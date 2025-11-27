  • 會員
美國擬將阿里等列入「中國涉軍企業」，股份普跌邊隻仍可趁低吼？

27/11/2025

　　據報美國國防部早前曾致函國會，建議將阿里巴巴(09988)、百度(09888)、比亞迪(01211)、藥明康德(02359)、華虹半導體(01347)等八家中資企業列入「中國涉軍企業」名單，上述股份今日(27日)普遍下跌，其中在美業務佔比較大的藥明康德最多跌逾4%，相關消息影響有多大？哪隻股份可趁機吸納？

 

美擬把八華企列入協助中國軍方名單，阿里等被點名股份普跌邊隻仍可吼？

（Shutterstock圖片）

 

據報美國防部建議將阿里百度等列入協助中國軍方名單

 

　　據《彭博》報道，美國國防部在中美元首達成貿易休戰協議前大約三周致函美國國會，認定八家中資企業應被列入「中國涉軍企業」，即「1260H名單」，涉及企業包括阿里巴巴、百度、比亞迪、藥明康德、華虹半導體、速騰聚創(02498)，以及在A股上市的新易盛通信技術(深:300502)及中際旭創　(深:300308)。

 

　　報道補充，目前尚不清楚這些公司是否已被正式列入「1260H名單」，而該名單本身不具有直接的法律約束力，名單旨在識別與中國軍方有關兼且在美國營運的企業。名單每年會公布，最近一次是在特朗普上任前的1月份。

 

阿里：被列入名單毫無依據


　　阿里巴巴回應指，將阿里列入第1260H條清單的提議毫無依據。集團並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略，即使被列入第1260H條清單，也不會影響集團在美國乃至全球正常開展業務。


　　中國外交部表示，一貫反對美國過度寬泛地定義國家安全，以各種藉口設立歧視性名單，無理打壓中國企業。中方敦促美方立即糾正其錯誤行為，並將採取必要措施堅決維護中國企業的合法權益。

 

美擬把八華企列入協助中國軍方名單，被點名股份普遍下跌邊隻仍可吼？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

 

據報內地禁字節跳動新數據中心使用英偉達芯片

 

　　被列入該名單的股份今日普遍開市即跌，惟華虹半導體曾升逾半成。據《The Information》援引消息人士報道，中國監管機構已禁止TikTok母公司字節跳動在新數據中心部署英偉達(Nvidia)(US.NVDA)芯片。報告顯示，字節跳動在2025年購買的英偉達芯片數量超過了其他任何一家中國公司，原因是該公司正競相為其超過10億的用戶確保計算能力，同時擔心華盛頓可能會限制供應。監管有關禁令凸顯了中國政府減少對美國技術依賴的努力。隨著華盛頓加緊限制先進半導體對華出口，這一行動正在加速。

 

　　另英國《金融時報》報道，中國科技巨頭正在國外訓練其人工智能模型，以便使用英偉達芯片，規避美國旨在遏制中國先進技術發展的措施。報道引述兩位直接知情人士稱，阿里和字節跳動等正在東南亞多個數據中心訓練其最新的大語言模型。

 

建銀國際料阿里未來幾季雲業務維持35%強勁增長

 

　　另外，阿里巴巴近日公布截至9月底止第二財季經調整盈利按年跌72%至約104億元人民幣，差過市場預期，惟期內收入增5%至2478億元人民幣，勝預期，雲智能收入更進一步加速至增長34%，達398.2億元人民幣，績後獲多家券商唱好。其中建銀國際發表最新報告，認為阿里是中國互聯網領域中最具人工智能布局優勢的企業，將其目標價由200.7港升至202.8元，以反映更樂觀的雲業務收入及中國電商EBITA的發展前景。該行指，憑藉阿里管理層對未來2至3年人工智能強勁需求的信心，以及3年3800億元人民幣資本支出計劃仍可能偏保守的評論，預期阿里未來幾季雲業務將維持約35%的強勁增長，加上集團即時零售業務虧損大幅削減，阿里即將迎來業績復甦。

