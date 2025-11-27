  • 會員
異動股 | 萬科裂口低開逾5%，首次申請境內債展期引發深鐵斷水疑慮

27/11/2025

異動股 | 萬科裂口低開逾5%，首次申請境內債展期引發深鐵斷水疑慮

 

 

 

　　萬科企業(02202)H股現價跌5.4%，報3.67元，逼近H股歷史低位3.63元。以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅12.4%。該股成交約658萬股，涉資2415萬元。旗下物管萬物雲(02602)跌1.3%，報21元。

 

　　萬科在內地發公告稱，將定於12月10日，就2022年度第四期中期票據召開持有人會議，討論債券展期相關事項，有關債券規模約20億元人民幣。分析認為在深鐵集團持續撥入資金支持的情況下，申請境內債展期非常出乎意料。

 

　　此前萬科多隻境內債債價急瀉，截至昨日（26日）全線債價仍未能止瀉，多隻債券盤中跌至觸及暫時停牌水平。內地有分析師分析估計，萬科大股東深鐵集團進一步提供救助的可能性不高，因萬科優質資產已基本抵押得差不多，未來只能維持集團不倒，但難以實現其徹底復甦。萬科昨日股價跌幅持續擴大，失守4元關口，全日跌6.3%，報3.88元，刷超過一年新低。

 

　　據外界統計，到明年6月底，萬科約有134億元人民幣的境內債券將到期或面臨贖回，月初深鐵集團收緊對萬科的借款條款，市場嚴重擔憂萬科的後續資金來源。

撰文：經濟通市場組

