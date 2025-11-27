  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

盤前攻略 | 美股感恩節假前三大指數齊升 A股積弱恒指走勢料反覆

27/11/2025

　　周四是美國感恩節假期，美股周四休息一天，周五休息半天。假期前夕華爾街繼續炒作聯儲局12月減息，加上人工智能概念股推動大市，美股周三續升。道指最多升458點，收市仍漲314點或0.7%，報47427點；標普500指數升46點或0.7%，收報6812點；納指升189點或0.8%，收報23214點。

 

盤前攻略 美股感恩節假前三大指數齊升 A股積弱恒指走勢料反覆

（Shutterstock圖片）

 

　　人工智能概念股受追捧，甲骨文急升約4%，德銀重申看好該股。英偉達晶片龍頭地位遭Google威脅，股價周二曾急挫後周三回升逾1%；其他晶片股如博通及AMD各升逾3%。而微軟及特斯拉亦分別上升近2%，Google母公司Alphabet周二股價創新高後，周三回吐約1%。

 

　　反映中概股表現的金龍微跌2點。阿里巴巴升0.38%，報157.60美元；京東升0.96%，報29.42美元；百度跌1.31%，報116.34美元；理想升0.60%，報18.43美元；小鵬跌2.22%，報21.14美元；蔚來跌0.73%，報5.46美元；嗶哩嗶哩跌2.83%，報26.41美元。

 

夜期近平水，港股ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌7點，報25924，低水4點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股低1.28%，折合102.5港元；長和(00001)ADR較港股低0.66%，折合54.8港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.88%，折合614.1港元；小米(01810)ADR較港股低0.03%，折合40.1港元；港交所(00388)ADR較港股高0.63%，折合415.8港元；滙控(00005)ADR較港股高2.04%，折合109.8港元。


　
恒指二萬六再次得而復失，A股積弱港股料反覆

 

　　參考牛熊證街貨最新分布，恒指連升三日，再有少量熊證跌入被收回範圍。儘管連日損兵折將，但無損淡友信心，熊證街貨最新仍增加數百張至總數6802張。不過，在較貼近恒指現價的前幾個區間略有減倉，惟在26400之後多個組別明顯加倉。牛證方面，雖然總數亦有增加，但增幅不及熊證。目前牛證重貨區維持於25100至25199區間，但數量降至1460張。不過，在貼近恒指現價的25700至25899兩個百點區間增持合共354張，該區距離恒指現價最少只有29點，部分牛證有被收回的風險。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升3點，報25930，高水2點，預料恒指接近平開。昨日恒指盤中最多曾升逾200點，開市即上二萬六，可惜高位再遇沽壓。二萬六連續第二天得而復失，顯示港股升市缺乏承接，高位有投資者止賺離場。加上A股近期積弱，上證綜指自上周一失守4000點後反彈無力，多少影響港股氣氛，預料恒指走勢反覆偏軟，繼續在二萬六附近上落。

 

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01378

中國宏橋

30.640

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

150.600

異動股

08305

聖唐控股

0.205

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01378 中國宏橋
  • 30.620
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.200
  • 08305 聖唐控股
  • 0.201
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.260
  • 00241 阿里健康
  • 5.790
股份推介
  • 01801 信達生物
  • 95.550
  • 目標︰$109.10
  • 00780 同程旅行
  • 21.960
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.260
  • 目標︰$47.50
  • 03692 翰森製藥
  • 40.920
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.200
  • 目標︰$9.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.260
  • 00700 騰訊控股
  • 610.000
  • 00001 長和
  • 54.800
  • 00981 中芯國際
  • 68.600
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 31.120
  • 目標︰$35.50
  • 06110 滔搏
  • 3.460
  • 目標︰--
  • 02097 蜜雪集團
  • 412.600
  • 目標︰$500.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/11/2025 13:36  【宏福苑大火】李家超︰政府已即時安排巡查所有正在大型維修屋苑，檢視棚架及建築物料安全

27/11/2025 12:57  【宏福苑大火】李嘉誠基金會撥三千萬設援助基金，騰訊、小米等多家企業捐款，一文看清企業馳援大埔火災

27/11/2025 12:45  《午市前瞻》恒指料區間上落二萬六未穩，藥明康德再成博弈磨心料守住紅底

27/11/2025 12:07  恒指半日升86點報26014，返兩萬六兼收復十天線，泡泡瑪特盤中突飆

27/11/2025 12:10  大家樂(00341)中期純利跌67.6%至4673萬元，息10仙

27/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒５２億元，買阿里沽盈富基金

27/11/2025 08:57  【大行炒Ｄ乜】摩通大削萬科目標逾三成，大行齊劈理想目標麥格理最淡予66元

27/11/2025 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６９，隔夜拆息較上日飆至３﹒３…

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

宏福苑大火 | FOCUS | 人命關天掀「五問」，慎防悲劇重演新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

大埔宏福苑五級火暫44人死亡279人失聯，三人涉誤殺被捕（不斷更新） 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內房股 | 萬科境內債首提展期，遭大行狠劈目標股價急跌，其他內房也未宜沾手？新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

賴清德媚日，害慘島內民眾 3
人氣文章

政經范局．范強

美日扯貓尾，紅顏終薄命新文章
人氣文章

智城物語．方展策

大型語言模型走到盡頭？AI教母、教父同時押注世界模型，引爆AI產業新一輪技術競賽！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

Black Friday時尚攻略！8大電商平台優惠亮點：Farfetch半價入手Prada手袋／Lookfantastic 美妝品7折
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

運動前別亂吃！營養師拆解3類運動前地雷食物：飲Protein Shake也有反效果？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「楮墨延香 — 衍陽法師書畫展」：體會心性的美善與生死的從容 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
月經延後中醫治療案例｜氣血運行不暢，八字用神忌神內外兼治
人氣文章
名人保養｜51歲楊恭如被嘲整容、頭髮稀少額頭現皺紋，公開反擊：人活著就會老
人氣文章
家居意外｜女子誤用洗衣膠囊險致失明，醫生教2招急救、消委會推15款洗衣產品
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2025 15:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2025 15:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2025 15:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/11/2025 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS27/11/2025
宏福苑大火 | FOCUS | 人命關天掀「五問」，慎防悲劇重演
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區