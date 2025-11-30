港股 | 蕭猷華：恒指12月可重上27000點

《套期保值》恒生指數上周成功扭轉跌勢，全周累計上升638點。內地股市則持續呈現穩中向上的格局，上證綜合指數上周累漲54點。內地商務部、工信部等六個部門，上周聯合印發了增強消費品供需適配性、進一步促進消費的實施方案，旨在實現「十五五」消費規劃的中長期目標。相信A股和港股可繼續展現慢牛的勢頭。

至於美國方面，ADP公布私人企業在截至11月8日的4周內，每周平均裁減了1.35萬個職位，顯示勞工市場持續疲弱。此外，9月零售銷售按月僅微升0.2%，這使得聯儲局在12月減息的機會進一步增加。另一方面，中美關係顯示回暖跡象，特朗普表示明年4月將訪華。外圍風險情緒減退，導致資產價格回升，比特幣價格也重上90000美元。

A股和港股有望繼續展現慢牛勢頭 (Shutterstock)

展望後市，隨著政策利好的推動及市場情緒的改善，投資者信心有望回升。筆者預期12月股市將持續向好，恒生指數可望重上27000點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票