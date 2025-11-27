異動股 | 安踏現升超1%，據報有意競購知名運動品牌PUMA

安踏體育(02020)現價升1.5%，報85.55元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅3.2%。該股成交約380萬股，涉資3.22億元。李寧(02331)跌2.5%，報17.65元。

《彭博》據知情人士報道，安踏體育是考慮潛在競購彪馬（Puma）的公司之一。報道引述知情人士指，安踏在與顧問合作評估對Puma的競購方案，假如最終決定推進競購，有可能會與一家私募股權公司合作。

報道提到，其他潛在競購者可能包括安踏最大競爭對手李寧，據指李寧已在與銀行商討融資方案，對Puma進行初步評估；另外潛在競爭對手亦包括日本亞瑟士（Asics）等運動服裝公司。李寧在回應《彭博》詢問時表示，公司仍專注於自身品牌的發展，並未就有關彪馬進行任何實質性談判或評估。

今年以來，Puma在德國法蘭克福的股價已大跌62%，目前公司市值為25億歐元（約合29億美元），最大股東為法國億萬富豪Pinault家族，所持Artemis控股公司持有Puma 29%的股權。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