟通市場組

即時重點新聞

27/11/2025 13:36  【宏福苑大火】李家超︰政府已即時安排巡查所有正在大型維修屋苑，檢視棚架及建築物料安全

27/11/2025 12:57  【宏福苑大火】李嘉誠基金會撥三千萬設援助基金，騰訊、小米等多家企業捐款，一文看清企業馳援大埔火災

27/11/2025 12:45  《午市前瞻》恒指料區間上落二萬六未穩，藥明康德再成博弈磨心料守住紅底

27/11/2025 12:07  恒指半日升86點報26014，返兩萬六兼收復十天線，泡泡瑪特盤中突飆

27/11/2025 12:10  大家樂(00341)中期純利跌67.6%至4673萬元，息10仙

27/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒５２億元，買阿里沽盈富基金

27/11/2025 08:57  【大行炒Ｄ乜】摩通大削萬科目標逾三成，大行齊劈理想目標麥格理最淡予66元

27/11/2025 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６９，隔夜拆息較上日飆至３﹒３…

新聞>香港要聞

大埔宏福苑五級火暫44人死亡279人失聯，三人涉誤殺被捕（不斷更新） 新文章
新聞>財經熱話

內房股 | 萬科境內債首提展期，遭大行狠劈目標股價急跌，其他內房也未宜沾手？新文章
新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指料區間上落二萬六未穩 藥明康德再成博弈磨心料守住紅底新文章
政政經經．石鏡泉

25200區呈支持
玩樂假期

聖誕好去處2025︱尖東燈飾亮燈＋麼地里燈海長廊＋AI光影匯演＋消費送菲林相機或咖啡
容我世說．張翠容

美國務卿隱藏計劃，南美地區戰鼓隆隆新文章
「世」界味覺之旅．Saii Lee

世界50最佳餐廳上榜中菜聯乘杭州米芝蓮二星！龍井蝦仁紙皮湯包、東坡婆參春卷，跨越城市的味覺之旅
男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

避孕方法大解構！避孕藥列為第二部毒藥？生殖醫學科專科醫生剖析子宮環、荷爾蒙環、最新植入式避孕棒原理
Beauty Feature

CHANEL 2025 節日美妝系列開箱：限定藍灰色眼影盤、人氣唇彩新色、奢華身體油，星空下的美妝盛宴！
香港首辦「亞洲 - 大洋洲粒子治療合作組年會」 養和匯聚全球專家引領粒子治療精準化 共同提升亞太區癌症治療水平新文章
認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」
加強改善骨盤前傾問題：5個腹部練習+1個放鬆動作助你矯正體態
人氣文章香港要聞27/11/2025
大埔宏福苑五級火暫44人死亡279人失聯，三人涉誤殺被捕（不斷更新）
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

