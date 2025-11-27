  • 會員
恒指衝擊兩萬六難企穩，全日升17點收報25945，內房領跌潮玩股落鑊

27/11/2025

恒指衝擊兩萬六難企穩，全日升17點收報25945，內房領跌潮玩股落鑊

 

 

　　美股在感恩節周連日上升，港股受帶動再度上升，恒指早段收復十天線（約25932）並突破兩萬六，但未能站穩整數關口，多隻重磅股份受美國監管因素影響下跌，加上內房股走軟，恒指全日升幅收窄至17點或不足0.1%，報25945，主板成交勉強維持2000億元關，達2047億元。恒生中國企業指數收報9164，升2點或不足0.1%。恒生科技指數收報5598，跌20點或0.4%。

 

　　據《彭博》報道，美國國防部在中美元首達成貿易休戰協議前大約三周前致信美國國會，認定八家中資企業應被列入「對中國軍方提供協助」的企業名單，即「1260H名單」，其中包括藥明康德(02359)。藥明康德全日股價跌3.22%，報105.2元，同系藥明生物(02269)同挫2%，報31.3元；至於其他同樣被指涉軍的企業，阿里(09988)績後第二日再跌2.71%，報150.6元，百度(09888)跌1.57%，報112.7元，比亞迪(01211)跌1.37%，報97元。

 

　　泡泡瑪特(09992)全日炒高6.84%，報218.6元，連升4日累計升幅9.68%。內地提振消費政策文件提到支持IP潮玩經濟，名創優品(09896)同升2.73%，報39.18元，布魯可(00325)漲7.55%，報77.65元。

 

　　乳業股今日有炒作，蒙牛乳業(02319)升1.84%，報14.98元，優然牧業(09858)飆12.05%，報4.09元，現代牧業(01117)升5.69%，報1.3元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅6.56%。

 

　　阿里健康(00241)績後挫5.57%，報5.76元，為表現最差藍籌，該股中期純利按年升64.7%，調整後淨利潤額按年增38.7%，總收入增長17%。周大福(01929)跌3.84%，報13.76元。

 

　　萬科企業(02202)在境內價崩跌兩日後，終於公布其他一筆境內債尋求展期，引發外界對深鐵停止對萬科輸血的擔憂，萬科股價跌7.73%，報3.58元。萬科債務展期被形容為意料之外，內房同業受衝擊，世茂集團(00813)跌6.4%，報0.234元，龍湖(00960)跌3.66%，報9.75元，融創中國(01918)跌2.22%，報1.32元，中海外(00688)跌2.7%，報13.68元，潤地(01109)則升0.92%，報30.88元。

 

　　小米(01810)再啟回購，全日價升2.49%，報41.1元。

 

　　消費旺季將至，金沙(01928)漲3.4%，報20.66元，連升4日累計升幅8.34%；銀娛(00027)升1.33%，報39.7元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊(00700)及小米。騰訊收報611.5元，跌1.3%。

撰文：經濟通市場組

恒生指數

25,945.93

最大成交額股票

09988

阿里巴巴－Ｗ

150.600

