風雲人物 | 芒格最後的歲月：99歲仍在大膽投資，扶持年輕鄰居打造地產帝國

28/11/2025

　　根據《華爾街日報》近日發布的特寫報道，曾任巴郡副董事長的芒格在去世前幾天，邀請家人離開醫院的房間，以便自己最後一次致電巴菲特，兩位傳奇搭檔就此作了最後的告別。

 

　　芒格生命的最後篇章，並非退隱海濱的平靜晚年，而是一段充滿活力、逆向投資和新挑戰的時光。他直至生命終點，仍在積極地進行投資決策、建立新的友誼，並從容應對健康挑戰。

 

　　芒格晚年，他摒棄了美國加州的海景豪宅，選擇留在沒有空調的洛杉磯舊居，只因那裏更靠近他欣賞的人和讓他感到興奮的項目。

 

生命最後一年押注煤炭

 

　　在他生命的最後一年，芒格對被他迴避了60年的行業煤炭業進行大舉押注。2023年5月，芒格買入煤炭生產商Consol Energy的股票，並在同年稍後購入冶金煤生產商Alpha Metallurgical Resources的股份。

 

　　到他過世時，Consol的股價已上升一倍，Alpha的股價也大幅上漲，這兩筆投資合計為他帶來了超過5000萬美元的帳面收益。

 

　　此外，他也與一名年輕的鄰居Avi Mayer合作，深度參與房地產投資，建立起一個價值約30億美元的公寓帝國。

 

　　報道透過其家人和朋友的追憶，拼湊出了一個鮮為人知的芒格，他在生命最後時刻依然思維高速運轉，保持著敏銳的商業嗅覺和學習熱忱。

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

