關稅戰
美股收盤 | 美股三大指數全線向上，道指升近290點

29/11/2025

　　美股周五（28日）延續升勢，儘管適逢感恩節假期後縮短交易時間，且芝商所因系統故障一度令全球期貨交易暫停，但市場情緒依然正面。投資者憧憬美國聯儲局減息路徑明朗化，加上重磅科技股從早前調整中復甦，帶動大市氣氛。

 

　　重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升0.8%，英偉達(US.NVDA)跌1.8%，Meta(US.META)升2.3%，蘋果(US.AAPL)升0.5%，微軟(US.MSFT)升1.3%，亞馬遜(US.AMZN)升1.8%。

 

　　道指收市升289.3點，或0.61%，報47716.42點；標普500指數升36.48點，或0.54%，報6849.09點；納指升151點，或0.65%，報23365.69點。

 

投資者憧憬美國減息路徑明朗化，大市氣氛向好。(AP)

 

　　本周美股表現良好，主要受科技股止跌回升帶動。納指本周累計急升4.91%，標指累升3.73%，道指亦錄得3.18%的漲幅。

 

　　總結11月表現，道指與標指分別累升0.32%及0.13%，成功實現連續第七個月上升。納指全月累跌1.51%，終結長達7個月的連升紀錄。

 

美匯牛皮，金價走高

 

　　受感恩節假期因素影響，市場交投氣氛顯著轉淡。美匯指數在99.7水平窄幅整固，日內報99.45，單日微跌約0.08%。​美元兌日圓報156.2水平，日內日圓微跌約0.05%。歐元兌美元走勢反覆，日內報1.1602，升0.06%。

 

　　黃金市場整體走勢依然向好，現貨黃金日內報每盎司4213美元，升幅約1.3%。​紐約期金表現強勢，日內報價約4248美元，升幅約1.1%。

 

　　紐約期油在每桶59美元水平爭持，日內升幅約1.4%，報59.52美元；布蘭特期油則於每桶63美元上落，報63.3美元，升約0.6%。

 

撰文：經濟通國金組

09968

滙景控股

0.023

09858

優然牧業

4.360

00853

微創醫療

11.210

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,716.42
    +289.30 (+0.610%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,849.09
    +36.48 (+0.535%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,365.69
    +151.00 (+0.650%)
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.190
變動率︰+1.860%
JD 京東
按盤價(USD)︰升29.830
變動率︰+1.394%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升23.760
變動率︰+1.236%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.650
變動率︰-1.054%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升40.560
變動率︰+10.187%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升2.450
變動率︰+6.522%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升16.860
變動率︰+4.203%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰升22.530
變動率︰+4.161%
美國時間為 : 29/11/2025 03:02 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：--
美國時間為 : 29/11/2025 03:02 EST
  • 09968 滙景控股
  • 0.023
  • 09858 優然牧業
  • 4.360
  • 00853 微創醫療
  • 11.210
  • 02432 越疆
  • 40.080
  • 02202 萬科企業
  • 3.640
  • 00321 德永佳集團
  • 1.190
  • 目標︰$2.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.500
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 94.100
  • 目標︰$109.10
  • 00780 同程旅行
  • 21.920
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.020
  • 目標︰$47.50
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.500
  • 01398 工商銀行
  • 6.440
  • 00700 騰訊控股
  • 611.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.020
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 113.800
  • 00400 硬蛋創新
  • 3.080
  • 目標︰$3.15
  • 01368 特步國際
  • 5.620
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 375.400
  • 目標︰$425.00
即時重點新聞

28/11/2025 18:00  《盤後部署》恒指成交急降回吐兩萬六難攻克，配股王優必選料死守紅底有得吼

28/11/2025 16:38  美團(03690)第三季轉錄經調整虧損160億元人民幣，遜預期

28/11/2025 15:06  【宏福苑大火】宏福苑五級火死亡人數暫增至128人，不排除數目繼續增加

28/11/2025 16:36  【聚焦人幣】人幣即期收升12點子報7.0794，創逾一年高，全月升0.48%

28/11/2025 16:13  恒指收跌87點報25858斷四連升，美股重估震盪恒指本月累跌47點

28/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒２７億元，買阿里沽中芯

28/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩削泡泡瑪特目標一成半，制裁風險下野村照升藥明系目標

28/11/2025 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７８３８，一周拆息較上日微軟至２﹒…

新聞>財經熱話

美股收盤 | 美股三大指數全線向上，道指升近290點新文章
新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指結束六個月連升，國企利潤跌幅擴，巴西大豆輸華暫停新文章
新聞>財經熱話

美團 | 第三季轉錄經調整虧損160億元人民幣，遜預期新文章
熱話 Feature

天氣預報︱周五降溫最低12度＋東北季候風極乾燥＋熱帶風暴天琴周末有雨
騙局大拆解

小心假冒稅務局網站！「扮退稅」誘騙市民信用卡資料新文章
熱話 Feature

宏福苑大火｜各界捐款：李嘉誠基金會 $8,000萬、李兆基基金 $3,000萬、周大福集團 $2,000萬、信和集團 $2,000萬 新文章
電影寓言．朱相楠

Netflix《科學怪人》：久違的黑暗童話
Fashion Feature

金馬獎2025紅毯一次看：林嘉欣西裝造型率性浪漫、氣質女神桂綸鎂回歸！ 林依晨化身「夢幻美人魚」
港女講男．妮洛

盲目追求名牌、無理財計劃！當身邊那位只會落力揮霍，換來的是無止境生活重擔
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！
心血來潮挑戰自我 創意素食譜：蔬菜午餐肉做法分享
肝癌 │ 女子不飲酒仍患肝癌擴散肺部，醫生揭常吃1款早餐暗藏致癌物 新文章
美股收盤 | 美股三大指數全線向上，道指升近290點
