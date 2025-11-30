  • 會員
一周部署 | 萬科預告債務爆雷，美9月PCE揭盅前市場屏息以待

30/11/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美國恢復公布PCE數據

 

　　被視為美聯儲最重視的通脹指標，9月PCE數據因美國政府此前停擺延至12月5日公布，PCE預計同比增長2.8%，環比增長0.3%，核心通脹預計同比增長2.9%，環比增長0.2%，通脹升溫速度仍然可控，如果數據比想象中疲軟，則支持美聯儲12月減息觀點，11月遭遇重估風暴的美國股市有望持續修復，但如果通脹程度因美國大徵關稅而急速升溫，則可能導致美國出現滯漲風險，美聯儲進退失據。

 

大鴿派料明年接掌美聯儲

 

　　比起經濟數據，市場更關心的是下一任聯儲主席人選，財長貝森特此前表示，預計總統特朗普在聖誕節前做出決定。特朗普的心水人選其實也呼之欲出，就是其親密盟友、白宮國家經濟委員會主任哈塞特，以「整頓」一直維持號稱政治獨立的美聯儲，為特朗普的減息大計掃平障礙。儘管鮑威爾的主席任期將於明年5月屆滿，但只要特朗普宣布任命哈塞特之後，哈塞特的公開發言就可以成功調節市場預期，甚至動搖聯儲。哈塞特早前接受採訪時指控美聯儲被黨派把持，若自己擔任聯儲局主席，「現在就會減息」。另外值得留意的是，鮑威爾仍能在理事會留任兩年，哈塞特如果要接掌美聯儲，他就要取代12名FOMC成員的其中一人，對於美聯儲鷹派而言無疑是極大打擊。

 

日央行密謀加息

 

　　近期籌劃大動作的還有日本央行。外媒報道日央行正在釋放最快可能在下個月加息的預期，行長植田和男此前和首相高市早苗開會，就是為了遊說新政府支持加息，植田和男會後對媒體表示，高市早苗未有對政策提出任何要求。日圓近期持續弱勢，曾跌穿157兌一美元水平，植田認為，日圓疲軟可能會透過推高進口成本及整體物價，激發潛在通脹，市場預測圓匯160關口可能是導致央行出手的重要指標。不過美聯儲12月減息預期重燃，而日本央行在聯儲會議一周後才會公布政策決定，所以日本央行未必需要急著加息，下一次政策窗口可能在明年1月。

 

萬科難逃債務爆雷魔咒

 

　　萬科(02202)(深:000002)作為昔日的行業優等生，也是最早提出要「活下去」的內房企業，近日境內債價格遭遇暴跌，瞬即引發市場關注，而更讓人擔心的是，有內地分析師接受外媒訪問，直指國資股東深鐵集團不會持續輸血拯救萬科，被市場解讀為萬科債務爆雷的「死亡預告」。隨後就有傳聞指出，萬科在深鐵的支持下尋求短期貸款支持周轉，但被多家銀行拒絕，而萬科下個月將有兩筆債券到期，涉資合計57億元人民幣，萬科已在著手準備請求債務展期。

 

　　如果萬科資金鏈斷裂，後續處理方法也不難想像，像其他同行一樣，持續推進債務展期重組，重組成功後仍然還不起債，那就再次重組，爭取不被清盤，以時間換空間，祈望房市復甦後修復資金鏈。然而如今全行都急著減價賣樓，導致樓價加速下行，刺激發展商進一步放盤去庫存，然而買房者出現負面預期不敢接盤，形成惡性循環，行業復甦無期骨牌式爆雷，最終還是債權人和買房人承擔了一切。

 

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

