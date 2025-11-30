  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

港股 | 蕭猷華：恒指12月可重上27000點

30/11/2025

　　《套期保值》恒生指數上周成功扭轉跌勢，全周累計上升638點。內地股市則持續呈現穩中向上的格局，上證綜合指數上周累漲54點。內地商務部、工信部等六個部門，上周聯合印發了增強消費品供需適配性、進一步促進消費的實施方案，旨在實現「十五五」消費規劃的中長期目標。相信A股和港股可繼續展現慢牛的勢頭。

 

　　至於美國方面，ADP公布私人企業在截至11月8日的4周內，每周平均裁減了1.35萬個職位，顯示勞工市場持續疲弱。此外，9月零售銷售按月僅微升0.2%，這使得聯儲局在12月減息的機會進一步增加。另一方面，中美關係顯示回暖跡象，特朗普表示明年4月將訪華。外圍風險情緒減退，導致資產價格回升，比特幣價格也重上90000美元。

 

港股 | 蕭猷華：恒指12月可重上27000點

A股和港股有望繼續展現慢牛勢頭 (Shutterstock)

 

　　展望後市，隨著政策利好的推動及市場情緒的改善，投資者信心有望回升。筆者預期12月股市將持續向好，恒生指數可望重上27000點。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09968

滙景控股

--

異動股

09858

優然牧業

--

異動股

00853

微創醫療

--

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,716.42
    +289.30 (+0.610%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,849.09
    +36.48 (+0.535%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,365.69
    +151.00 (+0.650%)
精選預託證券 More
沒有相關資料。
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.190
變動率︰+1.860%
JD 京東
按盤價(USD)︰升29.830
變動率︰+1.394%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升23.760
變動率︰+1.236%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.650
變動率︰-1.054%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升40.560
變動率︰+10.187%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升2.450
變動率︰+6.522%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升16.860
變動率︰+4.203%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰升22.530
變動率︰+4.161%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/11/2025 18:32 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：--
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/11/2025 18:32 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09968 滙景控股
  • 0.023
  • 09858 優然牧業
  • 4.360
  • 00853 微創醫療
  • 11.210
  • 02432 越疆
  • 40.080
  • 02202 萬科企業
  • 3.640
股份推介
  • 00321 德永佳集團
  • 1.190
  • 目標︰$2.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.500
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 94.100
  • 目標︰$109.10
  • 00780 同程旅行
  • 21.920
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.020
  • 目標︰$47.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.500
  • 01398 工商銀行
  • 6.440
  • 00700 騰訊控股
  • 611.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.020
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 113.800
報章貼士
  • 00400 硬蛋創新
  • 3.080
  • 目標︰$3.15
  • 01368 特步國際
  • 5.620
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 375.400
  • 目標︰$425.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/11/2025 18:00  《盤後部署》恒指成交急降回吐兩萬六難攻克，配股王優必選料死守紅底有得吼

28/11/2025 16:38  美團(03690)第三季轉錄經調整虧損160億元人民幣，遜預期

28/11/2025 15:06  【宏福苑大火】宏福苑五級火死亡人數暫增至128人，不排除數目繼續增加

28/11/2025 16:36  【聚焦人幣】人幣即期收升12點子報7.0794，創逾一年高，全月升0.48%

28/11/2025 16:13  恒指收跌87點報25858斷四連升，美股重估震盪恒指本月累跌47點

28/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒２７億元，買阿里沽中芯

28/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩削泡泡瑪特目標一成半，制裁風險下野村照升藥明系目標

28/11/2025 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７８３８，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指12月可重上27000點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 萬科預告債務爆雷，美9月PCE揭盅前市場屏息以待新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，富融兩周港元定存高達25厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

宏福苑大火｜各界捐款：李嘉誠基金會 $8,000萬、李兆基基金 $3,000萬、周大福集團 $2,000萬、信和集團 $2,000萬
人氣文章

政政經經．石鏡泉

今日突破？
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

九運投資心法︱先避險後保值再增值，切戒「贏咗唔走、輸咗死守」致勝關鍵
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

故宮「古埃及文明大展」最深入導賞！與北大教授顏海英對談，看貓木乃伊的宗教啟示
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

感情被背叛，為何不選擇離婚？除了愛或不愛，原來還有很多現實考慮
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《換乘真愛》：不是每段關係都有一個正式結局
健康好人生 Health Channel
人氣文章
洗面巾測試｜淘寶21款洗面巾含有毒物質，棉柔巾 vs 綿柔巾：一字之差恐爛面傷神經
人氣文章
防癌攻略｜長期慢性發炎易誘發癌症，醫生教飲食運動營養素全攻略
人氣文章
年過40歲易有老人味？醫生拆解原因 + 5招KO內外異味
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/11/2025
港股 | 蕭猷華：恒指12月可重上27000點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國提升軟實力，國際形象勝美國

28/11/2025 10:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區