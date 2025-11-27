  • 會員
翠華(1314)中期盈利490萬元按年跌24%不派息，香港市場收入增13%

27/11/2025

翠華中期盈利490萬元按年跌24%不派息，香港市場收入增13%

 

 

　　翠華控股(01314)公布，截至9月30日止中期盈利490.3萬元，跌23.7%，每股盈利0.37仙，EBITDA則為7372.2萬元，按年升5.8%，翠華不派中期股息。

 

　　翠華控股半年收益4.6億元，升1.9%，其中香港市場收益升13.3%至2.7億元，惟內地市場收益跌12.6%至1.7億元。翠華於9月底共有70間門市，期內香港及內地分別關閉3間及2間餐廳，同時於內地及澳門分別開設2間及1間餐廳。即淨減2門市。翠華尖沙咀餐廳經翻新後於10月重開，另外計劃於廣州機場開設兩間新店。

 

　　翠華提到，​​​​​​香港餐飲業持續面臨挑戰，不少餐廳相繼結業，同時居民境外消費趨勢持續。有見及此，集團對業務組合進行策略性調整，包括於澳門威尼斯人酒店開設首間堅信號上海生煎皇分店。為應對本地市場疲軟，集團積極實行措施以拓展客群並重塑品牌，尤其加大在客戶關係管理系統和社交媒體平台的廣告投放力度。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】特朗普簽令公開愛潑斯坦案文件，你認為資料公開對民主、共和兩黨誰的傷害更大？文件會否揭出特朗普重大醜聞？

