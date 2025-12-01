異動股 | 美團低開2%，上季經調整盈轉虧160億人幣遜預期料今季虧損持續
美團(03690)現價跌2.3%，報100.1元，該股成交約192萬股，涉資1.92億元。
集團公布，截至今年9月底止第三季轉蝕186.3億元人民幣，去年同期錄純利128.6億元人民幣；按非國際財務報告準則計，經調整虧損160.1億元人民幣，按年盈轉虧，虧損額亦高於預期的143.4億元人民幣，去年同期錄經調整溢利128.3億元人民幣。
期內收入954.9億元人民幣，升2%，亦遜預期。按業務劃分，核心本地商業收入按年減少2.8%至674億元人民幣；新業務分部收入按年增長15.9%至280億元人民幣。
料第四季核心本地商業經營虧損持續
集團稱，受外賣行業競爭持續加劇，核心本地商業經營虧損140.7億元人民幣，按年盈轉虧，但好於預期，去年同期錄經營溢利145.8億元人民幣；經營虧損率20.9%。新業務分部由於海外擴張，經營虧損擴大至12.8億元人民幣，去年同期錄經營虧損10.3億元人民幣。
集團稱，近期市場競爭持續白熱化，因此預計於第四季，核心本地商業板塊及公司整體層面經營虧損趨勢延續。
撰文：經濟通市場組
