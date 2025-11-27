異動精選 | 萬科債務展期打擊內房信心，節日旺季來襲引爆泡泡瑪特行情
27/11/2025
【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票
27/11/2025
27/11/2025 18:13 《盤後部署》成交縮減港股難升幸鴿派撐市，北水連日掃貨阿里宜開始分注撈底
27/11/2025 18:29 【宏福苑大火】李家超：政府投入3億元設援助基金，向每戶災民派一萬元補助金，提供1800個單位安置
27/11/2025 16:47 【宏福苑大火】金管局及銀公籲銀行協助受影響人士，包括提取流動資金及延遲還款寬限等
27/11/2025 15:15 【新股上市】安永料全年香港IPO集資額2800億元，按年升逾2倍，A+H佔約六成
27/11/2025 17:38 【宏福苑大火】港澳辦副主任農融率領工作小組到港，徐啟方亦抵港協助救災工作
27/11/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２８億元，買阿里沽小米
27/11/2025 08:57 【大行炒Ｄ乜】摩通大削萬科目標逾三成，大行齊劈理想目標麥格理最淡予66元
27/11/2025 16:23 《財資快訊》美電升報７﹒７７７９，一周拆息較上日微升至２﹒…
