新股上市 | 遇見小麵(02408)招股入場費3556元，海底撈有份認投

近期積極攻港的重慶麵食連鎖餐飲品牌遇見小麵(02408)宣布，今日起至下周二(2日)招股，計劃發行9736.45萬股H股，當中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價5.64元至7.04元，集資額最高約達6.86億元，每手500股，入場費3555.51元。公司預期於下周五（5日）掛牌，招銀國際任獨家保薦人。

公司是次公開發售引入基石投資者包括高瓴資本旗下HHLRA、內地知名火鍋品牌海底撈(06862)旗下海底撈新加坡、君宜香港基金、國泰君安證券、Shengying Investment及Zeta Fund，合共認購總額約2200萬美元（折合約1.71億港元），假設以最高發售價7.04元計算，則可認購2429.25萬股股份，佔已發行股本總額約3.42%（假設超額配股權未獲行使）。

遇見小麵估計，以發售中位數每股6.34元計算，集資淨額將達約5.52億元，當中60%將用於拓展餐廳網絡、擴大地理覆蓋範圍及加深市場滲透；約10%用於通過升級整個餐廳網絡的技術及數字系統提升公司信息技術能力；約10%用於品牌建設及進一步提高客戶忠誠度；約10%用於對中國內地上游食品加工行業潛力公司的戰略投資；其餘10%則為一般公司用途及營運資金。

在本港擁有14家分店

於2014年創立的遇見小麵經營同名連鎖中式麵館品牌，餐廳網絡包括中國內地22個城市的451家餐廳及香港的14家餐廳。有115家新餐廳目前處於開業籌備狀態。遇見小麵餐廳多位於中國東部及南部，其中超過一半餐廳位於廣東省。據統計，公司於整體中式快餐餐廳市場排名第十三，市場份額為0.14%，其四大招牌產品包括紅碗豌雜面、金碗酸辣粉、老麻抄手及小鍋冒菜系列。

遇見小麵於2021年完成B+輪融資，上市前股東包括百福控股(01488)、碧桂園(02007)、九毛九(09922)、喜家德水餃創辦人高德福、青驄資本、弘毅投資（Hony Capital）等。遇見小麵今年上半年收入按年升34%至7.03億元人民幣，純利大增96%至4183.4萬元人民幣。

