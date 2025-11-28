  • 會員
恒指收跌87點報25858斷四連升，美股重估震盪恒指本月累跌47點

28/11/2025

恒指收跌87點報25858斷四連升，美股重估震盪恒指本月累跌47點

 

 

　　恒生指數經歷四連升，但市況仍然疲軟，尤其是在美股感恩節假期期間，今日全日主板成交只得1462億元，表現沉悶。恒指本周經歷四連升，但兩萬六位置仍然沽壓沉重，全日收報25858，跌87點或0.3%，中斷連升態勢，全周累升638點或2.5%。恒生中國企業指數收報9130，跌34點或0.4%。恒生科技指數收報5599，升1點或不足0.1%。

　　本月美股經歷重估風暴，AI概念被狙擊，新晉股王英偉達面臨禁運中國及Google挑戰兩大難關，調整不止，加上市場擔心美聯儲12月不減息引發恐慌，帶動全球股市一同下挫，港股雖然不能獨善其身，但隨著美聯儲重新釋放減息預期，港股在11月最後一周顯著修復，恒指全月累計僅跌47點或0.18%，連續兩月下跌，走勢顯著跑贏亞太區其他市場，日股韓股全月跌超4%，台股則跌逾2%。

　　港股悶市資金找題材，潮玩龍頭泡泡瑪特(09992)繼續落鑊，股價升2.84%，報224.8元，連升5日累計升幅12.79%；廣汽集團(02238)炒作新車埃安UT super交付及埃安i60推出，股價狂飆16.62%，報4.14元。

　　進入旅遊旺季，濠賭股提前部署，金沙(01928)升2.61%，報21.2元，銀娛(00027)升1.36%，報40.24元。

　　美聯儲減息預期重燃，下周公布的PCE數據引人關注，創科實業(00669)升1.22%，報91.1元。

　　藥明康德(02359)再成美國政府關注對象，股價續跌3.8%，報101.2元，為跌幅最大藍籌，股價已連跌兩日累計跌幅6.9%。

　　阿里健康(00241)跌3.3%，報5.57元。

　　萬科企業(02202)據報被中資銀行拒絕放貸周轉，加上被標普下調評級，股價觸及歷史新低後反彈，全日價升1.68%，報3.64元。內房藍籌表現積弱，中海外(00688)跌2.85%，報13.29元，華潤萬象生活(01209)跌3.1%，報44.32元，潤地(01109)跌2.33%，報30.16元。

　　科技龍頭股方面，阿里(09988)升0.6%，報151.5元，小米(01810)跌0.19%，報41.02元，百度(09888)升0.98%，報113.8元，騰訊(00700)無升跌，報611.5元，美團(03690)績前跌1.44%，報102.5元。

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。

 

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？

相關資料 - 

異動股

異動股

09968

滙景控股

0.023

異動股

09858

優然牧業

4.360

異動股

00853

微創醫療

11.210

緊貼市況
異動股
  • 09968 滙景控股
  • 0.023
  • 09858 優然牧業
  • 4.360
  • 00853 微創醫療
  • 11.210
  • 02432 越疆
  • 40.080
  • 02202 萬科企業
  • 3.640
股份推介
  • 00321 德永佳集團
  • 1.190
  • 目標︰$2.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.500
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 94.100
  • 目標︰$109.10
  • 00780 同程旅行
  • 21.920
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.020
  • 目標︰$47.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.500
  • 01398 工商銀行
  • 6.440
  • 00700 騰訊控股
  • 611.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.020
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 113.800
報章貼士
  • 00400 硬蛋創新
  • 3.080
  • 目標︰$3.15
  • 01368 特步國際
  • 5.620
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 375.400
  • 目標︰$425.00
熱炒概念股
