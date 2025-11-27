新股上市 | 安永料全年香港IPO集資額2800億元，按年升逾2倍，A+H佔約六成

安永香港科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝在記者會上指出，今年全年香港IPO集資額預計2800億元，按年大幅增長218%；排名全球第一，以及時隔4年再突破2000億元關口。IPO宗數則料逾100宗，按年升43%。

安永香港資本市場服務發言人賴耘峯（左）；安永香港科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝（右）（許英略攝）

其中，十大IPO合計集資1547億元，佔全年總額逾半，平均融資規模較去年增長137%；8宗IPO集資額超過100億元；逾20家A股公司在港首發上市，合計集資超過1700億元，即佔比料約60%。

他稱，在港交所(00388)回撥比例上限提升等新規下，36宗新股中僅6宗破發；全年新股首日平均回報率達38%，創近五年新高；首日破發率則降至24%。

此外，截至2025年11月26日，港股活躍申報企業308家，其中90家A股公司計劃赴港上市，顯示「A+H」及「A拆H」模式持續火熱。

安永香港資本市場服務發言人賴耘峯預計，2026年港股IPO市場將保持活躍態勢，但增長節奏趨於穩健，當中集資額估算約3200億元，即按年上升約14%；涉約180宗上市個案，雖按年上升80%，惟平均集資額預期下降，而集資額50至100億元公司較多；100億元以上的超大型IPO個案宗數未能預計。

明年下半年憂新股禁售期結束影響市場

賴耘峯指出，在申請當中的300多家企業中，有很多「A+H」或「A拆H」公司，亦不乏細分領域龍頭公司，且相信公司由於上市確定性、全球布局而選擇香港為上市地，只是明年（財務）健康及大型公司數量未如今年多。

此外，賴耘峯續稱，明年下半年或受新股禁售期結束影響，令其時市場流通量及IPO市況較容易受到影響，因此預期明年集資額平穩增長。

撰文：經濟通採訪組

