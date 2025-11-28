  • 會員
盤前攻略 | 美股休市歐洲三大指數靠穩 恒指升勢減弱料反覆走軟

28/11/2025

　　周四為美國感恩節假期，美股休市。歐洲股市走勢反覆靠穩，泛歐指數Stoxx 600收市升0.14%，報575點。英股、法股及德股收市分別微升0.02%、0.04%和0.18%。德國體育用品商Puma傳獲買家洽購，刺激股價大漲18.9%。Puma大股東法國皮諾家族(Pinault)正就出售其所持29%股權接觸潛在買家，據彭博引述知情人士稱，內地體育用品龍頭安踏體育(02020)及李寧(02331)、日本ASICS等都有意向參與潛在競購。

 

（Shutterstock圖片）

 

日本央行12月加息預期升溫

 

　　掉期市場顯示，日本央行12月加息機會從一周前約21%急升至逾50%，日圓上揚0.47%至155.73兌每美元，鴿派的日本央行貨幣政策委員會委員野口旭於演說中強調，當局需要在合適時間調整政策，其言論屬中性，避免加劇市場對12月加息的揣測。

 

　　現貨金價一度回落0.51%，每盎斯報4142.67美元。中國內地交易所推出鉑金期貨合約，一度刺激倫敦現貨鉑金抽升4.07%，高見每盎斯1654.26美元，但隨後漲幅縮窄。

 

　　俄烏停戰協議未有進展，市場觀望石油出口國組織及盟友(OPEC+)本月30日的會議結果，布蘭特期油反覆升0.33%，收報每桶63.34美元。有大行預計，布蘭特期油明年將處於56美元左右，一旦俄烏兩國達成停戰協議，每桶油價可能會再降約5美元。

 

恒指升勢漸弱，淡友蠢蠢欲動

 

　　恒指夜期跌8點，報25935，低水11點。恒指升勢漸見疲弱，淡友開始蠢蠢欲動，參考牛熊證街貨最新分布，熊證新增870將至總數7672張，相反，牛證減少351張至總數10453張，此消彼長下，熊證佔牛熊證街貨總數升至42.3%，為兩周以來首次高於四成。熊證在多個組別加倉明顯，其中貼近恒指現價的26100至26199區間的215張中，有140張屬於新增，該區距離恒指現價最少只有155點。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升1點，報25964，高水19點，預料恒指接近平開。恒指雖然連升四日，但升幅明顯逐日收窄，隔夜美股感恩節休市，今日是港股11月最後一個交易日，預料恒指走勢反覆偏軟，大致上在10天線（約25925）附近上落。


　
新股動輒過千倍認購，高追有風險

 

　　海偉股份(09609)公布，香港公開發售部分共有約16.6萬人申請，超額認購約5425.27倍，認購一手200股獲分配比率1%，無人穩獲一手。該股於今日上午9時掛牌上市，最終發售價每股14.28元。但昨日輝立暗盤收報14.35元，僅比定價高0.5%，一手帳面賺14元。


　　
　　量化派(02685)早前招股時獲超額認購約9365倍，認購一手分配比率0.6%，同樣無人穩獲一手。該股昨日首掛，開報26元，較招股價高1.65倍，但收市回落至18.5元。該股一手500股，不考慮交易費用，開市每手帳面賺8100元，但收市帳面盈利縮至4350元。現時新股動輒超購過千倍，但超額認購併不代表一定賺錢。投資者一手認購中籤難，要是首掛後高追同樣有風險。

 

