  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

開市Go | 美股休市，萬科傳遭中資行拒貸，長和港口交易遭歐盟調查

28/11/2025

要聞盤點

 

1、隔晚美股適逢感恩節休市一日。日經期貨截至上午7時51分上升85點。

 

2、俄羅斯總統普京稱特朗普提出的結束烏克蘭戰爭方案或成未來協議基礎，但尚無草案，他對和談持開放態度。克里姆林宮確認美國代表團下周訪俄。

 

3、歐洲央行10月會議摘要顯示，官員認為2%的利率足夠應對沖擊，但對是否進一步降息存在分歧。

 

4、歐盟貿易主管Sefcovic稱，與中國商務部長王文濤就稀土出口管制進行建設性通話，首要任務是推動建立通用許可機制。

 

5、英國財政大臣里夫斯的預算案料緩解通脹壓力，明年第二季通脹率或降低0.5個百分點，為英國央行降息鋪路。

 

6、摩根大通策略師上調香港及中國股市至超配評級，因AI應用及消費刺激等多項增量因素轉向積極。富達國際亦對明年中國股市更加樂觀，尤其看好科技板塊。

 

7、滙豐分析師預測，到2030年底，OpenAI用戶或達全球成年人口44%，但仍難盈利。此外，需追加2070億美元投資算力以支持增長計劃。

 

8、路透消息稱，OPEC+8個成員國今年4月至12月累計增產約每日290萬桶，預計明年首季將暫停增產。

 

9、納芯微(02676)(滬:688052)今日至下周三（3日）招股，計劃全球發售1906.84萬股H股，當中10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價上限116元，最高集資額為22.12億元，每手100股，入場費11716.99元。公司預期於12月8日（星期一）掛牌，中金、中信證券及建銀國際為聯席保薦人。

 

10、高校教學數字化解決方案提供商-卓越睿新(02687)今日至下周三招股，計劃全球發售666.67萬股H股，每股作價介乎62.26元至76.1元，最高集資額達約5.07億元，每手100股，入場費7686.75元。公司預期於12月8日（星期一）掛牌，農銀國際任獨家保薦人。

 

開市Go | 美股休市，萬科傳遭中資行拒貸，長和港口交易遭歐盟調查

 

開市Go | 美股休市，萬科傳遭中資行拒貸，長和港口交易遭歐盟調查

 

開市Go | 美股休市，萬科傳遭中資行拒貸，長和港口交易遭歐盟調查

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00853

微創醫療

11.290

異動股

02432

越疆

40.800

異動股

02202

萬科企業

3.630

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00853 微創醫療
  • 11.290
  • 02432 越疆
  • 40.720
  • 02202 萬科企業
  • 3.630
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.000
  • 09880 優必選
  • 113.500
股份推介
  • 00321 德永佳集團
  • 1.130
  • 目標︰$2.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.000
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 93.900
  • 目標︰$109.10
  • 00780 同程旅行
  • 21.920
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.060
  • 目標︰$47.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.000
  • 01398 工商銀行
  • 6.430
  • 00700 騰訊控股
  • 614.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.060
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 113.500
報章貼士
  • 00400 硬蛋創新
  • 3.080
  • 目標︰$3.15
  • 01368 特步國際
  • 5.620
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 376.600
  • 目標︰$425.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/11/2025 12:45  《午市前瞻》恒指兩萬六關還看美股表現，萬科困局或致內房進一步分化

28/11/2025 12:41  【宏福苑大火】宏福苑維修由太平保險香港承保，太平保險：堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」

28/11/2025 12:07  恒指半日跌61點報25884，藥明康德挫4%險守紅底，泡泡瑪特漲近4%

28/11/2025 10:26  《異動股》廣汽漲一成，據報埃安首款增程車型i60月銷目標至少1萬輛

28/11/2025 09:52  《異動股》萬科股價跌2%債價續崩，據報被至少兩家中資銀行拒絕放貸

28/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２８億元，買阿里沽小米

28/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩削泡泡瑪特目標一成半，制裁風險下野村照升藥明系目標

28/11/2025 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒７８２１，隔夜拆息較上日軟２８基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

大埔宏福苑五級火94人死亡多人傷，消息指廉署拘工程顧問兩董事 （不斷更新） 新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

理想 | FOCUS | 「職業經理人」成也敗也，理想萬科殊途同歸新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

風雲人物 | 芒格最後的歲月：99歲仍在大膽投資，扶持年輕鄰居打造地產帝國新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

明年會更好新文章
人氣文章

熱話 Feature

宏福苑大火｜特區政府成立「大埔宏福苑援助基金」及籌備成立捐獻物資平台新文章
人氣文章

熱話 Feature

宏福苑大火｜駐港多國領事館發文哀悼，國際社會關注香港重大悲劇新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

旅行排毒全攻略！3 Steps養成外地排毒習慣，外遊不再便秘！ 新文章
人氣文章

Beauty Feature

溫暖又好聞的秋冬香水！Byredo、Tom ford、Penhaligon's 等5大新作推薦，瞬間提升聖誕約會印象！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

米芝蓮三星法國餐廳回歸重現經典！奢華極致魚子醬龍蝦果凍、招牌慢煮法式頂級牛肉及鴨肝，聖誕華麗預告！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
家居意外｜女子誤用洗衣膠囊險致失明，醫生教2招急救、消委會推15款洗衣產品
人氣文章
年過40歲易有老人味？醫生拆解原因 + 5招KO內外異味新文章
人氣文章
月經延後中醫治療案例｜氣血運行不暢，八字用神忌神內外兼治
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 15:16
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 15:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 15:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2025 15:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞28/11/2025
大埔宏福苑五級火94人死亡多人傷，消息指廉署拘工程顧問兩董事 （不斷更新）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國提升軟實力，國際形象勝美國

28/11/2025 10:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區