開市Go | 美股休市，萬科傳遭中資行拒貸，長和港口交易遭歐盟調查

要聞盤點

1、隔晚美股適逢感恩節休市一日。日經期貨截至上午7時51分上升85點。

2、俄羅斯總統普京稱特朗普提出的結束烏克蘭戰爭方案或成未來協議基礎，但尚無草案，他對和談持開放態度。克里姆林宮確認美國代表團下周訪俄。

3、歐洲央行10月會議摘要顯示，官員認為2%的利率足夠應對沖擊，但對是否進一步降息存在分歧。

4、歐盟貿易主管Sefcovic稱，與中國商務部長王文濤就稀土出口管制進行建設性通話，首要任務是推動建立通用許可機制。

5、英國財政大臣里夫斯的預算案料緩解通脹壓力，明年第二季通脹率或降低0.5個百分點，為英國央行降息鋪路。

6、摩根大通策略師上調香港及中國股市至超配評級，因AI應用及消費刺激等多項增量因素轉向積極。富達國際亦對明年中國股市更加樂觀，尤其看好科技板塊。

7、滙豐分析師預測，到2030年底，OpenAI用戶或達全球成年人口44%，但仍難盈利。此外，需追加2070億美元投資算力以支持增長計劃。

8、路透消息稱，OPEC+8個成員國今年4月至12月累計增產約每日290萬桶，預計明年首季將暫停增產。

9、納芯微(02676)(滬:688052)今日至下周三（3日）招股，計劃全球發售1906.84萬股H股，當中10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價上限116元，最高集資額為22.12億元，每手100股，入場費11716.99元。公司預期於12月8日（星期一）掛牌，中金、中信證券及建銀國際為聯席保薦人。

10、高校教學數字化解決方案提供商-卓越睿新(02687)今日至下周三招股，計劃全球發售666.67萬股H股，每股作價介乎62.26元至76.1元，最高集資額達約5.07億元，每手100股，入場費7686.75元。公司預期於12月8日（星期一）掛牌，農銀國際任獨家保薦人。

