  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

業績股｜美團盈轉虧，股價難再寄厚望？

01/12/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑 

 

　　立即去片：https://youtu.be/rkf1D6ngxac

 

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02339

京西國際

2.680

異動股

08223

紫元元

0.480

異動股

02562

獅騰控股

3.850

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,480.07
    -236.35 (-0.495%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,809.66
    -39.43 (-0.576%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,178.70
    -186.98 (-0.800%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升55.492
變動率︰+1.641%
較港股︰-0.73%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升619.567
變動率︰+0.645%
較港股︰+0.01%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌80.688
變動率︰-0.671%
較港股︰+0.23%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.640
變動率︰-1.096%
較港股︰-0.64%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升143.868
變動率︰+4.214%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升161.390
變動率︰+2.600%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升118.544
變動率︰+1.415%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升48.780
變動率︰+1.329%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌25.053
變動率︰-3.570%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌91.590
變動率︰-3.620%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌152.285
變動率︰-4.006%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌260.325
變動率︰-4.580%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/12/2025 09:50 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：01/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/12/2025 09:50 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.060
  • 01557 劍虹集團控股
  • 0.230
  • 00638 廣和通
  • 18.900
  • 00763 中興通訊
  • 35.800
  • 03160 華夏日股對沖
  • 25.840
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.420
  • 目標︰$25.00
  • 00321 德永佳集團
  • 1.160
  • 目標︰$2.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 94.800
  • 目標︰$109.10
  • 00780 同程旅行
  • 23.320
  • 目標︰--
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 215.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.300
  • 00700 騰訊控股
  • 619.500
  • 01050 嘉利國際
  • 2.940
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 目標︰$192.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 115.600
  • 目標︰--
  • 09658 特海國際
  • 14.280
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

01/12/2025 17:13  【宏福苑大火】死亡人數新增至151人，其中部分遺體已燒成灰燼

01/12/2025 16:51  《盤後部署》恒指收市重上二萬六，雲+千問獲看好阿里股價有力上

01/12/2025 16:14  【宏福苑大火】鄧炳強：懷疑有人將不合阻燃標準保護網混入工程使用，至今共拘捕14名人士

01/12/2025 16:12  恒指時隔半月收盤站上兩萬六，收升174點報26033，惟成交僅過兩千億

01/12/2025 18:05  小鵬汽車(09868)11月智能電動汽車交付量按年增19%，首11月增1.56倍

01/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒４８億元，買阿里沽中芯

01/12/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】美團績後被多行降目標，中信里昂急削泡泡瑪特目…

01/12/2025 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７９，一周拆息較上日跌至１﹒６…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

宏福苑大火 | 陳國基：7個棚網樣本未達阻燃標準，警方及廉署成立聯合工作小組作全方位刑事調查新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

宏福苑大火 | 大埔宏福苑五級火增至151人死亡，不排除最終未能尋回所有失聯人士新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 俄國對華臨時免簽，RD製造業PMI收縮，人幣創14個月高新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門天福台式鐵板燒 復刻最地道台灣夜市風味新文章
人氣文章

娛樂

MAMA 2025香港站｜周潤發親自頒獎場面震撼 朴寶劍主持開場先默哀 ，GD權志龍橫掃三大獎成最大贏家新文章
人氣文章

騙局大拆解

宏福苑大火｜警方提醒市民：提防以大埔火災名義之虛假籌款，切勿隨意掃描二維碼新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

燃點節日的性感魔法！Insider推介3款內衣配件，聖誕浪漫感瞬間Up！
人氣文章

Fashion Feature

金馬獎2025紅毯一次看：林嘉欣西裝造型率性浪漫、氣質女神桂綸鎂回歸！ 林依晨化身「夢幻美人魚」
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

見證戰後英國設計風格轉變！收藏家最愛G-Plan家具的復古魅力？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
機艙環境易致病影響情緒？4招提升免疫力安心外遊新文章
人氣文章
40歲婦患子宮內膜癌，女兒小三突來經、兒子遲發育，揭全家飲食習慣惹禍新文章
人氣文章
氣虛｜未夠40就手腳冰冷、唔夠氣？7大氣虛常見症狀！中醫教你3招調理，補氣養血，重拾好氣色
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/12/2025 22:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞01/12/2025
宏福苑大火 | 陳國基：7個棚網樣本未達阻燃標準，警方及廉署成立聯合工作小組作全方位刑事調查
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國提升軟實力，國際形象勝美國

28/11/2025 10:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區