 

　　大和則將阿里目標價由205元下調至195元，維持「買入」評級。該行指，阿里第二財季業績大致符合預期。另預計於第三財季客戶管理收入(CMR)增長將放緩至8%，當中受即時零售業務收入推動；雲收入增長維持強勁，料按年增長32%，受內部需求強勁及海外收入貢獻似乎上升因素所支持。該行下調公司2026至2028財年每股盈利預測5%至14%，以反映即時零售業務更高虧損。

 

大摩：藥明系基本面持續穩健估值吸引　最看好藥明康德

 

　　另摩根士丹利發表報告指，中國醫療保健股自9月中旬起被持續拋售，投資者正在獲利了結，並等待明年業績發展的訊號。當中藥明系在基本面持續穩健的背景下，估值水平更具吸引力。大摩最看好藥明康德，因該公司不僅上調業績指引，更進行大規模產能擴張，且在下一代GLP-1領域參與度高。


　　該行提到，藥明康德A股(滬:603259)為投資者帶來理想的買入機會，上調公司2025至27年盈測3至4%，並列為首選股；另將藥明生物(02269)2025至27年盈測調升6至13%，升藥明合聯(02268)盈測7至8%。綜合而言，三間公司2024至27年的盈利複合年增長率分別為24%、23%及37%。

 

美擬把八華企列入協助中國軍方名單，阿里等被點名股份普跌邊隻仍可吼？

（AP圖片）

 

伍禮賢：事件暫僅影響市場情緒　阿里藥明康德可吼位吸

 

美國擬將阿里等列入「中國涉軍企業」，股份普跌邊隻仍可趁低吼？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，事件暫時影響面較集中於市場情緒，因此項第1260H條款對企業實質影響不算特別大，且仍未確認將上述企業正式列入名單，只是國防部有些建議，影響不特別大，同時該建議是於10月份提出，當時中美仍未達成貿易協議，與現時關係已有些不同，始終近段時間關係有所緩和，故再根據達成協議前的提議去推斷現時情況已不太可靠，故暫時僅情緒影響較明顯。

 

　　至於被點名的股份哪隻可吼？伍禮賢指，阿里公布業績後，部分投資者可能較關注其短線虧損情況，但若從中長線業務發展來看，自己看法相對正面，特別是阿里AI及雲業務往後增長動力應可維持，若股價回至150元附近不妨作中長線吸納。另藥明系整體也較看好，在中國藥企「出海」進展較理想情況下，相信對一些藥品研發平台也有幫助，雖然近段時間醫藥板塊因大市調整也出現較明顯下跌浪，但長線仍可看好，不過，隨著大市再彈上26000點，不需急於部署，藥明康德挨近100元再部署較理想。

 

　　至於比亞迪，伍禮賢認為，不妨先行觀望，始終其第三季業績較失色，同時，在年底時有些車企會看能否完成今年銷售目標，若未能達標不排除會減價促銷，加上近期有些新能源車企公布業績無論好壞，股價都下跌，應是反映資金對於明年國家補貼力度有機會減退情況下，都不敢太進取。百度近期表現則與整體港股科技股氣氛有關，在市場憂慮AI泡沫下，科技股之前跌得較急，其實百度基本面算是不錯，但若大市有機會回至近25000點再部署會較理想。至於華虹及中芯(00981)等芯片股，早前股價下跌，因市場擔心若英偉達復供芯片予內地，會令本地供應比例降低，而芯片股自從於10月見頂始終維持下行趨勢，未有明確見底訊號，故不需急於買入，不妨再等等。

 

　　阿里今日跌2.71%收報150.6元，藥明康德跌3.22%報105.2元，比亞迪跌1.37%報97元，百度跌1.57%報112.7元，華虹跌0.34%報72.55元，速騰聚創升1.69%報31.22元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

