開市Go | 聯儲新主席呼之欲出，中國製造業陷最長萎縮，美團返虧ADR跌

要聞盤點

1、美股上周五(28日)延續升勢，儘管適逢感恩節假期後縮短交易時間，且芝商所因系統故障一度令全球期貨交易暫停，但市場情緒依然正面。投資者憧憬聯儲局減息路徑明朗化，加上重磅科技股從早前調整中復甦，帶動大市氣氛。​​道指收市升289點，或0.61%，報47716點；標普500指數升36點，或0.54%，報6849點；納指升151點，或0.65%，報23365點。中國金龍指數升42點。日經期貨截至上午8時03分上升87點。

2、美國國務卿盧比奧稱，美烏新一輪談判「富有成效」，但仍有許多工作需完成。美國中東問題特使威特科夫將前往莫斯科進一步磋商。

3、有未經證實傳聞指美聯儲主席鮑威爾或於12月1日辭職，並將於周一晚緊急會議中宣布，屆時將由白宮經濟委員會主任哈塞特接任主席。哈塞特接受外媒訪問是表示，如果被選為下任聯儲局主席，他將樂於接受任命。

4、中國11月官方製造業PMI報49.2，連續八月低於榮枯線，創最長萎縮紀錄；非製造業PMI近三年來首陷萎縮區間。

5、OPEC+確認明年首季暫停增產，因原油市場料現季節性疲軟。此外，美國9月原油日產量逾1380萬桶，創歷史新高。

6、中國工信部長李樂成表示，將依法治理動力和儲能電池產業非理性競爭，加強產能監測及調控，並引導企業科學布局。

7、香港第四季目前錄得103宗逾5000萬元一手豪宅成交，已超第三季的92宗，美聯預計今年第四季有望挑戰2024年第四季140宗的紀錄。

8、安世半導體警告客戶仍存停產風險，與中國工廠溝通受阻。母公司聞泰科技反駁荷方「去中國化」意圖，並提起上訴恢復控制權。

9、芝商所上周五數據中心故障，期貨及期權交易暫停約10小時，波及標普500期貨、美債期貨及原油等數萬億美元的合約。

10、特斯拉將於下月在德國、意大利和法國推出FSD試乘活動，讓歐洲用戶以乘客身份體驗FSD系統，但仍需人類監督。

