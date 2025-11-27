  • 會員
瑞銀料明年美國經濟有望增長1.7%，亞太區經濟增速達5%左右

27/11/2025

　　瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）在《2026年度展望》報告中指出，AI驅動的創新在2025年推動市場走高，資訊科技（IT）板塊目前已佔到MSCI所有國家環球指數的28%，強勁的資本支出趨勢和AI採用加速，料將進一步帶動AI概念股上漲。

 

瑞銀料明年美國經濟有望增長1.7%，亞太區經濟增速達5%左右

瑞銀財富管理大中華區投資總監及亞太區宏觀經濟主管胡一帆（左）、瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎（右）（吳仲賢攝）

 

　　報告提及，展望2026年，經濟形勢有望為股市帶來更廣泛的支撐，下半年經濟增長料將加快。在有利的金融環境和寬鬆的財政政策支持下，美國經濟有望增長1.7%。歐元區GDP增速預期將在1.1%，而亞太區經濟增速應能達到5%左右。

 

　　報告指出，政治局勢在2026年仍將備受矚目，但從歷史來看，金融市場受此方面的影響往往為時短暫。不過，部分風險因素仍可能在未來一年令市場遇阻，包括AI發展或採用不及預期；通脹居高不下或再度上升；中美戰略博弈進一步加劇；主權或私人部門債務憂慮重燃。

 

　　報告表示，對於2026年情景分析，在基準情景下，預期隨著通脹持續於目標附近，美國聯儲局將利率下調至3%至3.5%。美國關稅稅率仍保持在高雙位數，但各方反制措施有限。歐洲和中國推出財政刺激措施以支持經濟增長。

 

建議加倉股票，預期到明年底全球股票有約15%上行空間

 

　　瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，Al與科技仍將是全球股票上漲的重要驅動因素。強勁的資本支出和快速採用將在2026年進一步提供助力，但投資者也應留意泡沫風險。在多元化股票投資組合中，該行建議將最多30%的持倉配置於Al、長壽經濟以及電力和資源等結構性趨勢。

 

　　她指出，建議加倉股票，有利的經濟環境將為股票帶來支撐，預期到2026年底全球股票有15%左右的上行空間。美國穩健的經濟增長和寬鬆的財政及貨幣政策利好科技、公用事業、醫療保健和銀行板塊。美國、中國、日本和歐洲股市有望上漲。

 

中國科技板塊是全球最重要的機遇之一

 

　　她提及，中國科技板塊是全球最重要的機遇之一。充裕的流動性、散戶資金流入、2026年企業盈利增長或高達37%，將支撐中國股票動能。尋求多元化的投資者，亦可透過部署亞洲股市（尤其是印度和新加坡）或新興市場，來把握此成長題材。

 

　　她指出，看好大宗商品，供應受限、需求增長、地綠政治風險以及全球能源轉型等長期趨勢，應會為大宗商品帶來支持。該行尤其青睞銅、鋁和農產品，也看好黃金作為投資組合多元化的工具。

 

料明年底基準情景標普500指數達7700

 

　　瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，由於美國減息可能令美元承壓，該行相對於美元看好歐元、澳元和挪威克朗。金融抑制可能導致未來匯率波動加劇，而隨著明年外匯市場風險偏好升溫，高息貨幣將受益。

 

　　該行指出，對於2026年12月目標價，在基準情景下，標普500指數為7700點，黃金為每盎司4300美元。

 

胡一帆：料美國下月繼續減息，明年首季再減息一次

 

　　被問及現時AI是否存有泡沫，李智穎表示，以當年2000年代初期的「dot.com」相比，當年不少相關公司的資產負債表並不健康，以及部分舉措未能盈利，現時不少相關的公司均持有淨現金，相信「就算出現狀況」，大部分相關公司也能「穩得住」，而且現時不少公司已推出相應的AI模型來盈利。

 

　　胡一帆預期，聯儲局12月將繼續減息，明年首季再減息一次。她又預期，美國通脹會繼續向上，但將於第二季見頂，明年底核心通脹率估計將維持於3%左右。

 

今年中國經濟料增4.9%，美元指數明年續疲弱

 

　　胡一帆認為，預期今年中國經濟增長達4.9%，若明年在沒有重大刺激政策下，料中國經濟增長可達4.5%，美元指數今年顯著下跌後，明年仍將繼續疲弱，但貶值幅度放緩，預計明年底美元指數將再貶值1%至3%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

